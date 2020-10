Álvaro José Carvajal Vidarte

Juanes y su esposa, Karen Martínez, vivieron un curiosa anécdota en días pasados que los involucró a ellos, un auto Tesla reportado como robado y la Policía de Miami, Estados Unidos.



Uniformados de la institución llegaron a la residencia del cantante colombiano y su familia cerca de la medianoche de un día no especificado.



El sistema de rastreo de un auto marca Tesla, marcaba dicho lugar como la ubicación exacta del automóvil reportado, y en el cual Juanes acababa de volver a casa. Pero, ¿qué fue lo que pasó?



Todo se trató de una confusión que el propio Juanes relató a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.



"Como les parece que estoy acá en el estudio trabajando, como 11:00 de la noche, cuando llega Karen Cecilia (Martínez, su esposa), mi hija Luna (diciendo) 'Juan, Juan, llegó la Policía a la casa, están preguntando por usted", relató el cantante antioqueño.



Contó que bajó y se encontró cinco carros de la institución "y por ahí 10 policías armados hasta los dientes, solamente se le veían los ojos". Dijo que los uniformados le indicaron que había un reporte de un auto robado.



El artista le mostró a los agentes el auto que estaba estacionado en su hogar y le dijo a uno de ellos: "señor oficial, ese es mi carro, yo estaba comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos".

Juanes cumplió el pasado 17 de octubre 20 años de carrera como solista, al conmemorarse dos décadas del lanzamiento de 'Fijate bien', su primer álbum en solitario.

Relató que aunque la situación parecía quedar solucionada y él regresó a su estudio a trabajar, decidió bajar de nuevo ante la intranquilidad que le generó el hecho y vio a los policías aún en el sitio. Les mostró la aplicación con la que maneja el automóvil, a lo que los uniformados le pidieron que revisaron la placa.



Cuando Juanes fue a revisar notó que en el interior del carro había objetos que no era de su propiedad. En ese momento procedió a contarle el particular hecho a un agente que, comenta, era cubano.

Lea también: Jean-Claude Van Damme cumple 60 años: historia de un icono del cine



"Señor oficial usted no puede creer... ese no es mi carro. Yo no entiendo cómo me monté en este carro, cómo me abre y cómo me anda", dijo el cantante, y afirmó que luego tanto él como el oficial estaban "muertos de la risa" y el policía incluso dice que "en 20 años nunca me había pasado algo así".



"O sea, literalmente, Karen Cecilia y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami", admitió Juanes.



El policía procedió a llamar al verdadero dueño del carro, quien reconoció que había dejado las llaves de su vehículo en el interior, lo que permitió que el cantante colombiano y su esposa pudieran conducirlo hasta su vivienda.



Luego de que se resolviera el malentendido, Juanes se montó en una de las patrullas de la Policía y regresó al restaurante, donde estaba su auto Tesla parqueado.



"Conclusión de la historia: nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta, por haber dejado la llave adentro del vehículo. En estos carros no se puede dejar la llave adentro porque abres la puerta, te montas y arranca", dijo Juanes, en medio de risas, en el video.