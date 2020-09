Dolores O'Riordan: El sentido mensaje con el que The Cranberries recordó y homenajeó a la cantante

Álvaro José Carvajal Vidarte

El recuerdo de Dolores O'Riordan sigue presente no solo entre sus fans, sino entre sus compañeros de The Cranberries, quienes no dejaron pasar el cumpleaños de la cantante.



La irlandesa nació un 6 de septiembre de 1971, por lo que este domingo estaría celebrando sus 49 años.



Fergal Lawler, Noel Hogan y Michael Hogan, quienes junto a O'Riordan conformaban la banda The Cranberries y decidieron seguir carreras en solitario tras la muerte de su vocalista, se 'reunieron' para publicar en la cuenta oficial de Instagram de la banda una foto de Dolores, acompañada de un sentido mensaje.



"Feliz cumpleaños, Dolores, estás en nuestros pensamientos y en nuestros corazones siempre. Ferg, Mike y Noel", dice el texto que acompaña a la imagen.

Lea también: Detienen filmación de Batman tras positivo para covid-19 de Robert Pattinson



Dolores O'Riordan falleció el 15 de enero de 2018 en un hotel de Londres, Inglaterra. Según el dictamen oficial, la artista falleció en una bañera producto de un ahogamiento accidental provocado por una intoxicación por alcohol.



La investigación reveló que O'Riordan no tenía evidencia de daño a sí misma o algún tipo de lesión, pero que había bebido una excesiva cantidad de bebidas alcohólicas. En la habitación había una botella de champán y cinco minibotellas de licor, todas vacías, así como medicamentos recetados.



"Vi a O'Riordan sumergida en el baño con la boca y la nariz completamente debajo del agua", indicó la forense Natalie Smart en el reporte, según la BBC.



Tras la muerte de la cantante, los otros tres integrantes de The Cranberries lanzaron al año siguiente el álbum póstumo 'In the End', el cual sería el último de la agrupación, una de las más importantes de Irlanda y conocida a nivel mundial por éxitos como 'Zombie'.