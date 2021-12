El sueño 'sin barreras' de Steven Spielberg que esta semana llegó a los cines de Cali

El clásico musical que robó los corazones de Hollywood en 1986 volvió ayer a las pantallas gigantes, Amor sin Barreras. Relata la historia de un grupo de puertorriqueños que emigra a Nueva York y se enfrenta a una serie de situaciones adversas.



Este es un sueño hecho realidad para el reconocido director de cine Steven Spielberg, quien se propuso realizar una versión moderna de una de las cintas más reconocidas en el idioma español. El filme de 1961 ha sido galardonado en diez ocasiones a los Premios Óscar, incluido el reconocimiento a la mejor película.



Spielberg hace más de una década tenía en sus planes hacer la recreación de esta película; sin embargo, no fue hasta el 2014 que se decidió a realizarla y buscar los permisos: “No sabía si me iban a dar los derechos para hacer mi propia versión, así que seguí haciendo mis películas, pero cuando me fui haciendo más grande pensé en realizar mi sueño que era realizar mi propio musical y el más grande sueño era hacer una versión del mejor musical americano”, manifestó Spielberg durante una rueda de prensa en la que participó el periódico El País.



Otro de los motivos por los que el director se vio motivado a llevar a cabo el musical, es la historia que esta película representa desde su niñez, pues su padre era fanático del filme y se encontraba muy emocionado al momento de grabarla. Por esto la película, en los créditos, se la dedica a su papá.

"Mi papá y mi mamá compraron el disco cuando yo tenía 10 años.

A mi papá le encanta 'West Side Story'. Tenía 103 años y medio cuando falleció, y yo no la había terminando todavía" Steven Spielberg

El director de Jurassic Park contó con un equipo de talla estelar como el escritor Tony Kushner, quien se desempeñó como productor ejecutivo y fue ganador del premio Pulitzer y del Tony; por otra parte, el bailarín Justin Peck fue el encargado de los números musicales de la película y el reconocido director Gustavo Dudamel dirigió la grabación musical; a esto se suma la participación de la actriz Rita Moreno, como productora ejecutiva, quien hizo el papel de Anita en la cinta Amor sin Barreras de 1961 y ganó un Óscar por ello.



La trama de este musical es una historia de amor entre dos adolescentes de distintas culturas y raíces étnicas en la Gran Manzana (N.Y.), que deben enfrentarse a los prejuicios sociales de la ciudad.

La mayor parte de la historia se desarrolla en torno a las vivencias de personas provenientes de Puerto Rico, por esta razón en diversas escenas se desarrolla en español.



Para Spielberg es importante representar la manera como se vive en la Capital del Mundo, por lo cual los diálogos se desarrollan de manera híbrida, es decir con partes en inglés y español, que es como suele ser el argot de los latinos en Estados Unidos.

“Esto fue intencional, no se subtitularon los diálogos en español por respeto para el público latino, además se debe reconocer el contexto, en esta ciudad se hablan dos idiomas o por lo menos medianamente entienden el español. Me gustaría que en la sala se encuentren espectadores angloparlantes que se rían al entender los mensajes en español y recuerden que es parte de lo que identifica a la ciudad”, comenta el director.



Otra de las piezas fundamentales para la realización del filme fue conversar con el escritor de la obra original, quien falleció hace poco, Stephen Sondheim: “El director comentó los guiones, apoyó la creación de ideas y trabajamos en diálogos constantes, estuvo muy comprometido. Stephen compartió con nosotros durante tres semanas, cinco días a la semana, sentado a mi lado en el estudio de grabación. Fue un gran honor compartir”, contó Spielberg.



Esta es la primera producción de 'West Side Story' que cuenta con la participación de un reparto completamente latinoamericano, entre ellos la actriz Rachel Zegler, de origen colombiano y quien protagoniza la película. Ella debuta en el mundo cine con el papel de María, una mujer de origen puertorriqueño



En el elenco también se encuentra Ansel Elgort, representando a un joven arrepentido llamado Tony, también se cuenta con la participación de actores conocidos como Ariana DeBose, de origen puertorriqueño, como Anita y David Álvarez, de padres cubanos, quien hace el personaje de Bernardo, un hombre que con el pasar del tiempo perdió la fe en el sueño americano.