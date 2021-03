Beyoncé, la reina de los Grammy: perfil de la mujer con más gramófonos en la historia

Álvaro José Carvajal Vidarte

La cantante, compositora y actriz estadounidense ‘Queen B’ obtuvo su gramófono número 28 por la mejor interpretación de Rhythm and Blues por la canción ‘Black parade’, lanzada el 19 de junio del 2020 (el día que el movimiento Black Lives Matter eligió para conmemorar la liberación de los negros esclavizados). “Como artista creo que mi trabajo y el de todos nosotros es reflejar los tiempos que corren y que han sido muy duros.”, manifestó en los Grammys la también madre, modelo, diseñadora de modas, empresaria y filántropa.



‘Queen B’ o Beyoncé es conocida por la pasión que le pone a sus canciones, pues su objetivo es celebrar su raza, las mujeres y la historia de su vida. Es tan importante su participación en la sociedad que fue catalogada por la revista Time en 2014 como la persona más influyente de la última década, superando a figuras políticas o empresariales como Obama, Zuckerberg, e incluso, el Papa Francisco.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, creadora de la palabra ‘Bootylicious’, la cual fue incorporada en el diccionario de Oxford (que significa sexualmente atractivo) nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. Su nombre es un tributo al apellido de soltera usado por su madre Celestine Ann Beyincé, diseñadora de ropa y estilista. Mathew Knowles, su padre, vendedor de equipos médicos, luego se convirtió en productor musical y gerente para desarrollar la carrera de su hija.



Estudió en la escuela primaria St. Mary’s en Fredericksburg, Texas, donde tomó lecciones de baile. Desde pequeña fue creativa e inquieta. A sus 4 años se divertía tarareando canciones. “Cada vez que alguien iba a la casa, ella cantaba y bailaba. Les daba un espectáculo”, recordó su abuela Linda Tomas, en el documental ‘Homecoming’. No obstante, ella demostró su talento musical cuando asistió a la Escuela Secundaria de Performance y Artes Visuales en Houston. Cantaba en la Iglesia Metodista Unida de San Juan y a la edad de 7 años, participó en un concurso de talentos, compitiendo con jóvenes de 15 a 16 años, obteniendo la victoria con la canción ‘Imagine’, de John Lennon.

Trayectoria musical



Su padre, tras conocer sus aptitudes, se convirtió en su productor, manager y mentor musical. Sabía que ella tenía un talento que podía explotarse con el paso del tiempo, por lo que la hacía correr 1.5 km mientras cantaba para asegurarse de que tuviera resistencia sobre el escenario; tal era la emoción de esta niña de tez oscura y ojos expresivos por comenzar su carrera, que a sus 9 años inició un grupo musical llamado Girl’s Tyme conformado por LeToya Luckett, LaTavia Roberson y Kelly Rowalnd, esta última, amiga de Beyoncé desde que era pequeña.



En 1995, según la revista Vogue, la banda comenzó a grabar su primer álbum en Sony Music, luego se mudó a Columbia Records, firmó con ellos y se convirtió en Destiny’s Child. Fue una de las bandas femeninas con más ventas en la historia y ganaron el primer lugar en las listas de Billboard, discos de platino y su primer álbum vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo.



Esta artista, que guarda obras de Warhol, David Hammons, Richard Price, se sintió atraída por la pintura desde sus 17 años y en sus tiempos libres imitaba las técnicas de Van Vogh. Era muy tímida, incluso para muchas personas era poco creíble que lograra ser una estrella. Tony Brighman, su primer guardaespaldas, era una de esas personas. “La vi por primera vez y me dije: ganaré mucho dinero por esta chica que siendo tan tímida quizá no vuelva a tener otro recital. Pero se subió al escenario y de repente la vi explotar y pensé: esta chica sí es una estrella”.

En 2001, se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el premio ‘Compositor del año’ de la Sociedad Estadounidense de Compositores, y la segunda mujer en obtener el premio Writer and Publisher Award. Con el paso de los años, Beyoncé dejó su timidez y durante las vacaciones del grupo tuvo una exitosa trayectoria como actriz en 2002.



