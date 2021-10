Ella es Amanda, la hija de Rafael Dudamel que busca un nuevo Miss Universo para Venezuela

Pudo haber sido futbolista. Las capacidades, la pasión y la herencia deportiva las tiene: es hija de Rafael Dudamel, exentrenador de la Vinotinto y actual director técnico del Deportivo Cali, pero esta venezolana se la jugó por los reinados y anotó certera, al ser elegida como Miss Venezuela 2021 el pasado jueves.



Esta diseñadora de modas merideña de 21 años, que representó a la región andina, que comprende los estados venezolanos de Táchira, Mérida y Trujillo, representará a su país en Miss Universe 2022.



En sus redes sociales se declara confesa seguidora de la selección venezolana: “Hederé de mi padre la pasión por el fútbol. Me sucede que sufro mucho viendo los partidos porque me los tomo muy personales.

Normalmente sigo a la Vinotinto y al equipo en donde esté mi papá. Por supuesto que cuando mi papá estaba en la Vinotinto era enfoque al 1000% con energías condensadas”, comentó en un video la actual Miss Venezuela.



Es la fan número 1 del equipo donde se encuentre su padre, es por eso que, admite, en este momento, pese a la distancia, sigue de cerca todos los partidos de los azucareros de Cali y grita sus goles a todo pulmón.

Este año

La representante de Venezuela en el próximo Miss Universo 2021, que se celebrará a final de este año en Israel, es la actriz y modelo de 25 años Luiseth Materán, quien quedó entre las cinco finalistas del concurso pasado. Cabe recordar que el certamen de Miss Universe anterior fue postergado como medida de bioseguridad por la crisis sanitaria del Covid-19.

“El fútbol me gusta mucho y me lo disfruto, pero no soy la más fanática de seguir ligas en específico. Yo sigo de pie a cabeza el equipo donde mi papá esté. Mi papá está ahora en el Deportivo Cali, cumpliendo su sueño de dirigir”, dice en el mismo video en el que habla de su pasión futbolera.



La joven se destacó como una de las favoritas durante el certamen por su personalidad arrolladora y por entrar en el top tres de los rostros más bellos, por eso todas las expectativas están puestas en ella y se espera deje en alto el nombre del país vecino en el concurso universal.



Aficionada al tenis y al yoga, también le gustan las artes escénicas y la fotografía. Sin embargo, pensar en el beneficio de todos es uno de los motores que la inspiran a trabajar día a día como directora creativa de Made in Petare, una marca de accesorios que aporta los fondos recogidos a la Fundación Un Par Por Un Sueño. El trabajo de la organización aporta a la alimentación de más de 1000 niños venezolanos en condiciones de pobreza.



Durante su coronación, la nueva Miss Venezuela agradeció a su país y manifestó la gran alegría que siente al ganar este nuevo título: “Gracias, Venezuela, por confiar en mí. Gracias a todos los jurados y a la organización. Sobre todo, gracias a mis compañeras, ustedes hicieron de este concurso un camino inexplicable”, dijo la nueva soberana.



Fabiana Rodríguez recibió el título de primera finalista y representó al Distrito Capital en el certamen.



Aunque su familia no podía estar presente durante la coronación, inmediatamente ganó el título de nueva representante de la belleza venezolana, la producción del reinado la sorprendió con una videollamada con su familia, para compartir el emotivo momento, en la que participaron su mamá Nahir Newman, su hermana Victoria Dudamel y no podía faltar su orgulloso padre, Rafael Dudamel.



Este último ha dicho en diferentes ocasiones que siempre soñó con dirigir el equipo de los verdes del Valle del Cauca. Además, ha tenido una larga trayectoria como arquero en el fútbol colombiano, pues ha pasado por equipos nacionales como Atlético Huila, Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios, Cortuluá y América de Cali. Y ahora, sueña con que su hija anote un gol histórico al ser elegida como la mujer más bella del universo.

El país de las Misses



Venezuela es el segundo país con más ganadoras en ese certamen, después de EE.UU. (8). El país vecino se ha llevado el cetro en 7 ocasiones:



Maritza Sayalero

Miss Universo 1979 (Australia).

Irene Saez

Miss Universo 1981 (Nueva York).

Bárbara Palacios

Miss Universo 1986 (Panamá).

Alicia Machado

Miss Universo 1996 (Las Vegas).

Dayana Mendoza

Miss Universo 2008 (Vietnam).

Stefanía Fernández

Miss Universo 2009 (Bahamas).

Gabriela Isler, Miss Universo 2013 (Rusia ).



Reinado presencial



En esta edición, Miss Venezuela regresó a la presencialidad luego de la crisis sanitaria del Covid-19. La ceremonia se llevó a cabo en los estudios del canal Venevisión e inició a las 7:00 p.m. Además contó con la participación de personalidades del entretenimiento venezolano.