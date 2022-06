Sigue cayendo: acción de Ecopetrol bajó 3,95% en la bolsa local y 5,01% en la de Nueva York

Por segundo día consecutivo la acción de Ecopetrol perdió valor en los mercados financieros. En la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desciende 3,95% hasta los $2.335, mientras que en la Bolsa de Nueva York (Nyse) cae 5,01% hasta los US$11,58. La capitalización bursátil de la empresa ha retrocedido 15,39% y hoy es de $96 billones.



Dicho comportamiento se encuentra apoyado por el comportamiento del crudo a nivel internacional, los cuales se hundían el miércoles por la noticia de un plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reducir el costo de los combustibles de autos y en medio de preocupaciones sobre una posible recesión tras las recientes alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cae 6,20% a US$107,54, mientras que el crudo WTI baja 6,14% hasta los US$107,51.



Los precios del crudo se mueven a menudo con las acciones, que también se vieron afectadas cuando los inversores evaluaron cómo los aumentos de las tasas lanzados para enfriar la inflación podrían detener la recuperación económica, ahora que las restricciones pandémicas se han relajado.

Está previsto que Biden solicite el miércoles al Congreso que considere una suspensión de tres meses del impuesto federal de US$0,18 por galón sobre la gasolina y exhorte a los estados a hacer lo mismo con sus tributos sobre el combustible, dijo un alto funcionario gubernamental. Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, dijo que, si tiene éxito, la reducción de impuestos probablemente "sostendría los precios al estimular la demanda de gasolina".



La Casa Blanca invitó a los directores ejecutivos de siete compañías petroleras a una reunión esta semana para discutir formas de aumentar la capacidad de producción y reducir los precios del combustible en momentos en que obtienen ganancias récord.



Ayer, la especie de la compañía cayó 11,92% en la BVC, llegando a los $2.431; y su ADR en la Bolsa de Nueva York (Nyse) retrocedió 11%, mientras que sus pares internacionales, como Chevron Corp (4,24%)y ExxonMobil (6,26%), crecieron en el mercado estadounidense, a medida que aumentaban los precios del crudo. Al cierre de esta edición, el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subía 0,70% a US$114,93; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ascendía 0,99% a US$110,65.



“La acción experimentó un retroceso significativo, reaccionando a la elección del nuevo presidente y, particularmente, a sus propuestas frente a la industria petrolera en Colombia. La incertidumbre que genera el cambio de sistema económico, y que amenaza la industria extractiva, llevó a los inversionistas a disminuir sus posiciones en el activo hasta que se conozca más información acerca de las intensiones de la nueva administración sobre este tema”, indicó Sharon Vargas, analista de portafolio para Itaú Comisionista de Bolsa.

De hecho, en un Inside LR, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reiteró la importancia de ser autosostenibles en términos energéticos. “Si yo no tengo esos recursos y tengo que importar combustibles, cómo le digo a los colombianos que no utilicen las motocicletas, por ejemplo. La transición va a tomar un tiempo, la tecnología va a llegar allá, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada”, dijo.



“Se esperaba un comportamiento negativo de las acciones Colombianas, una subida del dólar y un aumento en las tasas de los TES, teniendo en cuenta que no ganó un candidato promercado”, explicó Omar Suárez, director de estrategia de renta variable para Casa de Bolsa.



De acuerdo con el experto, el movimiento de la bolsa local dependerá de si el presidente electo, Gustavo Petro, moderará su discurso, además de quienes serán los nombres que estén en gabinete. “En el mediano plazo, el movimiento dependerá de si se van a cumplir las promesas que se dijeron, si se va a moderar el discurso, de qué tan fácil va a ser aprobar esas propuestas más radicales, que más le preocupan al mercado. El ministro de Hacienda va a jugar un papel fundamental para dar tranquilidad o generar preocupación”, dijo Suárez.