La carrera de esta cantante tomó un punto de inflexión en 2000: LeToya y LaTavia demandaron al padre de Beyoncé y se salieron del grupo. Sin embargo, la banda, que eventualmente se convirtió en trío con Farrah Franklin y Michelle William, ganó tres premios Grammy. Beyoncé sacó su álbum en solitario ‘Dangerously in love’ y cuando preparaba el disco, su disquera trató de desanimarla asegurándole que no sería bueno. “Me dijeron: lo siento, Beyoncé, pero no escucho un solo éxito”, relató en uno de sus conciertos en 2011, y agregó: “Supongo que tenían razón. Tuve cinco”. Y así fue, vendió 11 millones de copias y ganó 5 premios Grammy, convirtiéndose en la primera artista femenina en lograr la primera posición en las listas de canciones y álbumes en Estados Unidos y Reino Unido.



Aunque las artistas seguían haciendo apariciones juntas, según la revista ‘The Oklahoman’ en 2005, Kelly anunció el fin de la banda no sin antes contar con entusiasmo que el grupo obtuvo la estrella de Hollywood número 2.035. Ese mismo año, ‘Queen B’ cantó tres de las cinco canciones nominadas a los Oscar, una de ellas era en francés, ‘Vois sur ton chemin’, y se volvió embajadora del programa del Día Mundial de la Infancia y contó en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, que creó con su compañera Kelly Rowland la fundación de sobrevivientes de las víctimas del huracán Katrina en Hostoun, Texas.



En 2006, Beyoncé lanzó ‘B’Day’, dos años después su tercer trabajo en solitario fue ‘I Am… Sasha Filser’, en el que creó su alter ego, para mantener una personalidad escénica sexy, glamurosa y provocativa. “Es como cuando hago una película, convirtiéndome en el personaje. Sasha Fierce aparece en mi camino cuando estoy nerviosa y me da carácter”, admitió Beyoncé en el show de Oprah Winfrey en 2008.



La cantante texana se tomó un descanso y en 2011, sacó su álbum ‘4’, que le trajo un premio Grammy por su canción ‘Love top’.



Siendo una figura tan llamativa y nombrada, calificada como la mujer más hermosa por la revista People, declaró en un programa de televisión británica ITV, que “si pudiera cambiar una parte de mi cuerpo serían los pies. Después de tantos años bailando, están un poco masacrados. Además, llevo siempre aretes grandes porque no me gustan mis orejas”.

En contraste con lo anterior, su amigo y escritor Rich Juzwalak, manifestó en su documental que la canción de su álbum ‘Bootylicius’ habla de la aceptación de su cuerpo, puesto a que no es una mujer flaca como quizás la sociedad querría. “Ella acepta sus curvas, tiene un régimen para cuidarlas, pero a su vez alaba su tipo de cuerpo. Es otra parte de su poder”.



Con 24 premios Grammy y casi 100 millones de copias en ventas como solista, se convirtió en una de las artistas más reconocidas en el mundo, una de las 100 personas más influyentes seleccionadas por la revista Time y catalogada por la revista Forbes en 2017 como la cantante mejor pagada con una suma de US$105 millones. Y es que sus álbumes ‘Beyoncé’ (2013), y ‘Lemonade’ (2016), fueron todo un éxito. En 2019, lanzó ‘Homecoming: The Live Álbum’, que se grabó en el Festival de Música y Arte de Coachella Valley en Indio, California, en abril de 2018.



En 2020, participó en la mezcla del sencillo ‘Savage’ de Megan Thee Stallion. La canción ocupó el puesto número uno en el Billboard Hot 100. El 19 Junio del mismo año, se lanzó ‘Black Parada’, que en el 2021 rompería el récord, superando los 27 gramófonos de la cantante Alison Krauss.

La traición de su padre



Cuando LaTavia Roberson y LeToya Luckett se fueron de la banda y denunciaron al padre de Beyoncé por la mala administración, las sospechas por un nuevo supuesto fraude llamó la atención de la cantante en 2011, luego de que la promotora Live Nation afirmara que Mathew robó dinero de ‘I am… Sasha Fierce’. Beyoncé ordenó una auditoría de un bufete de abogados y ante estas acusaciones, TMZ reveló que el padre de la artista estaba dispuesto a demostrar su inocencia; pero el tribunal falló a favor de Live Nation, y Knowles quedó como un estafador frente a todos, y lo más importante, frente a hija, la que tuvo que tomar la decisión más dura. “Fue una de las cosas más difíciles que he hecho” admitió en una entrevista con Oprah en 2013, y añadió :“pero es parte de la vida y es parte de crecer. En algún punto tú tienes que ser la adulta que tu padre crió”.



