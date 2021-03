Jennifer López: su relación en vilo y la vida en sus propios términos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Jennifer Lynn López Rodríguez, quien es conocida en el mundo artístico y musical sencillamente como Jennifer López, J.Lo o La Diva Del Bronx, fue noticia esta semana, pero no exactamente por un nuevo éxito musical o alguna novedad sobre su película con Maluma, sino por la ‘ruptura’ con su prometido Alex Rodríguez (A. Rod).



Sin embargo, al día siguiente de todo este caos mediático, la pareja salió a negar estas afirmaciones: “Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas”, declararon para el medio TMZ; mientras que para People dijeron algo similar: “Estamos trabajando en algunas cosas”.



Luego de esto, A. Rod tomó el primer avión y viajó a República Dominicana, donde López se encuentra grabando la comedia ‘Shotgun Wedding’, para poder ver a su aún prometida y calmar un poco más los rumores.



Pero, de acuerdo con lo que una fuente cercana a la pareja declaró para la revista People, para ser exactos, aunque ambos están disfrutando su tiempo en el Caribe y el encuentro parece ir “genial”, aún se estarían tomando las cosas paso a paso.



“Ha sido genial para ellos pasar tiempo en persona. Ambos parecen mucho más felices. Sin embargo, se están tomando las cosas con calma. Todavía tienen mucho que resolver antes de que su relación vuelva a ser grandiosa”, reveló la fuente a la publicación.



Aclaró que el hecho de que la Diva del Bronx tuviera que grabar una película en República Dominicana, en plena pandemia, lejos de sus hijos y de su pareja, fue difícil para la relación y para López específicamente. “No tener a Alex con ella todo el tiempo le trae estrés”, dijo la fuente. “Jennifer estaba muy infeliz”.

Además, antes del viaje las cosas entre ellos ya estaban tensas, a causa de la convivencia durante la pandemia, algo que fue un reto para la relación. López llegó a revelar a Allure que habían tenido que ir a terapia de pareja.



Pero, pese a todos estos desafíos, la fuente de People confirmó que ninguno de los dos ha tirado la toalla en la relación y “han intentando quedarse juntos por los niños”, ya que a lo largo de su noviazgo han formado una familia junto a los mellizos de López — Max y Emme, de 13 años— y las dos hijas adolescentes de Rodríguez.



Además, la fuente cercana a J.Lo aseguró a People que ella y Rodríguez han “invertido mucho en su relación” (económicamente hablando) y “una ruptura oficial sería devastadora en muchos niveles”. Juntos han comprado propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami, y han hecho negocios con la empresa Hims & Hers y la marca de lentes de sol Quay.



Es por todo esto que pese a las dificultades y los “problemas de confianza” con los que “está luchando” Jennifer López, ellos “no se han separado y quieren seguir unidos”, aunque “están lejos de planear una boda nuevamente”.

La vida amorosa de J.Lo



Son varias las parejas conocidas de la artista que, si llegara a casarse con Alex Rodríguez, entraría a su cuarto matrimonio.



Su primer y poco conocido marido fue el entonces camarero Ojani Noa. Él tenía 21 años y ella, 26. Se habían conocido en un bar de Miami en 1996 y el 22 de febrero de 1997 subieron al altar. Por desgracia, el matrimonio no llegó ni siquiera al primer aniversario. Y tras la ruptura, la actriz ha tenido varios enfrentamientos legales con Noa.



Sus segundas nupcias fueron con Cris Judd, uno de sus bailarines de respaldo, con quien se casó en septiembre de 2001. El matrimonio comenzó muy mal y dos meses después de la boda surgió una terrible crisis de pareja, que terminó en su divorcio en junio del año siguiente.



El tercer matrimonio fue con su amigo y también cantante Marc Anthony, con quien se casó en 2004 y tuvo su relación más larga (10 años). De ella surgieron sus mellizos Maximilian David y Emme Maribel. En julio de 2011 la pareja anunció su divorcio.



Pese a la ruptura con él, con el paso del tiempo los dos cantantes se volvieron “grandes amigos”, como confesó López en una entrevista hace tres años, acallando los rumores de un posible regreso.



