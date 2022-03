El actor que interpreta a ‘Flash’ fue arrestado en Hawai, conozca el por qué

El actor Will Smith no fue la única celebridad que se ha visto envuelto en una polémica tras agredir físicamente a Chris Rock, pues el actor de ‘Flash’, Ezra Miller, fue arrestado en un bar de Hawái por “acoso y alteración del orden público”.



De acuerdo a lo informado por el Departamento de Policía del Condado de Hawái, Miller se encontraba alicorado cuando ingresó al lugar pero no había ocurrido nada hasta que comenzó a gritar “obscenidades” y a comportarse de manera agresiva con un señor de 32 años.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Detalles del informe policial señalan que el actor le arrebató el micrófono a una mujer (cargo por alteración del orden) y se arrojó encima de un hombre que jugaba a los dardos (cargo por acoso).



Ante estos hechos, el dueño del lugar le pidió varias veces que se calmara, sin embargo, el actor de siguió “alterado” y “acosando” a las personas que compartían dentro del bar.



3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

Tras haber sido arrestado y declararse culpable de los cargos, las autoridades le impusieron a Miller una multa de 500 dólares, la cual fue pagada esa misma noche, por lo que el actor salió en libertad.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ezra se ve involucrado en polémicas policiales. En 2020, apareció un video en el que se encontraba asfixiando a una mujer en un bar de Islandia.Aunque no se revelaron más detalles con respecto a ese incidente, la situación provocó que muchos seguidores del DC pidieran su despido