El reconocido comediante Iván Marín, se encuentra presentando sus dos nuevos proyectos para televisión regional y plataforma streaming. Uno de ellos es ser el conductor de 'Tr3inta y 2, regionalmente nuestro', el programa de televisión de la Federación Nacional de Departamentos que llega a su segunda temporada, recorriendo Colombia, destacando los atractivos turísticos, culturales y sociales de los 32 departamentos.



No se encuentra solo, lo acompaña la comentarista deportiva Lizet ‘Liche’ Durán, encargados de esta travesía que busca mostrar a los colombianos y turistas qué hacer, qué saber y qué platos típicos probar en nuestro país.



La segunda temporada de ‘Tr3inta y 2, regionalmente nuestro’, hará que nacionales y extranjeros quieran seguir viviendo la experiencia y la magia que esconden cada uno los atractivos culturales, turísticos, gastronómicos y económicos que tiene Colombia.



El territorio con el que la FND busca capturar a los televidentes en el primer episodio será Sucre, un departamento con increíbles lugares para descubrir, una amplia oferta de hospedaje y las delicias gastronómicas de una cocina tradicional.



Lizet Durán es Presentadora y comentarista de ESPN Radio Colombia. Acompañará al comediante en esta aventura gastronómica por Colombia. Tomado del Twitter: @licheduran

‘Tr3inta y 2, regionalmente nuestro’ se emite todos los jueves a las 2:30 p.m. por Canal Trece, Canal Tro, Telecafé y Teleislas, a las tres de la tarde por Telecaribe, 3:30 p.m. por Tele Antioquia, 5:30 p.m. por Canal Capital y en el horario de las seis de la tarde por la señal de Telepacífico.

Este proyecto cuenta con el respaldo de Prime Video, Take One Productions y Cineplex. Foto: Colprensa

Asciende desde las Minas de Sal



Además, Iván Marín estrenó en la plataforma de Prime Video su stand up comedy 'Asciende', con una mega producción llevada a cabo en las reconocidas Minas de Sal de Zipaquirá (Colombia), convirtiéndose en el primer espectáculo de comedia del mundo grabado bajo tierra.



En este show de una hora de duración, lleno de reflexión picante y de humor negro, los espectadores recordarán y se identificarán con varias situaciones vividas durante la época de pandemia.



En su nuevo stand up comedy, Iván Marín recrea los particulares escenarios que llevaron a la humanidad a 'descender' a su peor versión como personas durante esta época de crisis. Así, será fácil reír con situaciones que se vivieron tan cercanas como la pelea por el papel higiénico en los supermercados, el distanciamiento social, el cubrimiento de la llegada de las vacunas y hasta su propia experiencia con el covid-19.



No faltarán los martirios de las clases y trabajos online, las relaciones sexuales con tapabocas, lo higiénico de no soplar las velas de cumpleaños, las pilladas de los amantes que dejaron prendido el sonido en una clase virtual y la soledad de muchos lejos de sus familias.



Este proyecto cuenta con el respaldo de Prime Video, Take One Productions y Cineplex unida a la trayectoria profesional de Iván Marín, con más de 20 años en la comedia.