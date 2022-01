Año del tigre de agua: vea lo que le depara el 2022, según el horóscopo chino

Por medio de la ciencia Bazi, que se conoce popularmente como astrología china —aunque no existe una traducción posible o ninguna ciencia homóloga a esta en la cultura occidental—, desde la antigüedad los chinos hicieron unos estudios muy detallados del movimiento del sol, de la luna y de la tierra alrededor del astro rey y determinaron una serie de ciclos, que se convierten en las denominaciones del año de cada período.



La asociación con los animales, al parecer, fue una copia de otras culturas asiáticas, sin embargo los chinos se basan en 12 animalitos que tienen una secuencia, una detrás de otra. Cada uno viene cargando un elemento en su fase yin o yang y en esta oportunidad trae el agua yang. Así que el 2022, es el año del Tigre de Agua Yang o Tigre Negro.



Este cambio de año tiene dos fechas para los chinos, una está asociada con los movimientos de la tierra alrededor del sol y por ser un hecho astronómico no tiene mucha difusión, aunque sí gran relevancia para el sector agrícola.



La segunda fecha es basada en los movimientos o fases lunares, la llamada fiesta de primavera que se da con la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno. Esa luna nueva ocurrirá el 1 de febrero, a las 0:49 horas colombianas (5:49 hora GMT) y 1:49 hora de Beijing. Pese a su nombre de fiesta de primavera, no se refiere al inicio de esta estación, sino que invita a las personas a empezar a cosechar.



Lea además: Mariana Gómez y el reto de darle vida a Arelys Henao en la 'bionovela' que reina en las noches



Dicen los chinos que un tigre es como una locomotora a vapor que no la para nadie, se caracteriza por su rapidez, lo que hace que en muchas ocasiones no lleve una dirección muy clara, se estrelle y se meta en líos.



Así que lo que veremos en el mundo este año es un desarrollo frenético, seguramente muchas ideas se estuvieron gestando durante estos años a la espera de una apertura, y el ambiente está propicio para que haya este desarrollo. Tendremos crecimientos inusitados y casi desproporcionados, algunos con propuestas muy novedosas y con mucha sustentación, otras no tendrán un soporte suficiente. Sin embargo, como el felino siempre reacciona buscando una salida, esos proyectos flojos se reajustarán en el camino y saldrán adelante.

Lo importante es estar preparados para montarse en esa ola, después de dos años de preparación y siembra, porque el Tigre no medita, no espera a nadie, y al que está en su camino lo va arrollando.



Como se trata de un Tigre de Agua Yang, hay que comprender el agua como la vitalidad o fuente de vida, pero también como el mar profundo. Esto significa que el año llevará a las personas a las profundidades del ser, a la metafísica, a reflexiones, pero también implicará afrontar el miedo, este Tigre tan aventurero, tan valiente, se verá contrastado por la característica del agua, y puede que haya una fluctuación mundial entre estas dos dinámicas.



Algo muy positivo es que entra el ‘5 Amarillo’ a regir los designios de las polaridades del mundo (orientaciones magnéticas), que representa al Emperador. Este Tigre de Agua Yang viene con esa corona, muy empoderado y esto genera una autoridad muy grande. Este ‘5 Amarillo’ es benévolo con quien él considera que es justo y digno y fuerte e implacable con quien advierte que está desviado. Esta calificación de benigno o correcto está dada por el patrón universal del fluir cósmico que hará que lo que sea tumbado este año es porque no correspondía y lo que sea exaltado es porque tiene el respaldo de ese emperador.



Lea también: El príncipe Andrés: de 'playboy' e hijo preferido de la reina a ser acusado por abuso sexual



Por otra parte, al tigre lo acompaña una imagen o Na Yin (expresión visual), el metal del espejo, ese vidrio donde toda la humanidad se va a reflejar sin máscaras ni maquillajes. Será muy confrontador. Todo el mundo quedará en evidencia en cuanto a todo lo que intenta esconder, es una imagen que saca a flote las verdades.



Consultando el Hexagrama del año, este corresponde al 13, denominado la Comunidad con los Hombres, que significa la tendencia humana a sentarse alrededor de una mesa y escucharse. En ese sentido los augurios serían bondadosos y necesarios para la humanidad.