Otras relaciones de J.Lo que han dado de que hablar fueron: su noviazgo con el productor y rapero Sean Combs, que duró unos pocos años; su compromiso con el actor Ben Affleck, en noviembre de 2002, que terminó pocos días antes de la boda debido a una supuesta infidelidad por parte del actor; y el romance en 2011 con el sensual Casper Smart, otro de sus exbailarines de respaldo, relación que terminó en 2014.

Diva de pies a cabeza



Jennifer López es una estrella del espectáculo que se desenvuelve con éxito en múltiples facetas: cantante, actriz, bailarina, compositora, productora, diseñadora de modas, empresaria, coreógrafa y filántropa.



De origen puertorriqueño, nació en Castle Hill, Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el 24 de julio de 1969, siendo la segunda hija de David López y Guadalupe Rodríguez. Desde niña comenzó a cantar y bailar y durante su último año de la secundaria ganó el casting para un pequeño papel en la película ‘My Little Girl’.



Para complacer a sus padres, se inscribió en la universidad pública Baruch College, pero se retiró un semestre después, porque quería ser estrella de cine. Las diferencias de opiniones con sus padres, quienes decían que los latinos no lograban nada en Hollywood, la impulsó a independizarse y se mudó a un apartamento en Manhattan, Nueva York, donde comenzó a estudiar canto, baile y actuación.



Comenzó su periplo en el mundo del arte como bailarina y coreógrafa en series como la japonesa ‘Synchronicity’ o para cantantes como la banda ‘New Kids On The Block’ o Janet Jackson.



Sus inicios en el cine no fueron muy exitosos. Películas y series con malas críticas o con poco recaudo. Pero su insistencia le permitió llegar al éxito, al protagonizar la película biográfica de la fallecida cantante estadounidense, de ascendencia mexicana, Selena. Con esa actuación se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares. Tras este éxito buscó perseguir su otro sueño, el de ser cantante, y envió un demo a Tommy Mottola, director en ese entonces de Sony Music. Él la llamó de inmediato, firmaron un contrato y en 1999 hizo su debut con el álbum ‘On The 6’, que fue un gran éxito y entró en el top ten de Billboard, convirtiéndose en la primer persona en lograr un fast track tan exitoso, de la pantalla grande a la música.



Actualmente J.Lo es una referencia en la música y la actuación, llegando a ser invitada a cantar en el medio tiempo del Super Bowl de 2020. Ha ganado en total 353 premios y aún no para de componer y actuar.

En busca del amor



Para Alexandra Pumarejo, conferencista y consejera de vida, Jennifer López es un claro ejemplo de una mujer que lo tiene todo (fama, talento, belleza, inteligencia), pero todavía está en camino de construir relaciones de pareja más sanas.

¿Por qué cree que hay tantos dramas y chismes alrededor de las parejas famosas?



Creo que eso no es un tema exclusivo de los famosos. Esto es un tema de parejas en general.



En el caso específico de Jennifer López, yo tengo una teoría y es que a ella, siendo la mujer fantástica que es, le falta amor propio, algo que ella ha dicho en muchas entrevistas.

Ella siempre tiene una metamorfosis en su propia identidad, dependiendo del hombre con el que esté saliendo: cuando estaba con Ojani Noa, que era un mesero y no era famoso, ella manejaba un bajo perfil; después con Sean Combs, ella se volvió la rapera; luego con Ben Affleck era una diva hollywoodense; cuando pasó a Marc Anthony empezó a hablar español y se volvió más latina. Y ahora con A. Rod (Alex Rodríguez) es todo el tema de Puerto Rico y demás.



A ella yo la veo como una mujer que se convierte en su pareja. Mezcla su identidad o la pierde, para tomar la de su pareja. Eso es normal que pase, pero hasta cierto punto: uno no debe perderse dentro de la relación, y siento que J.Lo se pierde a sí misma, para entrar, quizá, a complacer al otro.

J.Lo, tan poderosa, exitosa e independiente, no se queda en una relación por deber... ¿Hemos idealizado la permanencia a toda costa?



