¿Dónde ver las películas ganadoras de los Globos de Oro? Aquí, las recomendadas

The Fabelmans

Todos me ven como una historia de éxito y todos nos ven de la forma que nos perciben basado en cómo obtuvieron la información. Pero nadie realmente sabe quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes para contarle a todos quiénes somos. Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. Puse muchas cosas en mi camino y la conté por partes a lo largo de mi carrera, pero nunca tuve el coraje de contarla completa”.

Estas fueron las palabras de Steven Spielberg, uno de los grandes ganadores de los Globos de Oro, al llevarse los premios a mejor película dramática y mejor dirección por su historia semiautobiográfica ‘Los Fabelman’, la cual decidió contar a sus 75 años.

El filme, que estará en salas el 26 de enero en Colombia, muestra el problemático matrimonio de los padres de Spielberg, el acoso antisemita y los primeros esfuerzos del director haciendo películas de poco presupuesto con sus amigos adolescentes.

Austin Robert Butler interpreta a Elvis Presley. Es conocido por su personaje de James Garrett en Zoey 101. Foto: afiche oficial de Elvis

Pinocho, de Guillermo del Toro. Especial para El País

Elvis

En la categoría a mejor actor de drama, ganó Austin Butler por su poderosa interpretación de Elvis Presley en el largometraje biográfico del cantante, ‘Elvis’, dirigido por Baz Luhrmann, disponible en:

HBO Max.











Pinocho

El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro.

El filme animado se puede ver en Netflix.

















‘Argentina, 1985’ está basada en una historia real que sucedió en ese país hace más de 30 años y que tuvo como protagonistas a dos fiscales que decidieron enfrentarse a la dictadura militar. En Prime Video.



Argentina, 1985 Especial para El País

'Almas en pena de Inisherin’ obtuvo los galardones a mejor película musical o comedia, mejor guion para Martin McDonagh y ganó a mejor actor en musical o comedia con Colin Farrell. Disney+.

Almas en Pena de Inisherin Especial para El País

Tar Especial para El País

'Tár'

Cate Blanchett triunfó como mejor actriz de drama por su interpretación en la película 'Tár' de Todd Field, allí da vida a la compositora Lydia Tár. La actriz no fue a la gala.

Estreno en febrero próximo.

A lo largo de la película se siente el amor de T'Challa, y de alguna manera, supongo, que le permite a la audiencia saber que él no está, pero que está bien”. Lupita Nyong’o, Especiales para El País











Pantera Negra: Wakanda por Siempre.

La actuación de Angela Bassett como la Reina Ramonda en esta mega producción de Marvel, le valió el galardón de mejor actriz de reparto, en el único galardón que se llevó Disney.

Disponible en: Disney+.



Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo Especial para El País















Todo en todas partes, al mismo tiempo

Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en EEUU, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvarlos a todos. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros, mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Disponible en Apple TV