Después de casi 20 años de esfuerzos juntos, Beyoncé anunció en 2011 que su padre no sería más su mánager. Esa situación la llevó a un periodo de depresión en el que no comía, incluso, siendo una amante de las galletas Oreo, no se le antojaba ni darles un mordisco. Esa etapa fue triste, estresante y difícil, se encerraba en su cuarto durante días a llorar porque se sentía vacía. “Estoy tan frágil en este momento y siento como si mi alma hubiera sido manchada”, expresó en una de las escenas de su documental.



Sin embargo, ese dolor no la detuvo y aun después de un aborto involuntario que tuvo, sentía que debía de seguir adelante. “No me importa si no vendo ni un disco, importa más mi carrera”. Su relación con su padre mejoró después de que dejaron de trabajar juntos y repararon sus diferencias, luego de que Beyoncé dio a luz a su primera hija.

Madre de tres hijos



En 2002, la ‘Queen B’ comenzó a enamorarse del cantante de rap Jay-Z, con quien colaboró muchas veces y habló por teléfono por más de un año antes de que se convirtiera en su pareja. En abril del 2008 se casó, aseguró la BBC, y el 7 de enero de 2012 un sábado en la noche, nació su primera hija, Blue Ivy Carter en Nueva York. En 2017 la cantante publicó una foto en su Instagram anunciando su segundo embarazo, con la sorpresa de mellizos: Rumi y Sir Carter.



En una entrevista que sostuvo Beyoncé con la revista Vogue en 2018 afirmó que desciende de un propietario de esclavos que se enamoró y se casó con una esclava. La artista de raíces africanas, nativo americanas, francesas, irlandesas y españolas, admitió que ese descubrimiento la obligó a tomarse un tiempo para reflexionar.



“Tuve que procesar esa revelación con el tiempo. Pregunté qué significaba y traté de ponerlo en perspectiva. Ahora creo que es por eso que Dios me bendijo con mis gemelos. La energía masculina y femenina pudo coexistir y crecer en mi sangre por primera vez. Rezo para que pueda romper maldiciones generacionales de mi familia y para que mis hijos tengan vidas menos complicadas”.



La cantante también explicó que su familia tiene un largo historial de ‘ruptura de vínculos, abuso de poder y desconfianza’ y “que conectar con el pasado y conocer nuestra historia nos convierte en seres dolidos y bellos”. Darse cuenta de esa realidad le ha servido para resolver sus problemas con su esposo Jay Z, de quien dijo es un soldado y un fuerte apoyo.



La pareja hace parte de los Guinnes World Record por su fortuna compartida, ya que en un año lograron hacer US$122 millones. Juntos decidieron cambiar su estilo de vida y volverse veganos desde el 2013, se unieron al proyecto ‘22 Days Nutrition’, que ofrece alimentos de origen vegetal.

En los días más difíciles en su país debido a la pandemia del Covid-19, Beyoncé donó US$6 millones para pagar el alquiler de inquilinos que enfrentaban desalojos y estableció un centro de pruebas de virus, aseguró CNN. También apoyó causas como la de mejorar la salud mental y de planificación de dietas. A través de su fundación, Beygood, diseñó un programa de becas para estudiantes y lo usó como una plataforma para mostrar figuras contemporáneas en la historia afroamericana.



La voz de esta superestrella de signo Virgo, que cuida su imagen, tanto que conserva revistas para leerlas y asegurarse que digan la verdad cuando la citan en los medios, seguirá acompañándonos con el paso de los años, con seguramente, presentaciones históricas y otros récords, porque como dijo en la noche de los Grammys, su objetivo es siempre “inspirar, motivar y celebrar a todas las bellas reinas y reyes negros que siguen inspirándome a mí y a todo el mundo”.