Así avanzan los preparativos para la gala de los Óscar 2023

Hollywood se prepara para la 95 edición de los Premios Óscar. Hace pocas horas los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas empezaron las votaciones por sus cintas favoritas del año y ya se están conociendo algunos detalles de la ceremonia que se realizará en Los Ángeles el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre, a partir de las 8:00 p.m.



Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia por tercera vez. En un anuncio, al mejor estilo de 'Top Gun: Maverick', Kimmel dijo humildemente ser la persona adecuada para el trabajo y señaló que no puede recibir una bofetada porque "lloro mucho".



Ya se anunció también el primer grupo presentadores que le acompañarán en la gala para anunciar a los ganadores, entre los que figuran nombres como el de Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson.



Aunque el año pasado se pregrabaron algunas categorías, la Academia confirmó que en esta edición, los ganadores de todas las categorías se anunciarán en vivo en el programa, por invitados como Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone , Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.



Tradicionalmente, quien gana en las categorías de actuación regresan al año siguiente para hacer entrega del galardón, sin embargo,en esta ocasión no se espera la presencia del ganador del premio al mejor actor de 2022, Will Smith ya que fue vetado durante diez años por la Academia tras su polémica con el presentador y comediante Chris Rock.



La Academia preparó un protocolo para que no suceda de nuevo un episodio de esas características. "Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura". ha declarado Bill Kramer director ejecutivo de la organización





Las actuaciones musicales confirmadas estarán a cargo de Rihanna, interpretando 'Lift Me Up' de 'Pantera Negra: Wakanda Forever', ” y Kala Bhairava cantando 'Naatu Naatu' de MM Keeravaani del éxito indio 'RRR'.



David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción 'This Is a Life', de la película 'Todo a la vez en todas partes'.



Aún no se sabe oficialmente si Lady Gaga cantará 'Hold My Hand', de 'Top Gun: Maverick', durante el espectáculo.