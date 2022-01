Año nuevo, casa nueva: la guía del Feng Shui para reorganizarla en el 2022

Para Montse Baquero, profesional en Feng Shui Clásico, “este es un arte ancestral basado en la cosmología china, que busca la mejora de las condiciones ambientales para fomentar el bienestar y la armonía general del individuo con su entorno”.



Recuerde que siempre las normas básicas del Feng Shui serán: limpieza y orden, por lo que partiendo de aquellos dos conceptos, la experta entrega algunas pautas para tener un hogar Feng Shui, y conseguir la armonía energética en este nuevo año.



“Ahora es el momento ideal para hacer una limpieza energética, para que cuando llegue el nuevo año chino (1 de febrero), tengamos en nuestro hogar o lugar de trabajo el mejor chi/energía del mundo”, recomienda la experta.



Como cada persona es diferente y tiene distintas prioridades y formas de ver la vida, lo que le funciona a uno o es necesario para este, no implica que le pueda ir bien a otros. Partiendo de esa base, Montse aclara: “estas sencillas pautas las doy desde el respeto y la comprensión de que el concepto que entendemos como orden no es el mismo para todos. Somos conocedores de que mantener un determinado orden siempre es un beneficio para nuestra salud física y mental. El enemigo número uno de cualquier decoración es el desorden y la acumulación. El desorden y la falta de limpieza transforman cualquier espacio en un lugar desagradable, este influye de forma negativa en nuestro comportamiento y lo más importante: en nuestra salud”.

1. Organizar



La organización no es una “simple acción”, es la acción. Observe a su alrededor para identificar todo aquello que ahora, en este momento, le parece innecesario, que ya no necesite o simplemente no le gusta.



Truco: haga una foto del espacio por el que quiere empezar. Revisando dicha imagen, le será mucho más fácil saber con qué se va a quedar y qué va a descartar. Es el momento de sacar aquello que ya no le genera armonía y equilibrio.



2. Limpiar



En el proceso de organización, probablemente ya habrá ido limpiando. Así que cuando pase a otro espacio de la casa, le será mucho más fácil organizarse si identifica, claramente, las fuentes de suciedad.



3. Planificar



Sin darse cuenta, organizando, ordenando y limpiando, se elabora un plan para el mantenimiento del orden y limpieza. Solo haga el “compromiso” personal de no permitir que vuelvan apoderarse de su espacio.



Y, para que todo lo anterior se dé en un hogar Feng Shui, es necesario conocer las zonas más importantes de la casa, como son la sala, la cocina, los baños y los dormitorios.

Luz para el hogar



La iluminación natural o artificial juega mucho a la hora de propiciar las mejores energías en casa. Si la vivienda no cuenta con la entrada de luz natural ideal, se debe buscar la iluminación que se incorpore al hogar, procurando realzar colores y formas de la decoración. La carencia de esta puede provocar fatiga, cansancio injustificado, depresión o irritabilidad. Busque siempre que entre luz a cada espacio.

El corazón del hogar

Debe ser el centro de la casa. Dominada por el fuego, la cocina nutre a la familia y es la base de la supervivencia. El cocinero no puede quedar trabajando de espaldas a la puerta de acceso a la estancia. Se recomienda cuidar la relación que hay entre la cocina y los elementos de agua y fuego. Frigorífico, lavaplatos y lavadora no pueden estar al lado de hornos, microondas y otros electrodomésticos de calor. Lo ideal es que no estén enfrentados entre sí ni bajo la ventana porque se sentiría debilidad frente a energías negativas. Procure que la puerta del baño no quede enfrentada a la de la cocina, porque se puede debilitar la energía vital. Se deben evitar para el mobiliario colores como el negro y el azul porque son fríos y apagan el fuego que necesita la cocina para llevar a cabo la actividad. Opte por tonos y acabados cálidos como la madera.

Centro de la vida familiar

Todos queremos sentirnos orgullosos de nuestra casa y disfrutar al llegar a ella. En ese sentido, la sala es lo más importante de la vida familiar. Así las cosas, para asegurar un buen flujo de energía/chi, uno de los aspectos claves será la posición de los sillones para favorecer la comunicación entre la familia, el descanso o incluso activar la creatividad. Tenga en cuenta los colores y formas de muebles y complementos. Otro punto clave es optimizar visualmente el espacio con la utilización del color. Use blanco o beige, el primero aligera el volumen, atrapa la luz natural y da sensación de mayor espacio. El beige le dará ese toque de calidez. Elija cuadros y demás objetos decorativos siempre con motivos alegres e inspiradores. El proyecto siempre es conseguir un espacio de bienestar muy personal.

“Cada casa es un ente real. Es donde cada miembro de la familia se protege, se relaciona, descansa y nutre. Un hogar/casa vibra tanto como quienes lo habitan”.



Armonía y limpieza



Al baño suele dársele poca importancia. Sin embargo, lo fundamental de este espacio es mantener una atmósfera fresca y limpia. Como en todos los demás espacios, la armonía se conseguirá teniendo presentes cinco elementos fundamentales: tierra, agua, aire, fuego y metal, y una de las mejores claves para conseguir la armonía deseada puede ser a través de la incorporación de plantas. Son el mejor medio para garantizar que cualquier espacio se mantenga vivo, fresco y lleno de vitalidad, como el hogar Feng Shui que se quiere tener. Utilice siempre colores neutros, pues serán un lienzo perfecto para incorporar el color a través de los accesorios. Otra recomendación es contar con un espejo que potencie la luz natural, amplíe y dé profundidad a espacios más reducidos.

Descanso total

Es fundamental que este importante lugar del hogar transmita serenidad. Por ello, la iluminación debe ser suave y evitar bombillas fluorescentes de bajo consumo, ya que dan luz fría. Se puede probar con luz indirecta, que se refleje en la pared o techo. Utilizar textiles naturales con el algodón y el lino. La cama y sus complementos influyen en la calidad del sueño y en la salud. Esta debe tener una orientación/dirección beneficiosa, con el cabezal siempre apoyado contra una pared. La habitación es donde más energía/chi ambiental se recibe, cuanto más natural sea la composición de materiales, textiles y colores que la habitan, más relajada será la atmósfera y propicia para descansar. Use siempre complementos en número par (dos mesitas iguales).