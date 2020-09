El mural en realidad aumentada por el que unos caleños quieren ganarse un récord Guinness

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Augmented Island Studios, empresa caleña, ganó el CODAawards, el máximo premio otorgado por la organización CodaWorx, gracia al mural de realidad aumentada que realizaron junto a los artistas Eric Skotnes y Ryan Sarfati, en el distrito de arte Short North, Columbus, Ohio.



Los caleños también están a la espera de que los Guinness World Records lo certifiquen como el mural de realidad aumentada más grande del mundo, con 1021 metros cuadrados.



Son tres murales en uno, ubicados en el hotel The Graduate. Una parte rinde homenaje a la naturaleza y de este cobran vida aves que vuelan a su alrededor, flores y esculturas que simbolizan el conocimiento y adquieren dimensión y movimiento, como si flotaran ante los ojos de los transeúntes gracias a una aplicación, diseñada por los caleños, que descargan en sus celulares.

Otra parte se inspira en la diversidad cultural de la ciudad de Columbus, que se caracteriza por acoger a inmigrantes de muchos países, por eso lleva plasmada a la líder somalí Hodan Mohammed. Conforman la empresa Enrique Sánchez-Rivera, cofundador, y sus socios Mauricio Fernández, director de arte; Kammil Carranza, director creativo, y Guillermo Álvarez, director técnico.

Enrique Sánchez-Rivera. Especial para El País

Cuenta Enrique Sánchez-Rivera que hace siete meses los contrató la ciudad de Columbus, Ohio, para trabajar con dos artistas en un mural de realidad aumentada. “Mientras ellos lo pintaban, nosotros trabajábamos desde Cali con una maqueta o modelo igual al hotel donde se estaba pintando el mural y empezamos a desarrollar la aplicación. La hicimos funcionar en la maqueta y en papeles impresos después de un par de meses y luego debimos asegurarnos de que funcionara en el edificio”.



Pero una cosa es verlo en papel, yotra muy distinta apreciar los tres murales de un total de 11.000 pies cuadrados de espacio de pared.

Precisamente Guillermo, el director técnico, debió viajar a Columbus y cerciorarse por él mismo de que la aplicación funcionara bien. Debían tener en cuenta muchos detalles: el número de ventanas del hotel, los árboles enfrente de los murales, cómo interfería la luz del sol en estos.



Cuando los caleños culminaron la app, la propia ciudad de Columbus la envió para que aplicara al récord del mural más grande de realidad aumentada del mundo.

También el artista Ryan Safarti envió el proyecto a Codaworx, la organización más importante de Estados Unidos que se dedica a conectar a artistas con empresas que requieren de proyectos de arte y de arquitectura para sus espacios.

El proyecto caleño fue incluido en la competencia de Arte de Espacios Públicos y ganó entre 1.000 empresas. Además, será exhibido en The Octagon Museum en Washington DC.



Augmented Island Studios, que cuenta con un equipo multidisciplinario de 23 personas, lleva tres años en el mercado y ha liderado importantes proyectos.

“Los jóvenes salen de la universidad pero no tienen la oportunidad de mostrar su talento. Queremos contratar a muchos más”, dice Enrique Sánchez-Rivera, CEO de Augmented Island Studios.

Uno de sus primeros clientes fue el actor de Hollywood, Terry Crews (el sargento Terry Jeffords de la serie televisiva ‘Brooklyn Nine Nine’), quien los contrató para desarrollar una aplicación de realidad aumentada de su libro ‘Come find me’ (Ven a Buscarme - comefindmebook.com), junto a la estrella de fútbol americano Ken Harvey.



Crews no solo fue a felicitarlos a su oficina en Cali, sino que les auguró un gran futuro, “me parece estar viendo cómo empezó LucasArts, la productora de películas de George Lucas”, dijo. No en vano los contrató de nuevo para hacer un videojuego de realidad aumentada de 25 niveles, el primero en su tipo donde los personajes son afroamericanos, que pronto lanzarán.

Guillermo Álvarez, CTO o director de tecnología, diseñador de medios interactivos de la Universidad Icesi, de Cali, asegura que trabajaron en equipo por tres meses para darle vida a los murales.

“Desde que iniciamos el mural, estábamos seguros de que iba a ser un éxito, pero nunca nos imaginamos que íbamos a ganarnos el primer puesto en el tan reconocido concurso de Coda Awards”, dice Enrique.



Pero además, los caleños trabajan en un programa de realidad aumentada para el arreglo de maquinaria en empresas industriales, llamada Imperium X. La mayoría de sus clientes están en Estados Unidos.



A través de unas gafas de Microsoft HoloLens que proyectan hologramas, un trabajador en una planta recibe asesoría para arreglar un problema en una máquina. Estos lentes reconocen movimientos y dicen, paso a paso, a través de flechas en los hologramas, dónde está el problema y cómo solucionarlo.

“Este programa permite que un técnico desde cualquier lugar del mundo vea lo que tú estás viendo y te dibuje en una tableta qué hay que hacer para arreglar la falla, en tercera dimensión”, dice Enrique. El programa entrena a trabajadores para manejar maquinaria y la retención es 90 % más que leyendo en un manual. Y concluye: “Estamos muy emocionados por este triunfo y seguiremos trabajando en proyectos donde haya una intersección entre el arte y la tecnología. Nos sentimos muy orgullosos de que una empresa caleña haya obtenido este reconocimiento de talla mundial”.

Quienes quieran ver cómo cobran vida los murales en esta página, descarguen en Google Store la app The Journey Ar.