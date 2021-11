'Bright Minds', la serie que busca desdibujar el estigma sobre el autismo

Las series francesas cada vez son más reconocidas en Latinoamérica y van ganando fans a pasos agigantados. Series como Lupin, Candice Renoir, El Bazar de la Caridad, entre otras producciones francoparlantes, han conquistado el corazón y las pantallas del público colombiano.



Por eso, AXN llega con ‘Bright Minds’, la historia de dos mujeres policías que deberán resolver complejos casos que las llevará por un camino bastante enredado, pero que lograrán superar de manera extraordinaria.



La serie, que se estrenó en octubre de este año, saca de las sombras los estereotipos frente a las personas con autismo, mostrando la diferencia como una gran habilidad.



Allí, Lola Dewaere, quien le da vida a la detective Raphaëlle, una mujer fuerte y determinada que, además de ser autista por su fuerte caracter le cuesta relacionarse con las personas en los archivos, un día visita la oficina de registros policiales en busca de información. Allí conoce a la detective Astrid (Sara Mortensen) quien es muy ordenada y bastante distante de construir relaciones, al conocerse logran establecer un gran equipo de trabajo.



Ambas hablaron sobre lo que significó interpretar este rol desde la diferencia.

Lea además: Angelina Jolie: la 'eterna' actriz que da vida a la nueva superheroína del universo Marvel



Sara, cuál fue el mayor desafío de interpretar un personaje con Asperger?



Tenía que encontrar un personaje que no traicionara a las personas que son autistas y, además, que los no autistas también se pudieran identificar con el personaje. El mayor desafío y más importante para mí, era que todas las personas del espectro se sintieran, antes que nada, respetadas. Cuando hablo del espectro me refiero al espectro autista.



¿Qué vamos a ver en las pantallas?



Lola Dewaere: Yo represento a Raphaëlle, una comandante de policía en parís, en el archivo criminal y judicial. Ella tiene una personalidad muy determinada, directa, un poco escueta de ideas y caótica en sus relaciones amorosas. Dicen que los autistas tienen problemas para socializar, así que Raphaëlle también tiene esos problemas para relacionarse con los demás, crea problemas para ella en el trabajo, con sus relaciones afectivas y con las personas en general. Sin embargo, Astrid y Raphaëlle se llevan muy bien.



Sara Mortensen: Astrid también trabaja en la documentación criminal y en los archivos. Ella es muy organizada, necesita tener un día a día muy arreglado. Tiene pocas interacciones sociales, desde que nació, ella creció y fue criada la mayor parte del tiempo por su padre.



Astrid y Raphaëlle, como ustedes verán, además de la relación policiaca, son mujeres con personalidades opuestas, la vida jamás las hubiera reunido si la comandante no hubiera ido al archivo criminal. Lo más interesante será la amistad y el vínculo intenso en el que se protegerán mutuamente y se mostrarán las diferentes perspectivas del mundo.



Ambas representan a mujeres muy poderosas y fuertes que saben explotar sus oportunidades. ¿Qué representa para ustedes dar ese mensaje de empoderamiento con la serie y qué les ha dejado interpretar esos roles?



Ha sido un regalo, dos mujeres como protagonistas es algo magnífico. Además, utilizar las diferencias como honor. Somos aliadas entonces eso es importante en un momento como este, en todo lo que pasa con el movimiento #MeToo. En la serie ellas son solteras y a nosotras nos encantan los hombres, pero tenemos ese lado -en las dos primeras temporadas-, en el que somos muy exclusivas, independientes y nos dedicamos mucho al trabajo.

“Esta es una historia emocionante donde podemos hablar desde las diferencias y, pienso que podría funcionar en todas las culturas. Es un encuentro entre dos mujeres opuestas que se tienen gran cariño”.

El gremio policial y de investigación es muy masculino, ¿creen ustedes que la intuición femenina y el rol de la mujer en este caso, aporta a este tipo de cargos policiales y de investigación?



