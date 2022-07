Riesgo de recesión en Estados Unidos impulsó el dólar hasta los $4.200 en el inicio de julio

Este viernes, el dólar abrió a $4.186,94 en promedio, lo cual representó un aumento de $31,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.151,21, a medida que aumenta el riesgo de recesión económica en Estados Unidos.



Durante la jornada la divisa ya alcanzó su máximo de $4.205 en el intradía y se mantiene en un promedio de $4.193,9.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.174,98, mientras que el máximo llegó a $4.199,80 y el mínimo a $4.174,98 . Durante la jornada se han negociado más de US$47,0 millones a través de 85 transacciones.



Un factor que podría explicar el comportamiento de la divisa, tiene que ver con la decisión que tomó este jueves el Banco de la República de incrementar en 150 puntos básicos con lo que la tasa de intervención alcanzó 7,5% en junio. Esta se configura como la subida más fuerte en la historia reciente del país.



La decisión fue tomada de forma unánime por los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, una situación que no se ha visto en las últimas decisiones, cuando de hecho, otros miembros han votado por incrementos aún mayores.



"Estamos dando una señal de que estamos en un proceso de ajuste, que probablemente no sea el último, pero lo sabremos con la información que tengamos en su momento", dijo Leonardo Villar, gerente del Emisor



Entre tanto, otro brote de aversión al riesgo se extendió por los mercados globales el viernes, lo que provocó que los futuros de acciones de EE. UU. bajaran y reforzaran los bonos en un comienzo ominoso para la segunda mitad de 2022.



El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó por debajo de 3% al nivel más bajo desde principios de junio. Todas las monedas del Grupo de los 10 cayeron frente al dólar y el yen, refugios tradicionales.



Los activos de riesgo continuaron siendo el objetivo de los vendedores el viernes, ya que las preocupaciones sobre la recesión superaron a las preocupaciones sobre la inflación galopante, por ahora. Dado que los responsables de las políticas de la Reserva Federal están decididos a hacer que el crecimiento de los precios vuelva a su objetivo de 2%, los inversores están evaluando el impacto en la economía de las fuertes subidas de tipos.



Otro factor que explica el alza del dólar es el crudo, que durante la semana pasada registró jornadas a la baja. No obstante, hoy el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llega a los US$111,53 ; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza a US$ 108,23.



Finalmente, para analistas como Edward Moya de mercados en Oanda, “el comportamiento del dólar obedece a una tendencia global que tiene su raíz en los movimientos bruscos y la volatilidad de los mercados, que cambian su camino de acuerdo a las novedades por la guerra en Ucrania, los bloqueos en China y, ahora, la temporada de vacaciones en el hemisferio norte, donde el consumo se incrementa fuertemente. Pero, sin duda, los movimientos volátiles del mercado pueden ser mitigados por los bancos centrales, que siguen optando por subir las tasas de interés para frenar la liquidez actual”.