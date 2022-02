"Estoy feliz así y recibiendo hojas de vida": James Rodríguez negó noviazgo con Karol G

James Rodríguez aprovechó el domingo 20 de febrero para responderle a sus seguidores de Twitch varias incógnitas que los aquejan.



Durante la transmisión, el volante colombiano habló de todo; de los insultos que le lanzó a algunos hinchas de la Selección Colombia que lo chiflaron, de su futuro como centrocampista en Qatar y de su situación sentimental. Este último punto, desató conmoción durante su transmisión, pues el ex Real Madrid ha estado siendo vinculado con la cantante de ‘Tusa’.



¿James y Karol G tienen una relación sentimental?

“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘no crean en todo lo que les dicen’, señaló James, quién minutos antes también había negado la pelea o discusión que tuvo con Radamel Falcao García.



Luego de comentar que estaba soltero, Rodríguez aseguró que está “recibiendo hojas de vida”.



“Estoy soltero y feliz, no estoy en ninguna relación con nadie. No crean en todo lo que ven en páginas de chismes. Estoy soltero y recibiendo hojas de vida al Twitter, Instagram y Facebook”, agregó el futbolista.



Estas afirmaciones desmienten por completo el supuesto romance con la cantante y empresaria Karol G, con quien solo tiene una relación de amistad.