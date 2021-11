El 24 de noviembre se estrenó mundialmente ‘Encanto’ y el pasado 25 llegó a salas de cine nacionales la esperada nueva película de Walt Disney Animation Studios que transporta a la audiencia al corazón de Colombia.



La historia gira en torno a los Madrigal, una familia que vive en una casa mágica escondida en las montañas, en un lugar conocido como Encanto. La magia ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, ella decide que podría ser la última esperanza de su excepcional familia.



Este es el largometraje número 60 del legendario estudio de animación, que hizo su debut en la pantalla grande con Blanca Nieves y los Siete Enanos, en 1937. Encanto se une a las filas de filmes clásicos e icónicos de Disney como La Bella y la Bestia, El Rey León, Frozen: Una Aventura Cogelada y Moana: Un Mar de Aventuras.

Aquí, Encanto, en diez datos:

Voces colombianas

La cantante de la agrupación Ventino Olga Lucía Vives realiza el doblaje de Mirabel, la actriz María Cecilia Botero, el de la Abuela Alma, Mauro Castillo, el de Félix, Angie Cepeda es Julieta y Carolina Gaitán, Pepa. Maluma es la voz en inglés y en español de Mariano, el galán de la ciudad y el futuro prometido de Isabela, la niña prodigio de la familia y hermana perfecta de Mirabel.

Arte que encanta

Cuatro artistas visuales colombianos fueron convocados para crear arte inspirados en , ‘Encanto’, que estarán reflejados en productos en el país y en Estados Unidos. Catalina Estrada, Jhonny Nuñez, Ledania y Sebastián Pakui participaron en esta iniciativa, con ilustraciones que ya están presentes en productos de categorías como moda, hogar, juguetes, entre otros.

Inspirados por el realismo mágico

El legado cultural de Colombia que inspiró la película también incluye el realismo mágico, un tipo de narrativa en la cual lo mítico o peculiar se presenta como cotidiano. Charise Castro, codirector de la cinta, dijo que se basaron en el realismo mágico de Gabriel García Márquez por lo que las mariposas tenían que ser amarillas.

Parte del elenco que interpretó las voces de los protagonistas de 'Encanto' junto con el equipo de dirección y producción del nuevo filme de Disney, inspirado en Colombia. Foto: AFP

Delirio en la premier de Bogotá

El estreno de la película para Latinoamérica se llevó a cabo en el Teatro Colón de Bogotá. Los artistas del show fueron los bailarines del espectáculo Delirio, quienes mostraron la diversidad cultural, musical y artística del Valle del Cauca, y luego hubo un desfile de la colección de Vélez con piezas únicas inspiradas en la cinta.

¿Cómo escuchar la banda sonora?

La playlist con las canciones de ‘Encanto’ está disponible en

https://www.claromusica.com/album/22901599/CO, Son 44 canciones creadas por Lin-Manuel Miranda, estadounidense, en apoyo con los colombianos Sebastián Yatra, que interpreta Dos Oruguitas y Carlos Vives, Colombia Mi Encanto, y otras como Abre los Ojos, I Need You, El Baile Madrigal y Solo Tú.

La mente detrás de la música

El compositor, cantante, actor y productor Lin-Manuel Miranda, compuso ocho canciones originales para el filme, al tiempo que participó del viaje de investigación que hicieron los realizadores a Colombia. ‘Dos Oruguitas’, que interpreta Sebastián Yatra, Yatra, hace referencia a una metáfora de la naturaleza.

Equipo de Zootopía

Detrás de ‘Encanto’ está el equipo de realizadores de ‘Zootopía’, la película animada de 2016 ganadora del Óscar: Byron Howard, Jared Bush y Clark Spencer, director, codirector y productor de Zootopía. Esta vez trabajan con la directora Charise Castro Smith e Yvett Merino en la producción con Spencer como productora.

Secretos de familia

“Puedes vivir con tus padres, hermanos y hermanas, y aún así no saber por lo que están pasando. No conoces todos sus fracasos, no sabes nada sobre aquello de lo que no hablan. ¿Cuáles son los secretos familiares que nadie cuenta? Eso nos resultó fascinante”, dice el director Byron Howard sobre el trasfondo del filme.

Con canción de Vives

Carlos Vives interpretó una de las canciones para 'Encanto'. Foto: Especial para El País

‘Colombia, mi encanto’, la canción original que suena en el tráiler, interpretada por el cantautor Carlos Vives, 17 veces ganador del Grammy y del Latin Grammy. “Es una celebración de la diversidad mágica de Colombia, la música se fusiona con las imágenes y los personajes inspirados en el ‘Encanto’ de los colombianos”.









La Gaita

Carolina Gaitán esperó meses después de la audición en la que cantó Don't Rain on My Parade, de Barbara Streisand, para enterarse que haría la voz de Pepa. “Quisiera tener el don de retroceder el tiempo para contarle a mi hermano que seré un personaje de Disney, como soñábamos, y que el teatro de Los Angeles donde se estrenó la peli se llama El Capitán, como le decía yo”.