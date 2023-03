Trabajadores de Viva Air esperan que la aerolínea vuelva a operar

Muchos de los trabajadores de Viva Air siguen en la incertidumbre sin saber qué pasará con la compañía y con sus empleos.



Mauricio Minota, quién se desempeñaba como supervisor de vuelo y llevaba 11 años con la aerolínea, reclamó que el Gobierno y muchas entidades nacionales hablan siempre del cliente y parecen olvidarse de los empleados.



" Con todo respeto la compañía no puede existir sin los empleados. No veo a los entes regulatorios y al Gobierno mirando hacia los trabajadores. Nosotros estamos acá y hemos sido los que generamos la interconectividad del país", dijo Minota, quién es miembro de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo.



Viva, que cerró operaciones el pasado 27 de febrero ocasionando caos en el sector, pues habían vendido casi 500.000 tiquetes, tenía entre 1300 y 1500 personas vinculadas en diferentes áreas. Algunos de ellos se han ido a otros puestos, en especial para compañías como Avianca y LATAM que ofrecieron algunas vacantes, pero otros siguen a la espera de las decisiones de la aerolínea y de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.



"Yo estoy esperanzado en que la compañía vuelva a operar, pero hasta ahora no sabemos y la empresa no se ha manifestado".



Mauricio Minota recordó que la base de Viva ha sido Medellín "y muchos se vinieron a vivir a esta ciudad y está situación afecta hasta la economía regional. Hay casos de gente de Cali que vino trasladada y firmaron contrato dos días antes del cierre. Ellos tienen sus enseres empacados, no saben qué hacer, la incertidumbre es muy alta", comentó.



Aún así, los trabajadores de Viva esperan que está semana se conozcan noticias sobre el futuro de compañía.