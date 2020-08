Trabajadores han retirado $2 billones de cesantías, dice Asofondos

Alejandro Cabra Hernandez

Al comienzo de la crisis sanitaria los ahorros de los colombianos en pensiones y censantías se vieron afectados por la caída en los mercados mundiales.



Pero ahora, dice Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (gremio que agrupa a las Adminitradoras de Fondos de Pensiones, AFP), los recursos se han recuperado en su mayoría.



El directivo no está de acuerdo con permitir que los colombianos retiren su ahorro pensional en este momento, como se está haciendo en Chile, pues considera que para eso están las cesantías y que, de hecho, muchos trabajadores han retirado su dinero, cerca de $2 billones en la cuarentena, es decir dinero que ingresó a los hogares.



Agregó Montenegro que las reformas inminentes deben ser laboral y tributaria, pero sin dejar de lado la pensional que tiene que ver con las dos primeras.



¿Cómo ha afectado la crisis que generó el Covid-19 el ahorro de las pensiones?

​

Todos los sectores de la economía y los países están sintiendo los efectos de este “cisne negro” que nadie preveía. Con respecto al ahorro pensional hace tres meses se vieron desvalorizaciones en los portafolios de inversión que gestionan las administradoras como consecuencia de la guerra del precio del petróleo y, sobre todo, del coronavirus. Sin embargo, recordemos que estos eventos son cíclicos, y que luego se ven recuperaciones.



¿De qué magnitud han sido esas recuperaciones?

​

Tenemos tres portafolios de inversión: el conservador, para personas cerca a la edad de pensión, se recuperó totalmente; el moderado, para personas a 15 años de pensión, se ha recuperado en 90%. Por último, el portafolio de mayor riesgo, para trabajadores jóvenes, ya va en un 70% de recuperación. Esta dinámica es el resultado de varias cosas: las medidas internas, la gradual reapertura en los países, los avances de la vacuna contra el Covid-19, y por supuesto, la estrategia de inversión de las administradoras de fondos de pensiones.



Nuevamente insistimos en que el ahorro pensional debe analizarse en periodos amplios, en los que evidentemente los afiliados verán un ahorro creciente.



Usted dice que el sistema de ahorro individual es sólido, ¿Qué indicadores muestran eso?

​

El sistema de ahorro individual en Colombia lleva operando más de 25 años. En este tiempo la gestión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha permitido construir un ahorro pensional sin antecedentes en el país, hoy alcanza $280 billones. Este ahorro es propiedad de más de 16,5 millones de afiliados, cuyo monto representa cerca de 30% del PIB.



Ciclos como el actual han sido superados con éxito, prueba de esto es la rentabilidad real histórica de los fondos de pensiones cercana a 8%, con rendimientos históricos de más de $170 billones.



¿Qué sucederá con los 20 mil pensionados de los fondos privados, que el Gobierno quería pasar a Colpensiones, ahora que la Corte negó esa posibilidad?

​

Esos 20 mil pensionados siguen en sus administradoras de fondo de pensiones con su ahorro y pensión de forma vitalicia, como resultado del fallo de la Corte Constitucional y en línea con la decisión del mismo Gobierno.



¿Por qué se propuso el traslado de estas personas a Colpensiones?

​

La motivación, según el decreto inicial del Gobierno, se daba por las desvalorizaciones que se dieron en el mercado en marzo.



Pero adicionalmente esto permitía al Gobierno recibir recursos por más de $5 billones, sin embargo, al revisar la evolución de los mercados y sus recuperaciones, el propio Gobierno expidió luego otro decreto modificatorio desestimando los argumentos iniciales, y planteando un traslado voluntario. Ahora, esos afiliados y su ahorro de $5 billones, seguirán en sus fondos de pensiones como resultado del reciente fallo que deja a ambos decretos inexequibles.



La Corte también dejó sin piso la decisión del Gobierno de reducir por dos meses los aportes que hacen trabajadores y empresas al sistema pensional, ¿qué proponen para recuperar ese dinero que no se pagó en abril y mayo?

​

Durante esos dos meses se dejó de aportar a Colpensiones y a las cuatro AFP una suma cercana a $3 billones. Asofondos plantea que las empresas puedan pagar esos aportes en un plazo de 12 a 18 meses, sin intereses; esto con el fin de darles un alivio de caja a las empresas pero que, una vez estabilizados sus ingresos, se pongan al día con sus trabajadores para seguir construyendo su bienestar pensional. En lo que respecta a los trabajadores, su beneficio es que no perderán ahorro pensional ni semanas cotizadas.



En Chile se aprobó la posibilidad de que las personas retiren hasta el 10% de su ahorro pensional, ¿considera viable esa propuesta para Colombia?

​

A diferencia de lo que pasa en Chile u otros países, Colombia tiene un ahorro que sí está pensando para dar liquidez y alivio a las personas desempleadas, mediante los recursos de las cesantías. Hoy más de 10 millones de trabajadores cuentan con este beneficio, y ante pérdida de empleo muchos de ellos han podido acceder a estos recursos. Además bajo la situación actual, las AFP lograron, de la mano del Gobierno, habilitar una causal extraordinaria para que quienes vieran disminuidos sus ingresos bajo esta coyuntura pudieran también retirar parcialmente sus cesantías.



En el caso de los fondos privados, ya se han entregado cerca de $2 billones, recordemos que en estos fondos hay disponibles más de $15,5 billones propiedad de los afiliados. De otra parte, consideramos que sacar un porcentaje del ahorro pensional destruye ahorro, es un retroceso económico, y afecta el bienestar del adulto mayor por darle al joven de hoy.



En este momento hay más colombianos sin empleo, ¿ creen que es hora de hablar de la reforma pensional?

​

La crisis generada por esta pandemia ha afectado principalmente a los trabajadores informales, quienes no cotizan a seguridad social y no tienen ahorros ni una red de protección para estos momentos.



Esto ha llevado a que el Gobierno aumente el gasto para proteger a los más vulnerables a través de programas como “Ingreso Solidario” y otros para salvaguardar el empleo y evitar la destrucción del tejido empresarial.



En este sentido, consideramos que las reformas prioritarias deben ser la laboral para que modernice y flexibilice el mercado de trabajo; y la reforma tributaria para retomar la senda de la estabilidad fiscal y el crecimiento económico. Sin embargo, es claro que los temas pensionales están relacionados con ambas reformas, por ello la discusión en torno a una reforma pensional no puede aplazarse indefinidamente.



¿Cuáles serían las bases de esa reforma?

​

En Asofondos creemos que más que una reforma pensional es necesario crear un Sistema Integral para la Vejez lo que implica reformar los pilares solidarios como “Colombia Mayor” y BEPS para aumentar cobertura; eliminar los subsidios a las pensiones de la población de altos ingresos y hacer un sistema sostenible para las generaciones futuras.



Para esto proponemos aumentar los beneficiarios de “Colombia Mayor” para todos los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del Sisbén, quienes empezarían a recibir un ingreso, al menos, equivalente a la línea de pobreza ($250.000. Hoy reciben $75.000 por mes). También proponemos reformar los BEPS, de modo que quienes ahorren en el sistema formal y no logren requisitos para pensionarse, puedan convertir su ahorro en una mesada vitalicia.



Los mencionados objetivos solo se pueden lograr con un solo régimen contributivo basado en ahorro, sin subsidios al grupo de más altos ingresos, y con una administración del pilar contributivo bien sea pública - proponemos la creación de una AFP pública-, como privada.