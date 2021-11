'Encanto': los secretos de la película de Disney inspirada en la magia de Colombia

1. Voces conocidas

Arrancó el conteo regresivo para el estreno de ‘Encanto’, —el 25 de noviembre—, la producción animada número 60 de Walt Disney Animation Studios, inspirada en los paisajes y la cultura colombiana, y que para sus voces en español contó con puro talento nacional.

Buena parte del talento colombiano que participó en esta producción, tanto en voces como en música, fue invitado a la ciudad de Los Ángeles, para la premier con la alfombra morada en pleno paseo de la fama en Hollywood.



Olga Lucía Vives (Mirabel), María Cecilia Botero (Abuela Alma), Angie Cepeda (Julieta), Carolina Gaitán (Pepa), Mauro Castillo (Félix), Alejandro Riaño (Bruno) y Maluma (Mariano), entre otros talentos de varias regiones del país, están presentes en esta producción.



Los cantantes y compositores Carlos Vives y Sebastián Yatra interpretan los temas originales ‘Colombia, Mi Encanto’ y ‘Dos Oruguitas’, respectivamente.

"Que el escenario fuera Colombia y

la celebráramos de forma tan bella,

fue atractivo para

el reparto".

Jamie Roberts, director de casting de Encanto.

La historia gira en torno a los Madrigal y sucede en las montañas de Colombia, en una casa mágica, un lugar maravilloso conocido como El Encanto. Allí, los miembros de la familia han sido bendecidos con dones únicos, que pronto serán revelados en las pantallas de cine del mundo. A través de una diversidad de acentos, varias de las regiones de Colombia hacen presencia en la historia, tanto el Caribe y la Orinoquía, como el Pacífico y la zona Andina. Olga Lucía Vives, integrante de la agrupación Ventino, interpreta a Mirabel, protagonista de la historia, la única de su extraordinaria familia que no fue bendecida con un don mágico. Esto, aunque ella no quiera aceptarlo, la hace sentirse un poco sola, pero cuando la magia que rodea al Encanto corre peligro, ella es la única Madrigal que tiene el poder de salvar a su hogar.



“Estaba en México de trabajo cuando me llamaron y me dijeron que estaban realizando audiciones para voces de una película, no me dijeron para cuál, no lo pensé dos veces y me presenté. No fui con las mayores expectativas, estaba contenta por la experiencia”, dice Olga Lucía. Semanas después de la prueba, en una reunión familiar recibió la noticia por teléfono, había sido escogida para hacer la voz en español de la protagonista de ‘Encanto’. “Me emocioné hasta las lágrimas y mi familia armó un show, todos grabando videos en un desorden total. Tengo una familia que está un poco loca (risas)”. Paradójicamente la parte del canto es lo que más nervios le generaba, “suena loco pero es verdad. Pero me encontré con un equipo de trabajo muy profesional, amable y con calor humano, que me dio mucha confianza”.



Por su parte, María Cecilia Botero es la voz de ‘Abuela Alma’, quien junto al Abuelo Pedro, llegó a Encanto con sacrificio, voluntad y esperanza. Allí crió a sus trillizos Julieta, Pepa y Bruno, y se vio gratamente sorprendida cuando, al cumplir cinco años, los pequeños fueron bendecidos con dones mágicos. Tradición que se extendió con los hijos de sus hijos, y ella procura que esa magia se utilice en beneficio y protección de su comunidad.

A la actriz, la noticia de su participación en la película le llegó antes de la pandemia y dijo: “no”. “Me encontraba en un momento que pensaba más en el retiro que en otra cosa. Son 50 años de trabajo intenso, pensando en que ya lo había hecho todo en la actuación, y sin pensarlo mucho, sencillamente dije que no”. Llegó la pandemia y la cuarentena y le volvió a llegar la convocatoria para la audición. Los productores habían probado más de 20 voces colombianas y no habían encontrado lo que buscaban, insistieron. “Estábamos encerrados en la casa sin hacer nada, sin empleo, y por segunda vez me ofrecen el papel, y me dije: ‘Esto es para mí’, hice la prueba y dijeron ‘el papel es tuyo’”, Ahora, la actriz, que hace la voz en español y en inglés, de Abuela Alma, se replantea el retiro. En la versión en español de la película, la actriz, presentadora y cantante Yaneth Waldman interpreta a Abuela Alma cuando esta canta.



A uno de los trillizos de Abuela Alma, Julieta, la interpreta Angie Cepeda. Julieta y su esposo Agustín, tienen tres hijas: Isabela, Luisa y Mirabel. Cálida y compasiva, tiene el don de sanar a otros a través de la comida. Carolina Gaitán es Pepa, otra de las hijas de Abuela Alma y puede controlar el clima con sus emociones, que suelen ser muy cambiantes. Junto a su esposo Félix —el caleño Mauro Castillo—, es madre de Dolores, Camilo y Antonio.