Cabe aclarar que cada persona cuenta con cuatro animalitos compañeros de viaje, uno aportado por el año, los demás por el mes, por el día y la hora (información Aquí).

Año del Tigre

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BUEY: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.



TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.



DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.



CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

OVEJA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.



MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

GALLO: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

PERRO: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

CERDO: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Rata

Tuvo dos años muy intensos, el de su regencia, el 2020, y como coequipera del Buey, el 2021. Este sentirá una libertad y una descarga de responsabilidades y podrá tomar las riendas de proyectos que tenía en mente, pero que debido a sus múltiples obligaciones no pudo atender antes con la debida cordura.



En la parte amorosa tiene la estrella Encanto Rojo que va a exaltar su imán de atracción. Tendrá grandes posibilidades románticas y de relaciones interpersonales. Pero debe tener cuidado con la estrella que hace que las tentaciones tengan doble filo en lo romántico, lo económico y lo laboral. En cuanto a la salud no habrá una afectación importante.

Buey

Se despide de dos años que parecieron incansables, como fueron el 2021 en el que fue regente y le tocó un trabajo agotador, y el 2020 donde la Rata era la reina del año, pero tuvo que ejercer funciones como coequipero, que también es desgastante.



Entonces este año querrá retirarse a cuidarse, con toda la razón, y por esto puede ser tildado de depresivo. Sin embargo, su actitud realmente obedece más una necesidad de descanso, la cual terminará por influenciar su estado de ánimo.



Es así como agotado de tanta planificación no tendrá muchos ánimos de trabajar. Además rechazará cualquier compañía y posibilidad de diálogo. Por dicha actitud y su encierro, en parte voluntario, no es que este vaya a tener muchas posibilidades amorosas.

Tigre

Pese a ser su año en regencia, este llega a retarlo, se le mueve el piso. Estará lleno de retos y desafíos, que motivarán su capacidad de adaptación y movilización. Habrá transformaciones voluntarias o involuntarias, ya sea de aspecto físico, de ciudad, de empresa, de trabajo o de vida y esto traerá desajustes que habrá que atender.



Lo acompañará la estrella Prosperidad Cultural, que ampliará sus proyecciones académicas y pedagógicas. Románticamente tiene muchas posibilidades, cambiará su estado civil, incluso si es casado, ya sea por renovación de votos o separación. Habrá romances nuevos, gracias a que su coequipero, el Conejo, será su celestino. Es probable que cambie de empresa, de trabajo, esto traerá estrés y presiones.

Conejo

Este roedor es un amigo colateral del Tigre, y mientras el felino conquista por la fuerza, el conejo lo hace como el buen seductor que es. Este respaldo que le llega por el Tigre del año hará que tenga sus espaldas cuidadas y se sienta más respaldado y con mayores libertades desde la parte comercial, laboral y desde el punto de vista familiar adquiera preponderancia. Es como si una fuerza interior lo sacara de su estado de timidez.



En la parte romántica, en su labor como celestino del Tigre, atraerá para sí muchas posibilidades con el sexo opuesto y actividades interpersonales y esta apertura redundará en lo económico, si aprovecha la coyuntura.

Dragón

Este ser mitológico venía de unos años muy volátiles, haciendo las cosas a su aire, pero en este el Tigre no va a tenerle la paciencia suficiente para que él siga tan poco asentado en el piso, esto significa que desde el punto de vista personal, profesional y comercial, e incluso económico, se le pedirá que rinda cuentas.



Esto lo llevará al desconcierto porque el Dragón ama la libertad, hacer las cosas a su manera y encasillarse no será lo mejor para él. Por lo que deberá madurar a las buenas o a las malas. Sin embargo para rendir cuentas deberá capacitarse y sus posibilidades literarias, académicas serán su fuerte.

Serpiente

Será un año de retos y desafíos para este ofidio, que acostumbra tener plan A, B y C. Y lo será desde todas las ópticas, lo laboral, lo emocional y lo económico, pero esta vez deberá tomar decisiones y ceñirse a una sola alternativa.



Una situación que la hará sentirse bastante aislada y confundida, sobre todo porque son muy fuertes las estrellas de soledad o retiro que brillan sobre esta. Podrá concentrarse y aprovechar el tiempo. En el amor o se decide por una sola posibilidad o no habrá ninguna.



