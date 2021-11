Abba estrena su álbum 'Voyage', primer disco después de casi 40 años: escúchelo aquí

Abba, una de las agrupaciones musicales más exitosas de todos los tiempos, estrenó este viernes su nuevo álbum titulado 'Voyage', su primera producción tras casi cuatro décadas.



Para celebrar el aniversario 40 de trayectoria artística, se realizará un revolucionario concierto en mayo del 2022. Un concierto que pretende marcar la historia de la música, con una experiencia visual y musical que dejará huella para el futuro de los eventos en vivo.



En este concierto, Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid actuarán de forma digital, acompañados por una banda de 10 músicos en directo en el Abba Arena, construido en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, cuya inauguración será el 27 de mayo del próximo año.

Puede escuchar el álbum en su plataforma preferida seleccionándola en el siguiente enlace: 'Voyage' de Abba

Durante meses se ha trabajado en las técnicas de captura de movimiento e interpretación con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la empresa fundada por George Lucas, en lo que supone la primera incursión de la compañía en la música.



Tras el anuncio del lanzamiento del álbum, Abba batió el récord en pedidos anticipados en el Reino Unido en solo tres días, con más de 85.000 copias solicitadas. Mientras que el concierto vendió más de 250.000 entradas en los tres primeros días de su puesta a la venta.



'Voyage' será el primer álbum de estudio de Abba desde 'The Visitors', publicado el 30 de noviembre de 1981, alcanzando el número 1 en el Reino Unido, Suecia y otros cinco países. El álbum fue uno de los primeros de la historia en ser prensado en formato CD. 'Voyage' también llega casi cinco décadas después del primer álbum de la banda, el 'Ring Ring', publicado en 1973.



La grabación de las diez canciones que contiene el nuevo álbum comenzaron en 2018 y fueron producidas en el estudio de Benny, Riksmixningsverket en Estocolmo, Suecia.

Lista de canciones de 'Voyage'

1. I still have faith in you

2. When you danced with me

3. Little things

4. Don't shut me down

5. Just a notion

6. I can be that woman

7. Keep an eye on dan

8. Bumblebee

9. No doubt about it

10. Ode to freedom