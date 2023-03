"Será insostenible a mediano plazo": Los duros reparos de Asofondos a la reforma pensional

Asofondos presentó en la mañana de este jueves una primera mirada al proyecto de ley reforma pensional radicado por el Gobierno Nacional.



En primer lugar, Asofondos considera que los jóvenes serán los más perjudicados porque la reforma será insostenible en el mediano plazo. Según la entidad, habrá que pagar más impuestos y reducir los beneficios como aumentar la edad de jubilación, incrementar los aportes o reducir los montos de las pensiones.



De aprobarse el proyecto de ley, en dos años Colpensiones recibiría 18 millones de ciudadanos trasladando sus cotizaciones.



"Esto sí le da mucha caja al Gobierno en el corto plazo porque pasa todas esas cotizaciones y convierte esto en un déficit creciente que llega a más de tres puntos y medio del PIB para los próximos Gobiernos, en ese sentido esto parece más una reforma fiscal que pensional", dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



Lea aquí: Así podrá hacer los cálculos de su pensión con el proyecto de reforma que radicó el Gobierno



Montenegro además señaló que el proyecto es insostenible en el largo plazo porque cada vez habrá menos trabajadores activos por cada adulto mayor, en un sistema de prima media donde las pensiones son pagadas por los trabajadores jóvenes, afirmando que se va a aumentar la edad, se recortarán los beneficios y se va aumentar el número de cotizaciones.



Por otro lado, preocupa a Asofondos que los trabajadores perderán la libertad de elegir a qué fondo quieren pertenecer y por último se pierde el derecho de heredar sus ahorros. Así mismo, afirma que esta reforma es un golpe al ahorro de los trabajadores y en general a la economía.



“Los fondos privados tienen una modalidad de pensión que es el retiro programado y hay una característica muy importante que es la heredabilidad de los recursos. Si una persona se muere tiene derecho a heredar los recursos a sus familiares. Con esta reforma se pierde ese derecho” señaló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



Por otro lado Montenegro agregó que la reforma le quita a las AFP la posibilidad de pensionar y de participar como actores importantes en la prestación de la seguridad social en pensiones



Además señaló que esta reforma, junto a la de la salud, laboral son proyectos que tienen como objetivo estatizar la economía.



Sin embargo, pese a las críticas que tienen frente al la reforma pensional encuentran elementos positivos entre estos el pilar solidario al incrementar el tamaño del subsidio pero no están de acuerdo en la forma que se va a financiar.



"En lo que no estamos de acuerdo es en la forma de financiar ese pilar solidario, el presidente lo dijo ayer, no se puede bajar el umbral a tres salarios mínimos porque si lo bajamos no tenemos como financiar el pilar solidario, eso quiere decir que lo están financiando con las cotizaciones de los trabajadores, algo que no se debe hacer. El pilar solidario hay que financiarlo con impuestos generales", aseguró Montengro.



Finalmente el presidente de Asofondos espera que de aquí en adelante se les dé la oportunidad de participar en el debate y que no sean excluidos como se hizo durante el tiempo en el que se construyó la reforma ya radicada al Congreso.