¿Salieron las empresas colombianas de la crisis que dejó la pandemia? Responde el Superintendente de Sociedades

Para nadie es un secreto que el impacto que generó la pandemia y luego el paro nacional de finales de abril del 2021 causaron una verdadera crisis en el sector privado, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.



Pero a pesar de eso, la actitud que tienen los empresarios para salir adelante y hacer el mayor esfuerzo para reactivar las organizaciones es sorprendente.



La afirmación la hizo Billy Escobar, superintendente de Sociedades, quien asegura que pese a que este ha sido un tiempo difícil, el proceso de recuperación de las compañías ha sido exitoso y gracias a la normativa de emergencia, se han encontrado salidas positivas para los procesos.



Es así como, gracias a la mentalidad positiva que tienen los empresarios se han logrado recuperar 25.000 empleos y de manera gradual muchas compañías han empezado a darle un giro a los negocios para volver a prender motores y seguir generando mano de obra.



En diálogo con El País, hizo un llamado a los empresarios para que se acerquen a la entidad sin ningún temor y busquen apoyo para salir adelante. También habló de la Feria de Reactivación Empresarial que se hará en Cali en noviembre.



Durante los 9 meses que lleva en el cargo le ha tocado el rescate de muchas empresas. ¿Cómo ha sido ese proceso?



Sí, y en una coyuntura y una transición dentro de la Superintendencia, si se quiere un poco compleja. Adicionalmente fui el que recibió el control de las cámaras de comercio desde el 1 de enero. Es decir que me inauguré en diciembre con todo el proceso de transición y traer toda la estructura que implica el control de las cámaras de comercio de todo el país.



Después de un periodo de pandemia tan duro, ¿cómo va ese plan de rescate de las empresas. Cuántas han logrado sobrevivir y cuántas han empezado su proceso de recuperación?



Realmente considero que el proceso fue menos fuerte de lo que uno podría pensar, porque hubiera podido ser una catástrofe, pero la normativa de emergencia, en particular la Ley 560, ayudó mucho y la implementación de herramientas tecnológicas para los procesos. Eso también, irónicamente, fortaleció la celeridad de los procesos.



Creo que el uso de las herramientas tecnológicas llegó para quedarse y si no hubiera llegado la pandemia, por lo menos, nos hubiéramos quedado 10 años pensando cómo le apostábamos a ese cambio. En nuestro caso, procesos que duraban más de 4 años, hoy en día tardan 7 meses. Nuestra meta es que esos procesos tarden máximo 3 meses.



En este momento 3500 compañías han hecho solicitud de admisión. En nuestro documento Atlas de Insolvencia vemos que, en el 2021, empezó a decrecer la solicitud de procesos y considero que seguirá decreciendo. Eso muestra que los empresarios están en la búsqueda de la estabilización y, por supuesto, salvar las empresas.



De esas 3500 empresas, ¿cuántas han logrado llegar a un acuerdo?



De esa cifra, el 80% son de reorganización, es decir, que no se van a liquidación. Nuestra apuesta está en que ese 20% restante podamos traerlas de la liquidación a la reorganización. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el Cúcuta Deportivo. Una empresa que estaba en liquidación, pasó a reorganización y hoy en día es una compañía que está funcionando; fue recibida por la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, y están jugando.



En el Valle del Cauca cómo está la situación. ¿Cuántas empresas fueron admitidas y cuántas han logrado recuperarse?



En el Valle tenemos 82 empresas en liquidación; 40 compañías en trámite de reorganización y 276 con acuerdos confirmados que están en ejecución. El mensaje que quiero dejar es que si una empresa está en proceso de liquidación, no quiere decir que se vaya a cerrar, porque la apuesta nuestra es tratar de llegar a acuerdos en esa fase final para que se puedan devolver.



Hoy, la mentalidad del empresario es más proactiva, ¿cómo los ve?



