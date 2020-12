Erika Mantilla

A un día del primer vencimiento legal para la discusión del salario mínimo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, gremios y centrales de trabajadores no avanzaron en ningún acuerdo para el incremento en el 2021 y se mantienen en las propuestas presentadas por cada sector desde la semana pasada.



Según la Ley 278 de 1996, en su artículo 8, parágrafo 1, señala que el 15 de diciembre vence el primer plazo para definir el incremento salarial, algo que seguramente no se dará en las próximas 24 horas ya que trabajadores y empresarios mantienen muy distantes las propuestas.



Este lunes, la discusión arrancó sobre las 8:30 a.m., y en ella insistieron en la propuesta unificada de 2 % de los gremios y de un millón de pesos, más auxilio de transporte de $120.000, de las centrales sindicales.

Noticia en desarrollo...