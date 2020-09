Robert Pattinson, positivo para covid-19: detienen filmaciones de Batman

Alejandro Cabra Hernandez

La filmación de la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, fue detenida en Gran Bretaña luego de que se registrara un caso de covid-19 en el set, informó este jueves Warner Bros. Medios apuntan a que el contagiado es el mismo Pattinson.



La suspensión se produce apenas días después de que se reanudara la producción de la cinta de Matt Reeves.



"Un integrante de la producción de 'The Batman' dio positivo en la prueba de covid-19 y está en aislamiento, siguiendo los protocolos establecidos", indicó el estudio en una nota enviada a la AFP. "La filmación está actualmente en pausa".



El estudio no ofreció detalles sobre el enfermo o un pronóstico de cuándo se reanudará la producción, que se paró en marzo -cuando iba el rodaje iba por la mitad-- debido a la pandemia.



La revista Vanity Fair, sin embargo, dijo que había confirmado a través de "fuentes de alto nivel" que Pattinson, de 34 años, fue quien cayó enfermo.



Su representante no respondió aún a las solicitudes de confirmación de la AFP. El estudio tampoco comentó.



Reeves dijo que su nueva película, que presenta una visión oscura y misteriosa del enmascarado de Ciudad Gótica, se inspiró en clásicos como "Barrio chino" y "Taxi Driver" y muestra a un Bruno Díaz "muy humano y muy imperfecto" tratando de resolver una serie de crímenes.



El filme tiene previsto estrenarse en junio de 2021. Un primer tráiler fue mostrado en un evento virtual para fanáticos de DC Comics, DC FanDome: se ve a un misterioso villano que deja notas para Batman en las escenas del crimen y al héroe con capa golpeando a un matón callejero antes de declarar: "Soy la venganza".

De Hanks a "La Roca"

La pandemia del coronavirus paralizó a Hollywood durante meses, y solo ahora algunas producciones cinematográficas están reabriendo en Los Ángeles bajo condiciones estrictas de prevención sanitaria.



Estrellas como Tom Hanks, Antonio Banderas e Idris Elba informaron que padecieron la enfermedad.



A la lista se sumó Dwayne "La Roca" Johnson, que informó el miércoles que tanto él como su esposa y sus dos hijas pequeñas habían dado positivo a la covid-19, pero que ya se encuentran totalmente recuperados.



"Esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia", aseguró Johnson en un video en redes sociales.



Después de haber sido inicialmente elogiado por su respuesta a la enfermedad, California ha sufrido más casos que cualquier otro estado estadounidense -más de 700.000- y fue golpeado con un número récord de muertes en agosto.