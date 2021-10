El amor propio, protagonista de una nueva jornada en la Feria del Libro de Cali

Antonina Canal estará hoy, a las 7:00 p.m., en el Auditorio Changó, de la carpa de FIL Cali, en el Bulevar del Río, dictando la charla ‘Cómo ser poderosas a través del amor propio’ y presentando la cuarta edición de su Agenda Libro Mujer Amor Propio 2022.



“Es un texto sobre autoestima, empoderamiento, donde hablo del significado del nuevo año, del Tigre de Agua: determinación, acción, coraje y la posibilidad de ser flexibles, fluir en el caos y comprender que lo único seguro en la vida es el cambio”, dice la autora.



“Cada día las lectoras pueden escribir sus citas, la agenda libro tiene frases de inspiración diarias el significado de cada mes con rituales de amor propio, numerología, qué significa ser mujer en el nuevo milenio, los compromisos con la madre tierra y por supuesto, cuál es el trabajo con los arquetipos de la luna, porque la mujer es luna y cada luna tiene un significado, un arquetipo y una sabiduría”, agrega la terapeuta, bailarina y conferencista.

“El amor propio es la relación más importante que tenemos en la vida, cuando nos amamos nos honramos, nos reconocemos en nuestro mundo, todo, es un reflejo de eso”, asegura Antonina. “No esperes que nadie te ame, te acepte, te reconozca, ámate, acéptate, reconócete tú, trabaja en tu interior todos los días y todo en tu mundo será un reflejo de eso. Vas a empezar a atraer relaciones sanas y armónicas, éxito profesional y hacer realidad tus sueños porque tú eres la arquitecta de tu destino”.



Hay pensamientos que asaltan a menudo a las mujeres, los cuales son limitantes. Dice la autora que hay que eliminar todos los “no puedo”, “no tengo”, “no soy”, y empezar a repetirte “sí puedo” y “es fácil todo en mi vida”, “además tengo tiempo y dinero para todo”, “son decretos muy poderosos de los cuales hablo en mi Agenda Mujer Amor Propio y en todos mis libros. Nuestros pensamientos crean la realidad, todo lo que estamos pensando se manifiesta en un plano físico”.



Recomienda unas claves para tener la mente entrenada y vibrar en el amor propio: vivir sin juicio, sin crítica, sin comparación y sin las nueve ‘D’: “Sin drama, porque este trae más drama; sin disculpa, quien quiere hacer algo lo hace; sin desistir, sin detenerse, tú pones el ritmo de la vida y haces que las cosas pasen; sin dudar, confía en ti, en tu proyecto, en tu emprendimiento; sin distracción, enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres; sin disociar y dividir, trabaja por la unión del grupo, de la familia y de tu equipo de trabajo. Y sin dañar, en la medida en que cuidamos, somos cuidadas por el universo”. Destaca la importancia de la admiración mutua y la sororidad, “debemos apoyarnos, juntas somos más poderosas, compartir, no competir”.



El amor propio se suele perder después de un divorcio, de un duelo, de una ruptura amorosa, de cerrar un ciclo de un trabajo. Antonina recomienda “hacer un trabajo interior de sanación, aplicar la dieta del perdón y la gratitud, perdonarnos y perdonar, agradecernos y agradecer. Nada es bueno ni malo, son experiencias que nos pone la vida, para una comprensión superior, y los desafíos y obstáculos son oportunidades de crecimiento. Jamás irse a dormir con rabia, resentimiento, rencor o culpa, esto atrae castigo que llega en forma de enfermedad o depresión”.