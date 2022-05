Desde una galaxia muy, muy lejana, 'C-3PO' de Star Wars visitará la Comic Con Colombia

Se siguen conociendo los invitados a la próxima edición de la Comic Con Colombia. Esta vez, desde una galaxia muy, muy lejana estará Anthony Daniels, el legendario actor que caracteriza al icónico personaje 'C-3PO' de la saga de Star Wars.



Llegará a Corferias entre el 24 y el 27 de junio para estar más cerca de todos los fanáticos de los comics que asistirán a la convención anual más importante de la cultura pop y la industria del entretenimiento.

Anthony Daniels es el único actor que ha trabajado en las 11 películas de Star Wars.



Nació en Inglaterra el 21 de febrero de 1946. Por la influencia de sus padres, inicialmente inicio estudios de derecho, pero luego abandonó esta carrera ya que no quería ser abogado. Así que tomó un curso en una escuela de actuación durante tres años. Tuvo la suerte de contar con excelentes profesores en los departamentos de mímica y radio, dos campos del arte que le serían de gran utilidad en su futuro.



Al dejar la universidad en 1974, Anthony ganó un premio de la BBC. Después de cientos de producciones, se fue para dedicarse al teatro y poco después se unió al Teatro Nacional de Gran Bretaña en 'The Young Vic'. Mientras actuaba en Rosencrantz & Guildenstern Are Dead de Stoppard, recibió la llamada para conocer a George Lucas para un papel en una película de ciencia ficción. Lo que vino después ya todos lo conocemos, el formar parte de una de las sagas cinematográficas mas importantes de la historia del cine.



En 2019 publicó sus memorias de sus experiencias cinematográficas en 'I AM C-3PO – The Inside Story'.



'A Anthony C-3PO' lo teníamos confirmado antes del Doc de Volver al Fututo, pero deseábamos esperar el día Internacional de Star Wars que se celebra todos los 4 de mayo, para de esta forma darles una grata sorpresa a todos los seguidores de esta saga en Colombia” afirmó Julio César Caballero Organizador de Comic Con Colombia.



Anthony Daniels (Star Wars), se une a Christopher Lloyd (Back to the Future), fortaleciendo el cartel de celebridades que se llevarán toda la atención de esta versión.