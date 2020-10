Jean-Claude Van Damme cumple 60 años: historia de un icono del cine

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Sus icónicas patadas voladoras con giros de 360 grados, o su ‘spagat’ (apertura de piernas) entre las cuerdas de un ring de boxeo, hicieron que el actor belga Jean-Claude Van Damme, conquistara de un salto la fama mundial.



Hoy, a sus 60 años de edad, aquella época dorada que sigue dando brillos, lo ha convertido en un referente del cine de acción y de las artes marciales para la posteridad.



Tanto así, que su legado se ha extendido a una de las películas más vistas del momento en Netflix, el remake de la clásica cinta ‘Muerte súbita’, por la que ahora el actor ha sido fichado para protagonizar una nueva producción de la reconocida plataforma streaming titulada ‘El último mercenario’, que combinará el género de acción y la comedia.

“’El último mercenario’ es un proyecto increíblemente emocionante y me permite asumir un nuevo género. Siempre he sido fanático de Jean-Paul Belmondo y espero tomar la antorcha de la comedia de acción a mi manera”, dijo Van Damme a un reconocido medio internacional.



De niño, Jean-Claude Camille François Van Varenberg, su nombre de pila, soñaba con ser una estrella de cine y admiraba las cintas de acción de actores como Bruce Lee y Steve McQueen. Sin embargo, era tímido, delgado y de baja estatura, por lo que su padre lo llevó al Centro Nacional de Karate en Bruselas, donde se inició en la disciplina del karate-do estilo Shotokan. Y más tarde, tomó clases de ballet por cinco años, para mejorar su flexibilidad.



Aquellas disciplinas y su ardua formación física, le permitieron en 1978 inaugurar su propio gimnasio en Bruselas, llamado ‘California Gym’. Sin embargo, sus ansias por conseguir ser la estrella que siempre soñó, lo llevaron a abandonarlo todo y probar suerte de principiante en Los Ángeles, en 1982, cuando apenas llegaba a los 22 años de edad.

Una vez allí, trabajó como taxista, repartidor de pizza, conductor de limusinas, entrenador de gimnasio, guardaespaldas, instructor de karate, masajista, entre otros. Hasta que conoció a Chuck Norris, de quien fue compañero de entrenamiento, gracias a él consiguió su primer papel como extra en la película ‘Missing in Action’, 1984.

Ese mismo año, interpretó el papel secundario de un joven homosexual en ‘Monaco Forever’.



Y dos años más tarde logró ser antagonista en el filme ‘Retroceder nunca, rendirse jamás’.



En 1988 consiguió el papel que lo lanzó al estrellato, Frank Dux en la cinta ‘Contacto sangriento’.



Su atlético cuerpo y ‘sex appeal’ en cada filme, donde no dejaba mucho a la imaginación, le sumaba cada vez más puntos con la audiencia femenina, incluso lo había convertido en un símbolo erótico para el público gay.



Sin embargo, para la estrella de Hollywood que nunca había sido tan venerada como hoy, alcanzar la fama en la industria del cine trajo un alto costo. Pasó de la gloria a llevar una vida llena de excesos y drogas.



Su carrera se vio opacada por su adicción a la cocaína, y ha confesado que en sus peores momentos llegó a consumir 10 gramos diarios. Ya en 1994 había terminado su tercer matrimonio, con la culturista Gladys Portugues, madre de dos de sus hijos, tras un romance con Darcy Lapier, a quien dejó en embarazo y posteriormente engañó con Kylie Minogue en el rodaje de Street Fighter, en Tailandia.



La cinta fue la mejor paga de toda su carrera, seis millones de euros, y la fama se le subió a la cabeza; comenzó a cobrar tanto por producciones que terminó en la lista negra.



Comenzó a trabajar en películas como ‘Justa venganza’, ‘Policías duros’ o ‘Desafío a la muerte’, pero no fueron exitosas.



Sin embargo, luego de entender que su época de gloria había terminado, resurgió de las cenizas protagonizando JCVD, la comedia dramática de 2008, en la que el actor se interpreta a sí mismo, una estrella de acción en declive.



Ahora el humor, que nunca fue su fuerte, hace parte de su vida diaria y de su cuarta década en la escena cinematográfica. Recientemente, hizo parte de la serie de Amazon Jean-Claude Van Johnson y, para el próximo año, prestará su voz a la película animada ‘Minions 2: Once upon a time Gru’.

Curiosidades

​

- Consiguió tres nominaciones consecutivas al premio MTV al actor más deseable por ‘Doble Impacto’, ‘Sin Escape’ y ‘Blanco Humano’.



- Jean-Claude Van Damme también es conocido como ‘Músculos de

Brucelas’.



- El actor tiene una estatua de bronce en su honor en Bruselas, Bélgica.



- Durante su carrera deportiva de cinco años en full-contact (kickboxing), Van Damme solo fue derribado una vez.