Bruno, el tercero de los trillizos Madrigal es interpretado vocalmente por el comediante Alejandro Riaño. Ha estado alejado de la familia durante años debido a un don que le trajo algunos problemas, ve el futuro, y sus predicciones, brutalmente honestas, resultaron conflictivas para Abuela Alma y la demás familia.



El intérprete paisa de música urbana Maluma es Mariano, un galán de la ciudad y el futuro prometido de Isabela, la niña prodigio de la familia y hermana perfecta de Mirabel.



El talento colombiano detrás de ‘Encanto’ incluye a Carlos Vives, quien interpreta la canción original de la película: ‘Colombia, Mi Encanto’. Y el intérprete y compositor paisa Sebastián Yatra forma parte de la banda sonora con ‘Dos Oruguitas’, otra de las canciones originales del filme.



Las macetas y otras tradiciones colombianas se reflejan en Encanto. Especial para El País

2. La caleña del cuento

Una diseñadora gráfica caleña, que reside hace 16 años en Miami, Susana Illera Martínez, escritora de literatura para adultos, jóvenes y niños, fue seleccionada por el grupo editorial de Disney para escribir ‘El don de una familia’, cuento bilingüe inspirado en la película ‘Encanto’, de Disney Publishing y Penguin Random House, que se vende en Estados Unidos y pronto en Colombia. “El libro es un material de apoyo para la película. Es una buena forma de complementar la película con los niños más pequeños, que tienen menos concentración para estar atentos a las casi dos horas que esta dura, para conectarse más con la historia”, dice la caleña que escribió el libro, inspirada en el guion, y que el equipo de arte de Disney ilustró.



Cuando empezó el proyecto de ‘Encanto’, hace tres años y hasta diciembre pasado, la contactaron para escribir el libro. Cuenta que empezó a empaparse con la historia los personajes, “algunos cambiaron de nombre, incluso el guion de la película cambió mientras escribía el libro. Por eso tuve que estar atenta a lo que estaba pasando con el equipo de producción del filme y de mercadeo de Disney. Para poner esa arepa, ese buñuelo, esas orquídeas, esas palmeras, lo que vemos en el corto de la película que nos emociona tanto y reconocemos, el equipo de producción fue a verificar en varios pueblos de Colombia, para capturar vestuario, comida, música, diversidad, colores de piel y acentos para con responsabilidad y respeto mostrar nuestra cultura y plasmarla en cine”. “Ya los cuentos no hablan de princesitas perfectas rescatadas por el príncipe, ahora son guerreras y se rescatan a sí mismas, eso empodera a las niñas, a los niños los enseña a entender que el machismo es cuestión del pasado y los adultos tenemos mucho que aprender”.



El libro tiene 40 stickers. Habrá camisetas, mochilas y utensilios escolares basados en la película.

‘El don de una familia’ (The gif of family), de la caleña Susana Illera. Especial para El País

3. Moda encantada

Disponible en plataformas de audio a partir del 19 de noviembre, la banda sonora original de ‘Encanto’ en español incluye ocho canciones originales del compositor, cantante, actor y productor Lin-Manuel Miranda; música incidental creada por la galardonada compositora Germaine Franco, versiones instrumentales de las canciones y una versión de los créditos finales de una de las canciones de la película.

Por su parte, la marca colombiana Vélez, co-branding oficial en Latinoamérica con Disney, presentó una nueva colección inspirada en ‘Encanto’. En esta rinde un homenaje a la fauna, flora e idiosincrasia del país, que se ven reflejados en un conjunto de piezas llenas de magia que dan protagonismo a cada uno de los elementos presentes en la película. “Inspirados en ‘Encanto’, resaltamos nuestra esencia y alegría, y continuamos exaltando nuestra historia y origen colombiano, mediante esta colección que representa nuestras raíces a través de sus diseños, con un proceso de elaboración artesanal, que recoge elementos únicos de nuestra cultura como ponchos, sandalias, cinturones y aretas, transformados en piezas sofisticadas que evocan la esencia de Colombia, manteniendo viva la tradición ancestral que inspiró la película”, detalla Fabrizio Fiorillo, gerente de Mercadeo de Cueros Vélez. Se destacarán en las prendas de Vélez su icónico morral archaeology, el cual con un grabado alusivo al jaguar de la película; chaquetas, botines y accesorios exclusivos detallarán la majestuosidad de este símbolo de toda la región. La biodiversidad colombiana se evidenciará en estampados y bordados, desde flores, hasta fauna exótica. La cantante, bailarina y maestra Totó La Momposina será la protagonista del video clip de esta colaboración que será lanzado para abrir la Navidad.