Caballo

Muy bien aspectado su año, a diferencia de los anteriores. Es como si se abrieran unas compuertas en lo emocional, en lo económico y laboral. Se generarán en su cabeza ideas y proyectos pioneros que serán el primer paso para salir adelante.



Debe cuidarse de tener demasiado trabajo, por esa tendencia a no saber priorizar o cargar sobre sus hombros tareas que no le corresponden. Como el Tigre le va a dar la estrella de poder llamada General, liderará en muchos aspectos.



Puede tener problemas jurídicos, pero la estrella Filo de la Oveja será su abogado y saldrá bien librado.

Oveja

Después de tiempos complejos y difíciles, se le abre la posibilidad de seguir escalando montañas y saltando de risco en risco, que es lo que más disfruta. Esto sumado a que brillan en su cielo estrellas protectoras de suerte y felicidad y esta liberación va a resultar súper positiva.



Pese a esos buenos vientos y pastos que disfrutarán los amigos ovinos deberán tener cuidado en el aspecto de la salud, ya que debido a una afección no tendrán la vitalidad suficiente para cumplir con todos los sueños.



Tanto en dinero como en amor, las protecciones serán importantes, lo que garantiza la estabilidad económica y emocional.

Mono

Dentro de la metafísica china, el Mono y el Tigre siempre están en constante choque. El primate no le rinde al rey de la selva la pleitesía que debería. Pero este año, ante la regencia del felino, el inquieto mico deberá replegarse, lo que para su espíritu jocoso, no le será fácil.



Le favorece la estrella de Mudanza o Aislamiento; es posible que una situación laboral o emocional lo lleve lejos de su familia, de su país, de la empresa donde está, deberá aprovechar para salir adelante. Habrá que cuidar la salud. No será un año especial en la parte romántica, pero le servirá para conocerse más.

Gallo

El Tigre, rector del año, no tiene una animosidad muy clara con respecto al rey del corral, ni está en contra ni está muy a favor. Esto hace que este, el Gallo, no tenga ese lugar de brillo preponderante al que está acostumbrado y que tanto le gusta. Será un año bastante neutro dentro de la parte laboral, porque sus ideas no serán reconocidas como brillantes.



Tendrá una disminución en el éxito social y si sus labores implican dinámicas sociales, como actor, conferencista o vendedor, no será favorable. Pero debe ver las cosas de manera positiva, ya que esto lo llevará a que pueda descansar de las constantes presiones laborales y disfrutar más de otros aspectos.

Perro

Tiene sobre su cabeza el paraguas del Emperador, una estrella muy positiva que le brinda el cielo de la cosmología china en el Año del Tigre, que será protectora de todas las dificultades que surjan a su alrededor y hará que se abran las puertas de la salud, el dinero y el amor.



Podrá ejercer las funciones que tanto le gusta y sus habilidades y talentos serán reconocidos.



En lo laboral será exitoso. Y en la parte familiar se le dará el trono de guardián que tanto merece. Deberá cuidarse de accidentes viales o por la práctica de un deporte extremo.



Cerdo

Es uno de los coequiperos del Tigre, funge como vicepresidente o de segundo a bordo dentro del mandato. Esto podrá ser tomado por el Cerdo como una especie de ascenso laboral, o la oportunidad de tener facultades importantes, pero a mediados de año se dará cuenta que esto se traduce solo en un título y que está sacrificando su confort, porque debe trabajar más sin recibir el beneficio esperado.



En la parte de la salud tendrá picos emocionales. Posibilidad de romances nuevos, pero sea precavido.

Ana Isabel Aparicio

Es arquitecta, egresada de la Universidad del Valle.

Trayectoria: en sus inicios ejerce su profesión enfocándose en el diseño arquitectónico, trabajando para diferentes empresas y talleres de diseño, hasta crear su propia firma.



Desde el año 2002 estudia el Reiki y el mundo energético Profundiza en la sabiduría de las culturas orientales, hace estudios formales de Feng Shui y astrología china certificándose en escuelas reconocidas de Argentina, México, Canadá y Brasil. Dicta seminarios formativos y conferencias en Colombia.



CHARLA

El sábado 22 de enero, a las 4:00 p.m., dictará la charla del Tigre Negro vía zoom. lnformes: 3007768118.

En Instagram: @FengShuiAnaIsabelAparicio