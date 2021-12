Catherine Siachoque reveló cuál sería la causa real del drástico cambio de Miguel Varoni

Miguel Varoni fue noticia hace algunas semanas, luego de que reapareciera y muchos se sorprendieran al ver la extrema delgadez del actor.



Aunque en redes especularon que este cambio se pudo deber a la dieta vegana que siguen él y su esposa, Catherine Siachoque, la también actriz aseveró que esto no es cierto.



Siachoque realizó a través de su cuenta de Instagram una transmisión donde explicaba la dieta que ambos llevaban y otras razones por las cuales Miguel Varoni adelgazó tanto.



“La gente, aclaro, está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de verlo tan delgado. Creo que nunca vi a alguien adelgazar tan rápido”, manifestó la estrella.



“Se puso así seco, seco, seco y conozco a una amiga además que después del covid quedó como inflamada. Yo le digo si a mí me hubiera dado hubiera quedado inflamada también, este quedó flaquísimo, bendito sea Dios”, agregó a sus declaraciones, afirmando así que fue el coronavirus el causante de este cambio.



Siachoque indicó también que una de las secuelas que le quedaron a su esposo después del contagio, fue la perdida de memoria temporal, donde el actor no se acordaba de algunas cosas que vivió durante el confinamiento.



