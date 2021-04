Reforma tributaria: salarios desde $31 millones al año tendrían que declarar renta

Erika Mantilla

Poco a poco empiezan a destaparse las cartas del proyecto de reforma tributaria que se presentará ante el Congreso de la República.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó durante un seminario realizado por Anif- que los tres ejes de la iniciativa son los impuestos de IVA, renta a personas naturales y renta para las empresas.



El Gobierno pretende aumentar el recaudo anual en $26 billones, de ellos $17,6 billones los aportarían los asalariados colombianos, pues la idea es que el 12 % de las personas naturales paguen el tributo de renta (hoy solo lo hacen el 4%).

Lea además: ¿Qué esperan los empresarios de la reforma tributaria? Habla el presidente del Consejo Gremial

¿En qué consiste la propuesta?

- Se busca ampliar la base de contribuyentes en renta para asalariados. Por ejemplo, una persona con ingresos anuales por $30 millones, es decir, que gane $2,5 millones mensuales no declararía el tributo de renta, se tendría esta obligación desde $31 millones ($2,6 millones al mes) con un tarifa de 0,2%, es decir el impuesto sería de $62.000.



Si la persona tiene un salario anual de $50 millones ($4,1 millones al mes), la tarifa efectiva sería de 2,8% y el gravamen a pagar sería de $1,4 millones. Las tarifas y el impuesto van aumentando progresivamente, según el ingreso.



- Los pensionados con más de $7 millones al mes empezarían a declarar renta. La propuesta del Gobierno es que las pensiones de $7,6 millones tengan una tarifa mínima de 0,01% y las mesadas de $10 millones, de 3,3%; en este caso se pagarían $3,6 millones por renta. La tarifa sigue creciendo, según el monto de la pensión.



“Si este país quiere avanzar, este avance debe ir de la mano de una tributación que enfatice más a las persona naturales y menos a las empresas, de manera proporcional. Nosotros cada día nos acercamos más en el conocimiento de la información y las transacciones que hacen las personas”, dijo el ministro Carrasquilla.



- El impuesto solidario para ingresos mensuales superiores a $10 millones se pagará entre julio y diciembre de 2021 y será descontable del impuesto de renta de periodos gravables 2021 y 2022. La tarifa es de 10%.



- El impuesto al patrimonio será temporal, por dos años y será deducible del impuesto de renta.



-Se otorgará una exención adicional hasta el 10% de renta exenta para los contribuyentes que promuevan el uso de la factura electrónica.



Se aumentará la tarifa a los dividendos del 10% al 15%. Hoy quien recibe $12 millones en dividendos no paga y solo lo hace por el monto superior a ese valor. La propuesta es que no se pague nada en los primeros $24 millones en dividendos, pero la tarifa sería del 15%.



-Sustituir las rentas exentas por una única renta exenta automática.



- En cuando a renta para personas jurídicas se propone: reducir la tarifa para las empresas con 24% para pequeñas compañías y una tarifa máxima de 31% para 222 y 305 para 2023.

¿Qué pasará con el IVA?



La propuesta del Gobierno recaudar $10,5 billones más, a través del IVA.

El presidente Iván Duque, aseguró que al chocolate, el café, el azúcar y la sal no se les aumentará el IVA, como estaba previsto inicialmente.



“Yo he sido muy claro, y voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Los que tengan tarifa cero, se mantendrán en cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en cinco, tal como están”, afirmó el Mandatario.



- Lo que si se mantiene es la propuesta de eliminar la categoría de productos exentos y estos pasarían a excluidos (actualmente el 10,2% del total de bienes de la canasta familiar están exentos).



Recordó el ministro Alberto Carrasquilla que en Colombia solo se recauda el 39% del potencial del tributo del IVA y con la reforma se pasaría al 46%, aún por debajo del promedio de los países de la Ocde.

No hay liquidez

​

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que el Gobierno Nacional mantiene en promedio caja, es decir liquidez, para siete semanas, por eso le ha tocado salir constantemente al mercado financiero en busca de recursos.



Los ingresos totales del país bajaron 11,2% en 2020 y se registró un déficit de $78 billones, esto equivale al 7,8% del PIB (Producto Interno Bruto).



El año pasado la Dian recaudó $146 billones en impuestos, la mayoría en IVA y renta.