¡Adiós 2022! Planes recomendados para recibir el Año Nuevo 

Para despedir el año con toda la actitud, hay buenas alternativas en la ciudad como pasar las fiestas en un hotel con una cena de San Silvestre muy especial, amenizada por Dj y orquesta, o quizás pedir a uno de los restaurantes de comida internacional sus platos especiales.



Pero, además, en Colombia, en algunos hogares, ya es tradicional La Gran Fiesta de los Hogares Colombianos, de Jorge Barón.

Para quienes pasan las festividades en casa, pero temen que sus mascotas sufran los efectos negativos de la pirotecnia, pueden ponerles el especial de National Geographic, la cuarta edición de ‘Felices fiestas, mascotas’, que se emitirá hoy, a las 11:45 p.m. Este cuenta con música clásica e imágenes relajantes de la naturaleza para aliviar el miedo y el estrés que provocan los estruendos de fuegos artificiales durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.



Este busca promover la conciencia sobre los efectos negativos que tiene la pirotecnia en los animalitos que, entre otros síntomas, genera arritmia, temor, aturdimiento y falta de control, ayudando a aliviar el estrés provocado por los estruendos a través de imágenes y música relajantes.



Dicho especial, Sinfonía por la Tierra, combina música sinfónica con imágenes relajantes del mar, la costa, la tierra, las montañas y el cielo, en una composición variada, dinámica y sorprendente. A continuación, National Geographic emite Brasil Azul con imágenes sobre la gran biodiversidad de la costa brasileña.



Por el canal Disney+ se podrá ver el documental The Rescue. En el verano boreal de 2018, una corta excursión luego de una práctica de fútbol se convirtió en una saga de supervivencia de dos semanas y una historia que pronto atrajo la atención del mundo. Las lluvias monzónicas atraparon a 12 niños y su entrenador en una cueva laberíntica en el norte de Tailandia, y en cuestión de días, miles de personas habían acudido a la zona para brindar ayuda. Los hallaron atrapados en una caverna oscura a dos kilómetros de profundidad en el sistema de cuevas.



Para un 31 de diciembre más relajado y de chicas, está la serie nominada al Emmy, Emily en París, cuya temporada 3 está disponible en Netflix. Un año después de mudarse de Chicago a París para el trabajo de sus sueños, ella deberá decidir dónde están sus lealtades -en el trabajo y en su vida romántica- y lo que esas decisiones significan para su futuro en Francia, y seguirá sumergiéndose en aventuras y sorpresivos giros y vueltas que la vida en París provee.

Programa Felices Fiestas, Mascotas. Especial para El País

En el barrio obrero, el Museo de la Salsa Foto Especial para El País

En Marriott Cali, cena de San Silvestre y fiesta. Especial para El País

Despedida con salsa

En el Museo de la Salsa del tradicional barrio Obrero habrá actividades especiales para despedir el año y rematar Melómanos y Coleccionistas.

Su director y fundador, Carlos Molina, invita a caleños y visitantes a acercarse de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., para que disfruten de una programación de música en LP.

Cena de San Silvestre y fiesta con Dj

Hoy, de 7:00 p.m. a 1:00 a.m., cena de San Silvestre en The Market, con grupo musical y Dj, estaciones ilimitadas de comida, brindis, uva de los deseos y hora loca a la medianoche, para dar el feliz año. De 7:00 p.m. a 3:00 a.m., en los Salones Marriott: orquesta Enkanto y Dj, estaciones ilimitadas de comida, open bar, recreación para niños, hora loca y brindis.

Grupo Verbenation. Foto Especial para El País

¡Despedida del año con entusiasmo!

Hoy, a partir de las 8:00 p.m., el canal RCN y Jorge Barón Televisión despedirán el año con ‘La Gran Fiesta de los Hogares Colombianos’, en vivo y en directo desde la Plaza de Bolívar en Manizales. Las presentaciones musicales estarán a cargo de Alejandro Palacio, Jimmy Gutiérrez, Nelson y sus Estrellas, María Valdí y los participantes del Factor X, Verbenation y Dahara.



Desde las 8:00 p.m., ellos llevarán alegría a los asistentes y a los televidentes del país en la víspera del nuevo año.



Adicionalmente, se emitirán celebraciones eucarísticas: Hoy, a las 11:00 a.m., las Primeras Vísperas Y Te Deum desde El Vaticano. El domingo 1 de enero la Santa Misa de La Solemnidad de María Santísima Madre de Dios a las 7:00 a.m., desde El Vaticano y a las 9:00 a.m., la misa desde la Capilla del Sagrario en Bogotá, presidida por Monseñor Luis José Rueda Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.

Cena árabe en Litany Litany / Especial para El País

Cena de Año Nuevo árabe

Para disfrutar con la familia o amigos, una idea genial es pedir al restaurante Litany, la cena de Año Nuevo: pollo relleno al estilo Litany, marinado con especias de la casa (15 porciones). Lomo redondo asado (porcionado por libra).



Como complemento, arroz con almendras, indios, kibbes y falafel o arroz con lentejas, hummus, tahine y tabbule y ensalada fría con pasta. info: 3164499843.



Cuide su salud

Consejos

La clave del equilibrio perfecto se encuentra en la alimentación. Elizabeth Avendaño, nutricionista dietista de Smart Fit sugiere usar métodos de preparación de alimentos al vapor, asado y a la plancha para minimizar el exceso calórico durante las celebraciones. Y en las reuniones navideñas fuera de casa, elegir porciones pequeñas y siempre servirlas en platos pequeños.



No dejar de lado el consumo de vegetales y frutas, ya que son los más implicados en la desintoxicación natural del organismo, sin olvidar la ingesta de agua.



Cuidado con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que puede llevar a un superávit calórico, generando más porcentaje de grasa visceral que se relaciona con riesgo cardiovascular y afectando el hígado y el sistema nervioso, principalmente.

Un 1 de enero distinto

Ciudad Navidad estará cerrada el 31 de diciembre, pero abrirá de nuevo sus puertas el 1 de enero de 2023, para quienes quieren seguir en modo festivo y familiar. El parque temático cuenta con pista de patinaje grande, zona de figuras y animales gigantes, tren iluminado, hadas, gnomos, duendes, elfos, monstruo comegalletas y hasta Grinch. Cll 16 con carrera 70 sur.