He hecho una gira por todo el país y no me he encontrado un solo empresario que me diga que no quiere seguir adelante. El optimismo del empresariado colombiano es impresionante. Por eso, hago un llamado a todos los actores que participamos de estos procesos, porque aquí la responsabilidad social no es solamente de la Superintendencia. Es de los abogados que litigan, es de los contadores, los administradores, de los empresarios, los trabajadores.



Estos indicadores están dados en las cifras de la Ocde que demuestran que Colombia fue el país que más rápido reaccionó a la pandemia desde el punto de vista económico.

Incluso, en las cifras globales, en América Latina, somos el país que mejor ha reaccionado. Eso demuestra que somos fuertes, resilientes. Ese diálogo con los empresarios me tiene muy contento.



¿Cuántos empleos se han podido recuperar hasta el momento?



Estamos hablando de 25.000 empleos que se han logrado rescatar. El fin último de la empresa es la persona y el fin último de nosotros es salvar el empleo y proteger el tejido social. La mejor forma de salvar ese tejido social es rescatar las empresas y por ende, los empleos.



¿Estamos hablando de Pymes y Mipymes?



Con nosotros están todo tipo de compañías. El 80% de las empresas del país son pequeñas y medianas empresas, entonces en esa proporción están ahí. Las empresas grandes también se han visto fuertemente afectadas, pero las cifras nos muestran que la afectación no fue como todos pensamos y afortunadamente las medidas han sido de mucha flexibilidad y agilidad y el empresariado lo ha sabido entender.



¿En eso tuvo que ver mucho el apoyo del expresidente Duque porque aumentó la garantía en los fondos?



Yo creo que las variables son muchas, pero la principal es la voluntad del empresariado en salir adelante. No me canso de resaltar la resiliencia de los empresarios. Por eso, quiero dejar como mensaje que no hay que ver a la Superintendencia como un juez que juzga, sino como un técnico que aporta, acompaña y que salva. Somos un aliado desde el punto de vista técnico para que las empresas tengan viabilidad. Somos una Superintendencia de puertas abiertas para todo el mundo.



¿Qué tanto ayudó la virtualidad y todo este impulso tecnológico a la organizaciones?



Yo siempre he dicho que de las situaciones difíciles y complejas sale algo positivo, y lo positivo de esta coyuntura es que aprendimos el gran valor que tiene la virtualidad. Nosotros contamos con un portal donde orientamos a los empresarios en materia contable, legal y orientaciones específicas para determinados sectores. Esto le permite al empresario sin mediación, documentarse y hacer las cosas bien.



¿Usted quiere continuar en el cargo o va a esperar una decisión del Gobierno Nacional. Cuál es su objetivo?



Yo soy un hombre de servicio y, claro que me gustaría continuar en la institución.



¿Antes de llegar a este cargo dónde estaba?



Estuve en el mundo universitario durante 30 años como directivo y docente. Las universidades también son empresas. Para los que no saben, la diferencia entre una universidad y una compañía es que esta última produce utilidades para sus dueños y las universidades producen excedentes fundacionales que se reparten y se reinvierten en su objeto social. Cuando era docente enseñaba derecho de la empresa, derecho comercial, procesal, probatorio y de seguridad social.



¿Cuál es su mensaje para los empresarios?



Quiero decirles que no están solos. Que nosotros estamos para salvar las empresas. Hago un llamado a aquellos que están en la informalidad, que esa es otra apuesta de nosotros, traerlos hacia la legalidad a través de las cámaras de comercio. Formalizarse da más rentabilidad y hoy en día las empresas que tienen mayor responsabilidad social tienen un efecto positivo sobre las finanzas.

Feria Empresarial en Cali

El 30 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Cali, se realizará la Feria Empresarial organizada por la Super-

sociedades.



Uno de sus objetivos es que los empresarios encuentren las herramientas para salvar sus compañías. En la página institucional el empresario podrá subir la información de su negocio.



Habrá inversionistas nacionales e internacionales con miras a salvar esas compañías que están en dificultad. A este evento se espera la asistencia de por lo menos 200 empresarios de la región.