Cambiar de pareja no te garantiza el éxito en una relación, lo que garantiza que estés bien, independiente de la relación, es tu amor propio.

Hace poco salió a la luz que J.Lo puso una cláusula a su matrimonio con A. Rod, en la que ella tiene el derecho de revisar el celular de su pareja. Si tienes que poner por escrito que puedes invadir la privacidad del otro, para sentirte tranquila, entonces el problema lo tienes tú. No estoy diciendo que él no tenga fama de infiel, pero esto no se trata de él, se trata de la necesidad de alguien de buscar confianza a través de invadir la privacidad del otro.

“Buscas el amor que crees merecer”...



Claro. Pero no solamente buscas el que crees merecer, sino que también buscas el que tú sientes por ti misma. Si yo estoy bien conmigo y me amo, no estoy buscando que alguien me complete, que es lo que nos han dicho en las comedias románticas y los cuentos de hadas, donde nos han convencido que hay alguien en el mundo que nos puede completar. Eso es una fantasía. Tenemos que ser un alma completa que se encuentra con otra alma completa, con otra naranja, para hacer un jugo delicioso. No buscar a una persona que nos complete o nos salve. Nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos.



No sé qué pasa con J.Lo, porque no la conozco, pero uno puede mirar los patrones. A pesar de ser ella quien es, el haber puesto esa cláusula en el contrato dice mucho de su seguridad.

¿Por qué cree que las parejas famosas no logran superar la crisis de los cuatro años?



Creo que debe ser una presión muy berraca, tener una relación de pareja y deber aparentar tenerla: ellos no solo afrontan las dificultades de una pareja normal, adicionalmente todo el mundo está comentando lo que hacen o no.



Muchos famosos no sacan nada sobre sus relaciones en redes, y cuando por ejemplo J.Lo y A. Rod publican algo en San Valentín, diciendo que se aman, y a los meses sale la noticia de que la relación está en problemas, eso da para especulaciones. Por eso: “hay que defender en público, amar fuertemente en privado y no subir todo a redes”.

Una actriz vigente



Jennifer López es hoy una de las grandes figuras de la industria musical, que sigue vigente en el mundo del cine. Pues, aunque continúa conquistando los listados mundiales con sus exitosos sencillos, no ha abandonado las tablas.



Películas como ‘Qué esperar cuando estás esperando’ u ‘Obsesión’, son algunos de los films que la neoyorquina ha hecho para el mundo cinematográfico. Y programas como la serie ‘Shades of Blue’, protagonizada en el año 2016, la han mantenido vigente en la tv.



Recientemente, su participación en Las Estafadoras de Wall Street, estrenada en el 2019, le mereció excelentes críticas, tanto así que se llegó a especular sobre una posible nominación a los premios Óscar, pero esto, sin duda, no ocurrió. “Recibí muchas buenas críticas, más que nunca en mi carrera y hubo muchos que decían: ‘Ella va a ser nominada para un Óscar. Va a suceder. Pensé ‘Dios mío, ¿podría pasar esto?’, pero no fue así. Fue un poco decepcionante”, dijo la estrella en entrevista con Oprah Winfrey.



¿A qué se debió? Para Jaime Ponce, crítico de cine, la artista es una de esas actrices encasilladas en papeles latinos. “Ella ha formado una carrera actoral, pero no ha sido una actriz con trabajos trascendentales. Claro, ha hecho buenos papeles, pero pienso que el error estuvo en cómo fue lanzada su imagen cuando inició su carrera, primero Selena y después con el gran Oliver Stone en la película ‘U Turn’ junto a Sean Penn, donde de nuevo fue presentada como una mujer bonita, latina, el mismo concepto que ha venido desarrollando. Infortunadamente a Jennifer no se le han otorgado sino papeles que se le acomodan a su estereotipo”.



Entre tanto, para Mateo Uribe, creador del podcast de cine ‘Muscine’, J.Lo ha logrado mucho más por su música que por su actuación, pues no ha sido una actriz sobresaliente en su rol. Para él, grandes figuras de la industria musical “han querido figurar en el cine solo por demostrar versatilidad”.