Lola: Pienso que sí, porque tenemos esta intuición femenina que no tienen los hombres. Sin embargo, aunque no puedo hablar mucho de Raphaëlle, mi personaje, hay que saber que tiene una personalidad o carácter muy masculino. Y tengo la impresión de que los hombres en algunos casos no son tan sensibles, y Raphaëlle no es sensible, es muy impulsiva. Así que no tenemos un mensaje particular que transmitir en cuanto a esto, pues no somos una serie feminista.



Sara: Astrid a diferencia de Raphaëlle, tiene una memoria fotográfica y le ayuda a relacionar diferentes casos. La mujer tiene más intuición, aunque Astrid tiene un punto de vista diferente como autista. Pero finalmente son dos mujeres y eso es algo bueno porque sí es un mundo muy masculino, esa es la imagen que tenemos en las películas. En la vida real, tengo una amiga que trabaja en investigación criminal en París y varias amigas policías, usan tacones, maquillaje, se visten bien y se ven bonitas. Aunque en las películas se representan como algo cowboy, y nosotras hacemos muy bien los cowboys, Raphaëlle más que nadie.



Sus personajes son como una especie de Sherlock Holmes y Watson ¿Qué es lo divertido de ser detectives o policías?



Astrid es más como una detective, porque puede ver los detalles, las cosas pequeñas. Raphaëlle tiene más equipo y está en una investigación. Una trabaja en la luz y la otra en la sombra.



¿Cuál es la virtud de este género policiaco mezclado con comedia y qué es lo que más han disfrutado de adentrarse a este mundo?



Lo que más me gusto desde el punto de vista de la actuación, son los momentos de intriga. Sé que Astrid y Raphaëlle, tienen una relación de una neurotípica y autista. Vamos a estar involucradas en investigaciones que les pueden parecer improbables, pero siempre hay una explicación racional, es algo que no hemos visto por lo menos en Francia. Siempre estamos en universos muy distintos, con una perspectiva muy racional y a veces hay un momento de cuestionamiento al final de los episodios, no sabemos qué va a pasar, lo que me parece muy original.

Lea también: Sebastián Yatra tampoco se resistió al 'Encanto' de la nueva película de Disney

Por la inclusión

Según su experiencia vivida en esta serie, ¿cuál debería ser el camino de esta sociedad para incluir personas con autismo en el mundo laboral?



Creo que eso depende de cada país. Yo tengo familia de Noruega y de Francia, les puedo decir que en esos dos países las cosas son distintas. Yo no hablaría en nombre de los países, pero hay algo que creo y es que, si nosotros tratáramos de incluir y de lidiar con todas las diferencias, todo sería distinto.



Habría que empezar primero por incluir las diferencias en las escuelas. Ya se probó que un 90% de los niños autistas que se llevaron a las escuelas desde una temprana edad, ingresaron mucho mejor en el mundo laboral. En Francia, por ejemplo, a veces los llevan a institutos psiquiátricos, pero esto no es una enfermedad mental.



Hay distintos tipos de autismo, nosotras somos muy distintas la una a la otra y lo mismo pasa con los autistas, todos son distintos. Solo quiero decirles que si incluimos a todos los niños desde muy temprano esa sería la solución.



Dicen que todas las historias son universales. Sin embargo, está historia es francesa. ¿Cuáles van a ser esos elementos que conquistaran a américa latina, ahora que recibimos su historia?



Es una serie genial, los enigmas y las intrigas policiales están muy bien escritos. Cada vez viajamos por universos diferentes y lo que es realmente magnifico es la amistad, es el encuentro entre dos mujeres tan diferentes.



¿Son mujeres muy distintas?



No estoy segura, Raphaëlle tiene un lado muy bueno, apasionada, racional y a la vez frágil. Por otro lado, está Astrid que parece ser una mujer perdida en su mundo. Este es el modo como nace la amistad entre ambas, una le invita a la otra a que conozca su mundo diferente. Es una serie emocionante y podemos hablar de todas las diferencias, podría funcionar en todas las culturas, puede abarcar a todas las personas porque trata de las diferencias entre dos personas. Un encuentro entre dos mujeres opuestas y el cariño que se tienen.