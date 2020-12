Se agota el tiempo para acuerdo de aumento del salario mínimo 2021

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hoy se cumple el primer vencimiento legal de las negociaciones entre Gobierno, empresarios y centrales obreras para concertar el incremento del salario mínimo en el 2021, pero las partes no lograron ningún acuerdo.



Pese a ello, las partes pueden continuar los diálogos, pero al cierre de la esta edición no se supo si esta semana regresarán a la mesa de conversaciones.



Hasta el momento continúan las propuestas unificadas de 2% por parte de los gremios y de 13,6% de parte de las organizaciones sindicales. Esta última equivale a $1 millón, más auxilio de transporte de $120.000.

Por su parte, el 2% equivale a un poco más de $17.000, lo que llevaría el salario mínimo a unos $905.000.

Ayer, el Gobierno Nacional atendió las solicitudes de las partes negociadoras. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en voz del viceministro, Juan Pablo Zárate Perdomo, explicó lo que implica el compromiso del Estado en términos de garantías para el funcionamiento de las empresas, el esfuerzo fiscal que se ha hecho con la atención de los diferentes programas en atención a la población vulnerable y a la protección del empleo y la reactivación económica.



Expuso los instrumentos de aportes estatales para la atención de la pandemia, entre los que están el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, para el que se han destinado $40,5 billones; créditos con garantías de la Nación por $3,25 billones; $0,2 billones para el Fondo Solidario de la Educación, además recursos de la banca estatal por $2,5 billones y descuentos en impuestos que ascienden a los $2,6 billones.



Luego, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, que tuvo como vocera a su directora de Estrategia, Ana Cadena, presentó la evolución de los programas de apoyo a la nómina, del Programa de apoyo al empleo formal, PAEF; del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, PAP y auxilio a trabajadores con contratos suspendidos, para los que se han destinado en la fase uno, $3,3 billones.



Resaltó que el 91,2% de las empresas que han accedido a este beneficio son pequeñas y medianas.



De manera extraoficial se conoció que la comisión de concertación laboral podrá volver a la mesa de negociaciones del incremento del salario mínimo el jueves 17 de diciembre.



Académicos opinan que el Gobierno Nacional no debería extender más el plazo para definir el monto del salario mínimo y que lo determine por la vía del decreto, dado que es muy difícil una conciliación entre las partes.



Las centrales obreras no parecen estar dispuestas a reducir su propuesta bajo el argumento de que el valor mínimo de la canasta familiar no baja de $1,3 millones.



Ayer, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, anotó que en respuesta a la pandemia el país avanzó hacia la consolidación de un esquema de ayudas monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas, que permitieran cubrir a los hogares pobres y vulnerables, al realizar pagos extraordinarios a programas como: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Generación E y pagos de atención humanitaria. Igualmente, dijo, se hicieron transferencias monetarias a programas de Ingreso Solidario, con protección a 3 millones de hogares con un giro de $160.000.

Sobre el empleo

El director de Función Pública, Fernando Grillo, se refirió a la creación de 1.685 empleos durante el 2019, la expedición del Decreto 1800 y a la instalación de la Mesa de Trabajo, “por el empleo público, la actualización, ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de presentación de servicios y la garantía del trabajo digno y decente”.



Como avances a la fecha, presentó que 12 entidades de las priorizadas formalizaron 6.290 empleos; 4 entidades formalizaron o crearon 882 empleos durante 2020 y que para el año 2021, se terminará con los procesos que se encuentran en marcha.