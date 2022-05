El cantante colombiano J Balvin no deberá pedir disculpas publicas por el polémico videoclip de su canción 'Perra', el cual ha generado indignación por mostrar a dos mujeres de raza negra como mascotas.



Según la revista Semana, la decisión se tomó luego de que el Consejo de Estado rechazara las pretensiones del abogado Leonardo Santo Petro Llorente, quien solicitaba la protección de los derechos de las comunidades negras y poblaciones afrodescendientes.



Basado en las pruebas presentadas, el magistrado César Palomino del alto tribunal concluyó que tras la orden de J Balvin de bajar el video de YouTube y pedir disculpas en redes sociales, se declaraba la "carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción de amparo de la referencia".



"La Sala advierte que la acción de tutela se presentó el 19 de octubre de 2021 y, dentro de su trámite, el cantante José Álvaro Osorio Balvin publicó el video en el que ofreció excusas públicas y eliminó el video de la canción Perra de su canal de YouTube", precisó el alto tribunal.



Además, en el informe del falló precisan que el artista por medio de una grabación del 19 de mayo, pidió disculpas por el videoclip.



“Quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y las comunidades negras, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío ha sido tolerancia, amor e integración”, manifestó Balvin en el video.



Cabe mencionar que en esa misma grabación el cantante solicitó quitar el video de la plataforma de YouTube. A raíz de esto, el alto tribunal consideró que los hechos que habían generado la acción de tutela, ya se habían superado.