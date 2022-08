Balthazar: La serie de humor francés para resolver el crimen

La criminología ha tomado un nuevo curso en cuanto a resolver asesinatos se refiere. Raphaël Balthazar, interpretado por Tomer Sisley, es un patólogo forense arrogante pero encantador, que cuenta con la extraña habilidad de hablar con los muertos además de utilizar métodos no convencionales para resolver sus casos. Todo comienza con el fantasma de su esposa de quien también busca resolver el misterio de su muerte.



Balthazar ya lleva varias semanas con su primera temporada en el canal AXN, cautivando a los amantes del género.



"Balthazar es un doctor especializado en medicina forense y es conocido como el más exitoso y mejor forense de su generación y también es la cabeza más joven de forenses en Francia.Hay dos cosas que lo hacen muy especial, la primera, que lleva un niño interno, a veces actúa como tal, y la segunda, el amor de su vida murió hace un tiempo, pero él no ha podido olvidarla. Él imagina conversaciones con ella y siente como si ella estuviera presente, pero no lo está", explica Tomer Sisley al describir su personaje.



Cuando le preguntaron si quería actuar ese personaje él ya era un actor muy exitoso en Francia y conocido además, porsu carrera como humorista. Así que, la idea era que el personaje en verdad encajara con su personalidad. "Hice mucho stand up comedy en Francia, era uno de los primeros en hacer stand up comedy en el país, así que, añadimos algunos comportamientos y líneas graciosas que no existían. ¿Qué parte de mi está en Balthazar, bueno, pues la comedia, la acción. Cuando hago algunas cosas locas con el personaje, también las hago por diversión en mi vida, así que sí, creo que soy muy sensible también, creo que ese niño que llevo dentro nunca quiere crecer".



Hay un error recurrente entre los seguidores de la serie, y es creer que el médico habla con los muertos. "Los espíritus de los que la gente habla son la proyección de una conversación que Balthazar tiene con su propia conciencia, no es una conversación con espíritus, las personas muertas nunca podrán decirle 'oye, esta es la manera en que morí, este chico me disparó y pasó a tal hora porque tatata…', eso no pasa porque él no está hablado con ellos, él está hablando consigo mismo e imagina que es con la persona muerta".