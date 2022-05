Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentraron el 61,2 % de las remesas del 2021

El consumo de los hogares fue uno de los impulsores del crecimiento económico el año pasado. Uno de los ingresos de las familias fue, precisamente, el dinero que recibieron de los trabajadores desde el exterior, conocido como remesas, que el año pasado alcanzaron un récord de US$ 8.597,2 millones.



Las cifras del Banco de la República evidencian que los mayores receptores en 2021 fueron Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, que concentran 61% del total de las remesas, con US$ 5.259 millones en conjunto.



Por el contrario, los que menos recibieron recursos en este rubro fueron Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare.



Si se hace el cálculo teniendo en cuenta el número de habitantes, el departamento que lidera el listado es Valle, con US$ 609,34 per cápita. Le siguen Risaralda (US$ 597,21), Cundinamarca (US$ 512,9) y Quindío (US$ 440,73).



Según David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, el récord en remesas está explicado por la recuperación económica mundial.



“Detrás del incremento de las remesas está el proceso de recuperación económica de las economías en donde se encuentran ubicados los colombianos que repatrian estos recursos y la depreciación del peso que vuelve más atractiva esta operación en la medida que se reciben más recursos en moneda local”, explicó Cubides.



En el primer trimestre de 2022 las remesas cerraron en US$ 2.045,66 millones, con un alza de 4,96% frente al mismo periodo del año pasado.



Aunque se prevé que las remesas se mantengan solidas este año, dada la tasa de cambio y la recuperación del empleo, para algunos expertos es probable que en 2022 no se registren las mismas cifras históricas de 2021, pues factores como la inflación o los riesgos de recesión pueden estancar el rubro.



“Quizá las remesas no alcancen niveles históricos este año. Las condiciones financieras más apretadas a nivel internacional en medio de presiones inflacionarias pueden ser vientos que jueguen en contra”, dijo Juan Camilo Pardo, analista económico de Corficolombiana.



Eso sí, se espera que dicho ingreso siga impulsando el consumo este año, y que ayude a financiar una parte del déficit de cuenta corriente.



“Las remesas del exterior apalancan el consumo doméstico y por tanto ayudan a que la economía mantenga una dinámica positiva. Adicionalmente, estas divisas ayudan a financiar parte del déficit de cuenta corriente que registra el país en un contexto en el que las importaciones son consistentemente mayores que nuestras ventas al exterior”, dijo Cubides.