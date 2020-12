Jhon Edward Montenegro Jimenez

La modelo Daniella Álvarez aseguró que su pie derecho "no volverá a funcionar".



La ex señorita Colombia, quien perdió su pie izquierdo en junio de este año debido a una isquemia, contó detalles de su situación en un video publicado en su cuenta de Instagram.



Su pie derecho, recordó, también resultó afectado cuando padeció dicha enfermedad.



Es por eso que la semana pasada se sometió a un examen para saber qué expectativas podía tener sobre su mejoría.

"Mi pie derecho había quedado en muy buenas condiciones, pero no funcional para ese momento. Los médicos me dijeron que con corriente, terapias y ejercicios me podía recuperar, pero el examen mostró que tenía una lesión muy grave de la rodilla para abajo", relató.



Su médico le explicó que la isquemia dañó "completamente" el nervio de la tibia y el peroné, por lo que muy "difícilmente" podrá volver a mover el pie derecho.



Álvarez dijo que tomó bien la advertencia del médico y que no se entristeció. "Después de tanto sacrificio y perder una pierna, una noticia de estas no da tan duro", reflexionó.

"Tenía esperanzas de recuperar mi pie en un 80 %, pero acepto la voluntad de Dios. Tal vez me la pone un poquito más difícil para demostrarle al mundo que sí se puede, que voy a poder seguir caminando, bailando, haciendo ejercicio".



La modelo prevé que, pese a la lesión en su pie derecho y llevar una prótesis en la otra pierna, volverá a caminar.



"Voy a seguir en las terapias, porque dicen que el pie tarda hasta un año demostrar qué logros puede tener. Mi doctor quería que las expectativas estuvieran claras. Él me dice que puedo lograr un poquito de movimiento hacia arriba y abajo, pero que no van a ser suficientes para caminar sin la férula", apuntó.



Y añadió: "Seguiré dando lo mejor de mí, para lograr grandes resultados con menos condiciones".