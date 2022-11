Reforma tributaria: estos son los nuevos artículos aprobados que beneficiarán al Valle

El texto de la reforma tributaria está a un paso de convertirse en ley de la república, solo falta la sanción del presidente Gustavo Petro, que está prevista para la próxima semana.



Dentro de los nuevos artículos que fueron aprobados y que beneficiarán al Valle del Cauca, especialmente a la ciudad de Palmira es la aprobación del artículo que obliga a las terminales aéreas a entregar el 20% de las contraprestaciones aeroportuarias a los municipios donde están ubicados.



Al respecto, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, dijo que luego de muchos esfuerzos lograron que esta propuesta liderada por el partido Alianza Verde, al cual él pertenece, fuera aprobada el pasado jueves.



Lea aquí: Las críticas a la propuesta de Petro de ponerle impuesto del 40 % a la ropa importada



“En este momento los aeropuertos no le dejan a las ciudades ni siquiera el pago del predial porque no lo pagan. Así que lo que logramos es que ese 20% pueda ser usado por los alcaldes para ejecutar obras de infraestructura que contribuyan a la mejora de la movilidad, al sistema público de transporte colectivo, trenes de cercanías, incluso terminales de transporte público y arreglo de vías”, sostuvo el Representante a la Cámara, quien agregó que esta noticia es muy importante para la ciudad de Palmira y a futuro, para Buenaventura y 40 ciudades más de Colombia.



Actualmente, la Villa de las Palmas tiene $60.000 millones de presupuesto de inversión y por esta contraprestación le empezarán a llegar $20.000 millones más, es decir, el 33% de todo su presupuesto de inversión.



Según explicó el Congresista, este tributo nuevo no es necesario esperarlo hasta el próximo año, ya que este dinero al ser de la contraprestación aeroportuaria, solo requiere de un trámite administrativo con el que el Alcalde de Palmira puede inmediatamente hacer el trámite ante el Ministerio de Hacienda.



Al respecto, el alcalde de la Villa de las Palmas, Óscar Ecobar dijo que ahora se radicará ante el Concejo el proyecto que permitirá obtener los recursos restantes para la construcción de la terminal de transporte.



Impuesto a la compra de mascotas

Otra proposición que fue aprobada es el pago del 19% de IVA por la compra de mascotas, con el fin de con el fin de persuadir a las personas para que adopten en vez de comprar.



Frente a esta decisión, la propietaria de un criadero de la ciudad de Cali, quien prefirió omitir su nombre y el de su negocio, expresó que “poner impuesto a la compra de mascotas puede llegar a perjudicarnos. No estamos en contra de la adopción, pero no veo la necesidad de establecer un impuesto a un precio que de por sí ya es alto”.



Le puede interesar: Inflación y productividad laboral altas aumentarían el salario mínimo hasta 20%



Beneficio para los paperos

Otro artículo que quedó establecido fue el beneficiar a los paperos del país con la renta presuntiva, beneficio tributario que solo tenían los cafeteros.



Sobretasa al sector financiero

En la reforma quedó aprobada la sobretasa del 5% al sector financiero, la cual estará destinada a la ejecución de obras de recuperación de vías terciarias. “Esta es una gran noticia especialmente para el Valle del Cauca, donde hay una buena red primaria, pero las vías terciarias están en muy mal estado”, sostuvo el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez.



No pasó impuesto a las iglesias

Luego de varios debates, la propuesta de gravar con impuesto a las iglesias no fue aprobado en el texto de la reforma.



Otros artículos aprobados

Cabe recordar que en la semana pasada, una de las propuestas de la reforma tributaria que generó fuertes críticas por varios congresistas, fue la aprobación del impuesto a los plásticos de un solo uso para la venta e importación de productos fabricados con este material, utilizados para empacar, embalar o envasar bienes por única vez.