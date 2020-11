Álvaro José Carvajal Vidarte

La posibilidad de que Joe Biden sea elegido el presidente de Estados Unidos no debería generar muchas preocupaciones en materia económica para Colombia.



Así lo creen algunos analistas, quienes consideran que de cualquier manera las relaciones comerciales entre los dos países no se van a modificar.



Estados Unidos es el principal socio de Colombia. Entre enero y septiembre de 2020 los empresarios nacionales le vendieron a este país el 28% del total exportado (US$6.571 millones). Solo el Valle le vendió a los estadounidenses US$344 millones y fue el destino que más creció con el 13,4%, a lo largo de este año.



“Estructuralmente no creo que haya cambios importantes, igual la relación se mantendrá fuerte porque nuestro país es uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en la región”, comentó Camilo Durán, economista de Credicorp.



Agregó que una ventaja para el país sería que Biden, que trabajó con Barack Obama, conoce bien a Colombia y eso puede jugar a favor de los programas y el apoyo de ese país.

Posibles impactos



Julián Cárdenas, economista de Protección, considera que el panorama para los países emergentes, como Colombia, con Biden de Presidente de Estados Unidos, es favorable. Este líder ha planteado un escenario de mayor gasto, alza de impuestos y paquetes de ayuda. “A Colombia puede favorecerlo vía el plan de infraestructura y mejor relacionamiento comercial. Esto puede jugar a favor del precio de las materias primas”, comentó.



Por su parte Felipe Campos, director de Investigaciones del grupo Alianza, dice que cualquier cambio o impacto económico en Colombia tomará tiempo y en todo caso sería indirecto.



“Ya sea por la política que pueda tomar Biden con el petróleo, por ejemplo, primero habría una tendencia al alza porque él está en contra del fracking y podría arreglar situaciones directas con Irán o Venezuela, y después, se esperaría una cotización hacia abajo por que quiere apoyar las energías alternativas”.



También estima este analista que la tendencia del dólar sería a la debilidad, teniendo en cuenta que es un poco más moderado en temas geopolíticos, lo que podría reducir la volatilidad.



Es decir que Biden traería un poco más de estabilidad en las relaciones comerciales, que con Trump han estado alteradas, en especial con China, lo que reflejarse en un dólar menos fortalecido.

Sin embargo, Camilo Durán dice que lo que pase con la moneda estadounidense va más allá de quién sea el Presidente. “En el mediano plazo Colombia se puede beneficiar del impulso a la economía americana que se proyecta con un plan ambicioso de infraestructura que podría llegar a los US$3 billones”, indicó.



Por ahora, los mercados mundiales no han reaccionado ante la posibilidad de que Biden sea el Presidente. Este jueves las bolsas de Europa y Nueva York cerraron al alza.



Los inversionistas prevén que si Biden logra la presidencia no podrá ejecutar cambios radicales, teniendo en cuenta que el Senado quedó mayoritariamente Republicano.



“Normalmente la incertidumbre política y un alza bursátil no van juntos, pero algunos asumen que Biden no podrá hacer gran cosa si desbanca a Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca, porque el Senado seguirá probablemente bajo control republicano”, comentó el analista de mercados David Madden, de CMC Markets UK.

Estabilidad en las agendas

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, opina que Colombia mantiene una relación bipartidista con el Gobierno de Estados Unidos y en ese sentido no vemos cambios sustanciales desde el punto de vista de la agenda estratégica, pues ambas naciones la han venido desarrollando juntos desde hace años.



Si queda el demócrata habrá un énfasis un poco más fuerte en temas relacionados con protección a sindicatos y al empleo y con los temas de sostenibilidad ambiental, que no son temas tan prioritarios para los republicanos.



”La relación depende básicamente de los congresos”.