José Aguirre habla de la magia del disco del Grupo Niche que se ganó el Grammy

"Tuve mucho miedo cuando me metí en el estudio a hacer este álbum. Sentía una suerte de acompañamiento y vigilancia a la vez de Jairo (Varela), como diciéndome por un lado: ‘Lo vas a lograr’, y por otro: ‘Ojo con lo que haces con mi grupo’. Cuando lo terminé, respiré tranquilo, me sentí muy tranquilo con Jairo, con los fans y lo entregué a las manos de Yanila (Varela, hija de Jairo y gerente general del Grupo Niche) y de Dios”.



Esa confesión la hizo el maestro José Aguirre, productor musical y director del Grupo Niche, en el Facebook Live de El País ‘Protagonistas en vivo’, donde habló con Luis Guillermo Restrepo Satizábal, director de Opinión de El País, y Diego Martínez Lloreda, director de Información de El País, sobre el Grammy anglo que ganó el Grupo Niche en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical, por su disco titulado ‘40’.



Contó que su objetivo y el del gran equipo detrás del éxito de la agrupación caleña, después de la muerte de Jairo Varela, fue “darle la esencia de Niche de nuevo a la gente, las características que lo hicieron único en el mundo”, y recibir el Grammy anglo que han ganado artistas con la trayectoria de Rubén Blades, Celia Cruz, Tito Puente y Marc Anthony, demostró que se cumplió el cometido.



Dijo que una muestra del impacto que el galardón ha tenido ha sido que “el octavo artista más buscado en Google es el Grupo Niche, eso es algo enorme”, y que él y todo el equipo están felices de dedicarle el premio “a la gente de Cali”.

Para Aguirre una de las claves para que la Academia de la Grabación le otorgara el Grammy anglo a este álbum es “que lo diseñamos con Yanila totalmente orgánico, no usamos computadoras ni nada digital, buscamos estudios que trabajaran con cintas, como en los años 80 y 90. Usé el piano de cola más grande que hay, y lo grabamos en los estudios de masterización de Paul McCartney y The Rolling Stones”. Advierte que “la Academia es de gente culta que sabe diferenciar entre una grabación digital y una analógica, eso tiene que ver con el éxito de este disco inédito, que lleva el sonido de Jairo porque lo conozco”.



Dice Aguirre que después de la muerte de Jairo Varela, no se había pensado en hacer un disco del Grupo Niche sin Jairo, sin sus letras.



“Algunos le decían a Yanila que el grupo no necesitaba grabar más; otros que los hombres mueren, pero las instituciones quedan. Acudimos a varios compositores, pero sus canciones no tenían nada que ver con la forma de escribir de Jairo, con su sonido auténtico, sabroso, con poesía y temática social; y aparte, exitoso. Yanila me dio su apoyo cuando le presenté mis canciones. Tuve a Jairo en la mente todo el tiempo, recordando las giras, cuando trabajamos en música, la forma de tocar las campanas, el bajo, el güiro, los coros y el tipo de voces y de fraseo que se usan para que suene a Niche. Antepuse mi respeto por Jairo, por el Grupo Niche, a mis sentires, que aman ese legado. Donde yo no amara ese legado, no habría sido un éxito”.

La bendición del Grupo Niche, según Aguirre, es Yanila Varela, hija de Jairo, “con una gran visión y buenas relaciones en EE. UU. y el mundo”.

