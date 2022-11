Las críticas a la propuesta de Petro de ponerle impuesto del 40 % a la ropa importada

La propuesta del Gobierno Nacional de reemplazar el impuesto del 15% a las importaciones de confecciones por uno del 40% sigue generando críticas de varios gremios y economistas del país.



Para el presidente Gustavo Petro el aumento del impuesto contribuirá a dos variables: mejorar la industria de las confecciones y reducir el contrabando.



Vale la pena recordar que en la actualidad el gravamen se cobra teniendo en cuenta el peso o el precio de las importaciones, pero con la nueva propuesta desaparecerá esa condición.



Los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior tienen listo el borrador del texto del decreto, pero será el mincomercio el que revisará el impuesto cada año.



Reacciones

El Presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal manifestó su preocupación por el borrador de decreto que dio a conocer el Ministerio de Comercio.



“Una medida como esta en medio de un escenario inflacionario y con un dólar por encima de los $5.000 impactará negativamente el bolsillo de los colombianos y generará mayor desempleo e informalidad. Esta situación terminará premiando al contrabando”, afirmó el vocero de los comerciantes.



En ese mismo sentido se pronunció el economista Carlos Gordillo quien añadió que la propuesta no ayudará la industria nacional si el Gobierno Nacional no ejerce un control eficiente al flagelo del contrabando.



Para el líder de los comerciantes el impacto en el precio final será para los consumidores, teniendo en cuenta además que hay un encarecimiento en las importaciones por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar; “será en promedio de un 30% más, lo que finalmente aumentaría la rentabilidad del contrabando, ya que se incrementaría el diferencial de un producto legalmente importado, en comparación con el ilegal”, indicó el señor Cabal.



Bajo este panorama, comentó, el desestímulo a la compra de prendas de vestir, que es el cuarto rubro de la canasta familiar, traerá como consecuencia menos áreas en establecimientos comerciales dedicadas a este segmento y por consiguiente menos estímulos a la expansión y generación de plazas de trabajo en este sector”.



Cabe resaltar que en Colombia no hay capacidad de producción para sustituir las confecciones importadas, porque sus niveles de inversión en los últimos 10 años ha sido muy baja.



Además, paradójicamente, si se le restan recursos al comercio, para pagar más impuestos a la Dian, se afectará y se disminuirán las compras de productos nacionales.



“Sugerimos convocar unas mesas de trabajo con los comerciantes representados por Fenalco, con el objetivo de proponer fórmulas más equitativas y trazar unas rutas diferentes a las ya ensayadas anteriormente, que han demostrado ser ineficaces”, concluyó Cabal Sanclemente.



Es de anotar que en la actualidad el sector de la moda genera el 29% del empleo formal de toda la industria.

Por su parte el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, explicó que lo más importante es que el sector pueda hacerle el quite al llamado dumping, a pesar de que está prohibido en el mundo.



El dumping es una práctica comercial ilegal que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo del costo de producción, con el fin de eliminar las empresas competidoras y apoderarse del mercado.



Algunas cifras

Las importaciones del sector moda sumaron US$1.417 millones en el primer semestre de este año, en tanto que las exportaciones sumaron US$439 millones.



El presidente de Analdex, el gremio de los exportadores, Javier Díaz, coincidió con algunos gremios y economistas. Dijo que subir el gravamen a la ropa importada al 40% aumentaría la rentabilidad al contrabando.



A juicio de la Dian, los dos principales mercados que proveen ropa importada con China y Panamá. “Si se decreta el nuevo impuesto en el país, no se descarta la posibilidad de que otras naciones de la OMC (Organización Mundial del Comercio) hagan lo mismo con los productos que exporten los empresarios colombianos.



Camilo Herrera, presidente de Raddar, opinó que un impuesto del 40% causará, sin duda, un golpe en las ventas. En los últimos doce meses, con corte en septiembre de 2022, las compras de prendas crecieron 4,3% frente a igual lapso del año pasado.