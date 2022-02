Carlos Torres narró la situación más incómoda que ha tenido con una fan que lo acosaba

El actor y modelo Carlos Torres, conocido por sus papeles protagónicos en las telenovelas ‘La Reina del Flow’, ‘Amar y vivir’ y ‘La Nieta Elegida’, narró a través de su cuenta de Instagram el miedoso suceso que vivió con una fan, la cual le juraba amor eterno.



Según contó el artista, una de sus seguidoras se presentó a uno de los eventos que él se encontraba presentando, para asegurarle que era el amor de su vida y deberían de casarse.



“Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Hablé con ella un rato y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, casarnos y estar juntos por el resto de la vida”, señaló el actor, destacando que fue una experiencia un tanto extraña.



Lea además: "Estoy feliz así y recibiendo hojas de vida": James Rodríguez negó noviazgo con Karol G

Así mismo, el actor señaló que esto lo estaba contando con la mayor seriedad posible, pues para él, aquel momento con la fan fue lleno de tensión, pues aunque le explicó que él no podía corresponder a su amor, esta le entregó una carta en la que explicaban el porqué ambos ya se encontraban en una relación.



“Me comparte una carta súper larga donde hablaba de nuestra supuesta relación, la relación estaba basada en las publicaciones que yo hacía en redes sociales, donde según ella, llevábamos años de relación”, agregó Torres en el video.



Le puede interesar: Karol G retó a Instagram al subir algunas fotos sin ropa en el mar

De igual forma, el intérprete de ‘Charly flow’ contó que tras explicarle a su fan que todas sus ideas sobre el romance no podría llegar a ser, esta persona lo empezó a atacar por redes sociales de una forma extraña, al punto de asustarlo, pues primero empezó a insultar de una forma grotesca y luego le escribía para tratarlo como su pareja.



“Empezó a escribirme por redes sociales de forma loca, primero a insultarme, luego a escribirme como si fuera mi novia”, señaló el artista.