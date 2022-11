Reforma tributaria: los ajustes que se le hicieron antes de que se convierta en ley

El controvertido proyecto de reforma tributaria se acerca a convertirse en ley de la República. Anoche la Cámara de Representantes dio su visto bueno y se espera que entre a conciliación la próxima semana.



El miércoles pasado, el Senado de la República le dio su aprobación después de más de trece horas de discusiones en las que se ajustaron algunos artículos.



Uno de ellos fue el Artículo 6 relacionado con las rentas líquidas para el cálculo del impuesto de renta.



Otro fue el 12, que mantiene una tarifa de 10 % a los dividendos por sociedades nacionales. Un tercer artículo es el 22 sobre las ganancias ocasionales exentas de impuestos, como inmuebles de vivienda, porción conyugal o de herencia, los libros, ropas y utensilios.



Es de anotar que la reforma tributaria mantiene su objetivo de recaudar $20 billones el próximo año por cuenta de los nuevos impuestos y modificaciones.



El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, confía en que el martes próximo se realice la conciliación, lo que dejaría listo el proyecto para sanción del presidente Gustavo Petro.

Ataques cibernéticos

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes denunció que durante la sesión de ayer de la plenaria, donde se discutió la reforma tributaria se presentaron más de 20.000 ataques cibernéticos contra el software de votación en el Salón Elíptico, escenario de la Plenaria.



En un comunicado al respecto se indicó que “gracias al Firewall de la Cámara de Representantes, una vez identificada la amenaza, bloqueó la red y detuvo cualquier vulneración al sistema de votación”.



Este no ha sido el único ataque que se le hace a este sistema electrónico de votación, el pasado jueves 20 de octubre de 2022, cuando la plenaria adelantaba la votación del proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria se presentaron 18.244 ataques cibernéticos orientados a los sistemas de Tecnología de la Información de la entidad.



Gracias a los mecanismos de protección, al menos en 3 oportunidades, el sistema se reinició luego de 20 segundos y se pudo continuar la votación con normalidad.

¿Qué cambió en el Senado?

El Centro Democrático presentó varias proposiciones en el Senado que buscaban eliminar o modificar varios artículos luego de la ponencia final que se conoció el martes.



Uno de ellos tenía que ver con el impuesto a los hidrocarburos. Esto no se logró por lo que se mantuvo la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, y se mantiene sin modificaciones la valoración de las regalías pagadas en especie por parte de las empresas.



La bancada sí logró cambios y eliminación en puntos como ciertos alimentos, iglesias e incluso un ‘mico’ del que alertó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre pensiones.

Impuesto a las iglesias no va

¿Qué decía el artículo? Se abría la posibilidad de gravar a los no contribuyentes de impuesto de renta como iglesias, sindicatos, partidos, etc, por actividades distintas a su fin social.



En conclusión, si una iglesia o espacio religioso obtiene ingresos por algo diferente a su labor espiritual, como vender productos u ofrecer servicios sí debía pagar impuesto.



En Colombia hay casi 4.000 parroquias y si alguna de ellas empieza a ver ingresos diferentes al de las donaciones que hacen los fieles la idea era que pagaran. Pero lo que aclara la reforma luego de su paso en el Senado, es que estos espacios de culto no se tocarán y permanecerán como hoy están. Es decir, se mantienen como no contribuyentes, y además no se les gravarán las actividades anexas que puedan ofrecer.

Impuestos saludables y su cambio

Alimentos como la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y galletería aumentarán su precio. Los que sí lograron salir de la lista en el Senado fueron el pan tajado o industrial, el bocadillo, la miel y las obleas.



El Centro Democrático llamó la atención sobre algunos productos básicos que quedarán gravados, como por ejemplo: perniles, salami y peperoni, productos apanados, preparaciones de pollo y de pavo, albóndigas, empanadas de carne, pulpas de fruta, suplementos alimentarios, frutas y hortalizas en conserva, entre otros.



Es bueno recordar que el listado de los que sí quedaron, el impuesto irá de 10% a 20% entre 2023 y 2025 y se calculará o fijará el precio de los productos a partir del costo al que se venda alimento al público.



El senador Gustavo Bolívar confirmó que el “acuerdo de los partidos de Gobierno para que eliminemos ese artículo, con el ánimo de que ninguna panadería, sin importar el monto de rentas, esté exento, pero es claro que el pan tajado cada uno lo consumirá bajo su riesgo”.

El mico de las pensiones

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que las pensiones obtenidas en Colombia gozan de una exención de $38 millones mensuales, que no se aplica a las exenciones obtenidas fuera del país, pagadas por entidades del exterior. Lo anterior incluye las que se lograron en universidades, fondos de pensiones internacionales y organismos multilaterales, etc. Por eso advirtió que “como resultado de todo este ir y venir, los altos pensionados internacionales se ganaron una exención que no tenían”.

Siguen las críticas

”La reforma tributaria desestimula la inversión, la generación de empleo y el desarrollo sostenible del país”.



La afirmación es de la asociación de empresarios agrupados en Aliadas y cuya presidenta es la exministra de Comercio, María Claudia Lacouture.



Dijo que “pese al diálogo, aún faltan ajustes para lograr un equilibrio entre los recursos a obtener y la viabilidad del tejido empresarial”.



Los comerciantes del país reiteraron el llamado al Congreso para que analicen bien los artículos del proyecto y voten a conciencia la reforma, pensando en el empleo.