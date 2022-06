Banco de la República incrementó a 7,5% tasa de interés, la más alta en los últimos cinco años

Este jueves el Banco de la República informó que decidió incrementar en 150 puntos básicos con lo que la tasa de intervención alcanzó 7,5% en junio. Esta se configura como la subida más fuerte en la historia reciente del país.



Además, lleva la tasa a niveles que no se veían desde 2017, cuando el país tuvo el tipo de intervención más alto que alcanzó 7,75% y bajó a 7,5%.



La decisión fue tomada de forma unánime por los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, una situación que no se ha visto en las últimas decisiones, cuando incluso, otros miembros han votado por incrementos mayores.



"Estamos dando una señal de que estamos en un proceso de ajuste, que probablemente no sea el último, pero lo sabremos con la información que tengamos en su momento", dijo Leonardo Villar, gerente del Emisor.



Dentro de los motivos esgrimidos por el Emisor, expresaron que el principal motivo es la inflación que se mantiene creciendo mes a mes. A mayo alcanzó 9,07% y en lo corrido del año ya suma 6,55%. En mayo se empezó a notar una desaceleración en la cifra de inflación que en el dato de abril frente a mayo creció 0,84%.



El Emisor también destacó que se ha visto un exceso de demanda en medio del panorama en donde el financiamiento externo es más costoso. El efecto es que en el primer trimestre, el déficit de la cuenta corriente haya llegado a 6,4%, frente a 4,1% que se había visto en el mismo periodo del año pasado. Esto también explica la decisión del banco central.



Así mismo, el alto crecimiento económico que ha mostrado el país es uno de los motivos para hacer este ajuste. En el primer trimestre, el PIB fue de 8,5%, un alza importante frente a lo previsto (7,2%). Esto significa que ha habido un cierre en la brecha de producto.



Ante esto, Villar afirmó que la intención también es evitar que esto pueda generar un recalentamiento de la economía y que "ponga en riesgo la economía ya que se generan presiones inflacionarias y se generan déficits externos".



Esto también llevó a que el equipo técnico actualizara su expectativa del crecimiento para este año que ahora es de 6,3% frente al previo de 5%.