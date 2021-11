El sonajero de las más opcionadas para quedarse con la corona de Señorita Colombia

Colombia vuelve a celebrar un nuevo reinado este fin de semana con los dos eventos cumbre del Concurso Nacional de Belleza, realizado en Cartagena: el desfile en traje de baño y la gala de coronación, hoy y mañana, respectivamente.



Los colombianos podrán seguirlos desde la comodidad de sus casas, a través de los canales de televisión: ¡Hola! TV, Telecaribe, TRO, Teleislas, Cosmovisión, Red de Cableados y Canales Claro. El desfile en traje de baño y elegancia Primatela se podrá ver hoy, a partir de las 2:30 p.m., donde las 25 candidatas a la corona desfilarán en el Hotel Hilton Cartagena, sede tradicional del certamen.



La Elección y Coronación de la Señorita Colombia 2021-2022, se llevará a cabo mañana. La cita para coronar a la sucesora de María Fernanda Aristizábal Urrea será a partir de las 8:00 p.m. y terminará a las 10:00 p.m. La ceremonia, como es costumbre, se realizará en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Cabe destacar que, el listado oficial de los jurados que elegirá a la nueva soberana de los colombianos, lo conformarán Ariadna Gutiérrez, ex señorita Colombia 2014 y virreina de Miss Universo en 2015; el empresario panameño Gabriel de Obarrio III; el experto en alta moda internacional, Tadashi Campos Makebe desde Perú; y el ingeniero y director general de Smart Fit Colombia, David Raya desde México.



Las candidatas favoritas a llevarse el cetro y la corona, según expertos en el tema, como el periodista de reinas Daniel Montañez, es la candidata de Bolívar, Valentina Espinosa, quien se ha destacado en pasarela por su altura y belleza. “Valentina tiene mucho garbo y es uno de los rostros más lindos de la competencia, además de ser una mujer con mucha clase, lo que sin duda está a su favor. Me parece que ha ido creciendo. Fue la última candidata anunciada en el Concurso Nacional de Belleza, por lo tanto tiene muy poca preparación, pero esto no le ha impedido ser una de las más fuertes en competencia”.



Otra de las más opcionadas a la corona, para Montañez es la señorita Valle, Daniela Erazo, comunicadora social y periodista. Su perfil le recuerda mucho al de una de las exreinas más queridas de Colombia, Gabriela Tafur Nader, “Daniela es una mujer preparada, supremamente elocuente y que tiene mucho impacto, además de ser uno de los rostros que más llaman la atención en el certamen. Tiene presencia escénica y todos los elementos que gustan en este reinado y que permiten que una reina se corone como tal”.

Los reinados han evolucionado, ya no es solamente la pasarela o la belleza de la candidata, sino cómo se desenvuelven las reinas ante los medios, qué mensaje transmiten”. Daniela Erazo, Señorita Valle.



En su top tres de favoritas, el comunicador también incluyó a la representante de Sucre, Yamile Luján Dajud, quien nació en Buenos Aires, Argentina, pero es de padres colombianos, “una mujer sumamente preparada, académicamente hablando, con muy buena expresión oral y que impacta por su belleza y carisma”.



No obstante, advirtió que, en ese selecto grupo podría entrar y sorprender, la señorita Región Caribe, Valerie Sue Charris, la más alta del concurso, una mujer impactante en escena. Y no dejó por fuera a la candidata de Córdoba, Juliana Habib Lorduy, quien ganó el jueves el desfile en traje artesanal”.



Para otros, como el periodista radial Álvaro Hernando Gallego, quien ha cubierto el reinado desde hace 37 años, sus cinco favoritas son las representantes de Atlántico, Bolívar, Sucre, Huila y Córdoba.



De otro lado, para expertas como Claudia Lugo, preparadora de reinas como Lucía Aldana, Ariadna Gutiérrez, Gabriela Tafur, Laura Morales, entre otras, las más opcionadas a la corona son Valle, Sucre, Tolima, Córdoba y Atlántico. “Hoy será el desfile en traje de baño, el destape real donde podremos observar su impacto en pasarela, combinado con un cuerpo sano, armonioso y lo más natural posible. Creo que en ese momento estaremos mucho más seguros de nuestras favoritas”, advierte la esteticista.