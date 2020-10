Danna Paola, lista para ir 'Más allá de la luna'

Andrés Camilo Osorio

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, conocida por su actuación de Lucrecia en la serie de Netflix, ‘Élite’, regresa a la plataforma streaming, pero en esta oportunidad solo con su voz, ya que fue la persona escogida para doblar en español latino a la pequeña, inteligente e intrépida Fei Fei, protagonista de la película animada ‘Más allá de la luna’.

“Me hace feliz que a través de la voz pueda hacer que la gente sienta cosas a nivel emocional”, comenta la mexicana, que en la película también tuvo que cantar y actuar la canción principal del film, ‘Viaje a la luz’, la cual, admite ella, le pone “la piel de gallina” cada vez que la escucha y espera que pase lo mismo con las personas que la oigan.

“Hay que llegarle al corazón a las personas con la interpretación vocal y eso es lo que me puse de reto con ‘Viaje a la luz’”, comenta. Además, para Danna esta canción es muy importante, porque en últimas ella es una cantante de pop, con un sello de voz propio, lo cual le permitió “‘jugar’ con el personaje”.

Para Danna es cool el reto de actuar una canción y tener que dar toda la “intención actoral” solo con la voz. Pero esta no es la primera vez que tiene este desafío. Hace diez años la actriz también hizo el doblaje de Rapunzel de ‘Enredados’.

“Yo he crecido con princesas, con magia, con ilusión y ser parte de un proyecto más de animación es algo especial para mí”, comenta Danna, quien está segura de que las personas que vean ‘Más allá de la Luna’ “se van a emocionar tanto como yo, porque es un largometraje muy triste, pero al mismo tiempo transmite un mensaje de mucha esperanza y amor. Habla de la familia, lo importante que son los valores y las tradiciones”, temáticas que, para la cantante, es necesario que sean abordadas en momentos como el que vive la humanidad en la actualidad.

Además, para Danna esta animación es importante en su carrera profesional, ya que marca un antes y un después, porque este será el último trabajo que realizará en la actuación durante un largo periodo de tiempo. En los próximos meses la actriz y cantante se decidió a dedicarle, por primera vez en su vida, el cien por ciento de su atención a su carrera musical.



Le puede interesar: ¿Juanes y su esposa Karen se robaron un carro Tesla en Miami? Esto fue lo que pasó

“Mi distanciamiento de la actuación solo será una pausa, no puedo vivir sin la actuación. La decisión de no formar parte de la cuarta temporada de ‘Élite’ fue muy complicada, pero no podía seguir dividiendo mi vida entre la actuación y la música, sin poder dar mi cien por ciento en cada cosa”, comentó la actriz, recordando ese tiempo en el que salía del set de ‘Élite’, para ir a grabar las canciones de su siguiente álbum y cómo en medio de las pausas del rodaje se dedicaba a componer canciones. No podía continuar con ese ritmo, por eso decidió ponerle una pausa y dedicarse a su proyecto musical, “porque yo creo que la música también requiere un 24/7”.

Sin embargo, comentó que sigue pendiente de las propuestas actorales que lleguen y reconoce que cuando el momento sea propicio, tomará un nuevo trabajo audiovisual, que le signifique un reto como actriz.

Pero, por el momento Fei Fei fue su último personaje y se siente feliz de haber tenido la oportunidad de actuar a una chica con la que se sintió completamente identificada, por su característica determinación.

“Yo me considero así de determinada desde que era chica. El “querer es poder” es una frase potente que tiene la película y que justo encaja mucho con mi personalidad y con mi día a día. Creo que con el “querer es poder” he creado mi mundo y mi carrera musical”, comenta Danna.

Y continúa, “Fei Fei nunca se da por vencida y ella sola (con 12 años) crea su cohete para llegar a la luna y esa es parte de la metáfora de como voy yo con mi vida en el día a día, me lanzo con mi cohete hacia la luna, pero con los pies en el suelo. Esa ha sido una de las características que me ha identificado con Fei Fei y también su seguridad en la existencia del amor eterno y en esta leyenda de la diosa Chang'e”.

Sin embargo, la leyenda de esta hermosa diosa que espera en la luna a su amado, no era familiar para Danna y la escuchó por primera vez en medio del rodaje.

“A mí siempre me hablaron sobre el conejo en la luna y era la única leyenda que me sabía, aunque ya no recuerdo muy bien la historia en sí, solo recuerdo que había un conejo en la luna. Pero ahora conozco la de Chang'e y creo que me encanta lo de la diosa de la luna, se me hace preciosa la historia y creo por completo en ella y me gustaría, al igual que Fei Fei, ir a la luna”, admitió la actriz entre risas.

Sin embargo, cuando le preguntaron ¿hacia dónde llevaría ella su propio cohete? Danna comentó que lo que más le gustaría sería que su cohete fuera uno que le permitiera teletransportarse y de esa forma poder estar en muchas partes al mismo tiempo en tan pocos segundos. “Ese sería mi tipo de cohete, cien por ciento, porque casi siempre voy tarde, entonces me encantaría tener un cohete teletransportador”. Pero solo en el presente, porque cuando la actriz lo analizó con detenimiento decidió que en un futuro le gustaría que su cohete pudiera viajar en el tiempo y le diera la oportunidad de revivir momentos de su vida y de su carrera que han sido especiales para ella.

Pero, fuera a donde fuera que la llevara su cohete, Danna tiene la seguridad de que la luna estará siempre sobre su cabeza para conectarla con su familia. Por eso comenta que con sus seres queridos siempre se dicen, ““no importa dónde estemos, no importa el horario, siempre que veas la luna ahí voy a estar”. Es algo muy romántico, pero me encanta decirlo, porque es muy cierto, todos vemos la misma luna”.

En la pandemia

Danna Paola ha aprovechado el tiempo en cuarentena para hacer música y montar el estudio en casa, “ha sido genial, creo que en lugar de ser algo malo he tenido momentos de todo tipo. Han sido siete meses duros, pero no he dejado de crear, eso es algo que me emociona mucho”.



Durante estos meses la cantante se enfocó en terminar su álbum, el cual está a punto de lanzar. “Es un proyecto al que le he puesto mucho amor y mucha determinación”.

Muchas de las canciones que han salido en estos meses harán parte del álbum, por lo que este contará con la colaboración de muchos colombianos, como Sebastián Yatra.

Según la mexicana este fin de año estará lleno de más colaboraciones y para 2021 ya sería una realidad la gira mundial, “que me emociona muchísimo, porque ahora sí iremos a todos lados y por supuesto que estaremos visitando Colombia. Eso me emociona y me ilusiona un montón poder compartir todo lo que he estado trabajando con todos los países”.