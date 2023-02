¿Qué hacer con las plataformas de transporte? Responde la Ministra de las TIC

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez, ha ido ganando protagonismo poco a poco, en medio de todo el movimiento que se ha presentado en los últimos días por la discusión de las aplicaciones de transporte.



Aunque fue uno de los detonantes de la amenaza de paro por parte de los taxistas en la última semana, el Gobierno Nacional tiene claro que las plataformas digitales deben ser formalizadas y cumplir con una serie de normas.



En diálogo con Colprensa, Urrutia Pérez explicó que el Gobierno buscará estas y otras Apps a través de un marco legal que permita su funcionamiento, sin desconocer que estos servicios llegaron para quedarse.



También habló sobre los proyectos que tiene en mente el presidente Gustavo Petro para llegar a las zonas más apartadas a través de una red comunitaria, así como los avances que ha tenido el Ministerio durante estos seis meses.



Los intentos de regular las apps de transporte han chocado siempre con las protestas de los taxis. ¿Qué avances tiene el Gobierno en la búsqueda de una solución para este tema?

Esa es una deuda histórica que se tiene tanto con los taxistas como con los que están utilizando las plataformas para la prestación de servicios de transporte. La tecnología permite que surjan estas nuevas facilidades, pero aquí también hay que pensar en el ciudadano y muchas personas utilizan estas plataformas porque son una fuente de ingresos. Por eso, nosotros trabajamos articuladamente con el Ministerio de Transporte, analizando que hay unos derechos de las personas que están trabajando en esta actividad y que debemos revisar.



En Colombia existe un principio que es el de neutralidad de red y neutralidad tecnológica que, al ser parte de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, debemos honrar. Nosotros no podemos desconocer que la tecnología permite estas facilidades, pero hace diez años esto no existía cuando estaba el régimen de transporte. Por eso, estamos trabajando en regularlo.



Lo que piden los sectores es que se formalice; lo que necesitamos es un marco legal, porque el servicio existe, no podemos negarlo, todos somos usuarios de ese servicio y hoy se está generando riqueza. Trabajamos para logar que estos servicios sean reconocidos, así como en Chile, Argentina, España y México.



¿Cuándo tendrán listo el proyecto de ley para regular esas plataformas?

Esto es un tema que están trabajando los ministerios de Transporte y Trabajo. Entiendo que en el primer semestre se podría tener un articulado.



El escándalo de Centros Poblados hizo que la conectividad de algunos colegios del país quedará estancada. ¿Qué tanto han avanzado en superar ese rezago?

Lo superamos en el sentido de que todos los problemas litigiosos de las acciones fiscales administrativas judiciales los tiene la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y se recuperaron los $70.000 millones.



Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Pues la correcta ejecución del contrato. ¿Qué hicimos desde el día uno?: monitoreo permanente. Hoy en día los contratos se están cumpliendo y el sueño de tener esos 14.000 centros digitales instalados ya es una realidad. Todavía quedan unos que se instalarán a lo largo del año, pero ya están garantizados desde el punto de vista presupuestal los recursos para que por diez años las 14.077 instituciones educativas rurales de todo el país tengan acceso a internet. La ventaja de este proyecto es que no solamente están unidos los usuarios, los niños y los profesores sino la comunidad en cien metros a la redonda.



En la página web vamos a crear un sitio de centros digitales, donde pondremos toda la información por departamento y municipio para que sepan el estado de información, de cómo está, si está operando para que haya transparencia.



¿Con los mismos recursos?

Sí. Lo que hicimos fue agilizar la toma de las decisiones jurídicas y técnicas y trabajar de la mano con los operadores que se ganaron esos procesos licitatorios, porque lo que nos mueve a nosotros es la conectividad de los niños.



¿Cómo va a funcionar el internet comunitario manejado por las Juntas de Acción Comunal?

Ya funciona. Estuve con el Presidente en Caldono, Cauca, y conocimos en el resguardo indígena Nasa comunidades prestando servicio de internet. Y sí, lo que no debe ser en este país es la crítica que no construye. Dicen: ‘mire los cables cómo están enmarañados’, pero esos cables enmarañados llevan el internet a 720 personas que habitan en un lugar donde difícilmente se puede llegar.



¿Qué hizo la comunidad? Reconociendo que no podían sacar a los niños y jóvenes del Siglo XXI, establecieron ese servicio de internet para que, a través de su canal local de televisión, pudieran aprender su lengua. Por eso el Gobierno los va a apoyar y a saldar esa deuda histórica.



No estamos diciendo que los operadores móviles no van a cumplir su función, nosotros tenemos que respetar unos contratos que ellos tienen y unos permisos.



Lo cierto es que hay una estrategia focal regionalizada, porque tenemos que llegar al Vichada, Guainía, Amazonas, Tumaco y La Guajira, donde estamos desconectados.



Las cifras hablan de que estamos conectados al 60 %, pero no con la conectividad que queremos.



¿Cómo avanza la implementación de la tecnología 5G en nuestro país?

En estos seis meses que llevamos hicimos rápidamente una revisión desde el marco normativo. Ya tenemos las condiciones habilitantes para que llegue esa tecnología.



El resultado es que sí se habían hecho los estudios, pero no se había tomado la decisión. Yo sí la tomé y el 21 de diciembre publiqué un documento que está en la página web, donde le mostré al país cómo está el tema del espectro y de las bandas que tenemos para asignar.



Con los procesos de renovación ya tomé la primera decisión el 2 de febrero y renové el 40 % del espectro móvil. Esta decisión va hasta 20 años y se tomó con todo el rigor técnico jurídico.



Tenemos identificados para nuestra conectividad, con los pequeños operadores de internet y las redes comunitarias, más de 3400. Los estamos llamando e invitando, porque sabemos que hay muchos más.

Ellos son los que nos van a ayudar a conectar el Amazonas, Vaupés y Guainía, porque ya están ahí, ya tienen tecnología, 38 en La Guajira; 146 en Nariño y el departamento sigue desconectado, ¿por qué? Pues porque hace falta que llegue la infraestructura del Estado.



Sacamos una resolución en donde hablamos de todo el espectro que está disponible; recibimos nueve manifestaciones de interés, estamos estructurando el proceso de selección objetiva, porque para la asignación del espectro radioeléctrico, cuando es con fines comerciales, tenemos que hacer un proceso de selección objetivo.



¿Cómo está la relación con los entes de control frente al desempeño actual de la cartera para evitar actos de corrupción?

Eso fue un hecho aislado y las actuaciones correspondientes se iniciaron. Lo importante es que existe un grupo de profesionales que está en el Ministerio que no tuvo nada qué ver con los actos de corrupción que se presentaron.



Ahora estamos reescribiendo la historia y lo que yo les pregunto y digo es ¿cómo logra uno cimentar confianza? Con esto: con resultados, con transparencia. Por eso, todo lo publicamos, no hemos tenido ningún riesgo que se haya materializado.



Hemos tomado medidas muy específicas de control.

La Contraloría me está haciendo acompañamiento, la Procuraduría también me hace requerimientos y estoy abierta a la ciudadanía en general. He ido a dos debates de control político y cuento todo lo que hago.



Lo que queremos hacer es conectar al país legítimamente y lo que necesitamos es que nos ayuden a comunicar las cosas claras, cómo son, que más que esa crítica constructiva es cómo yo puedo aportar para cerrar la brecha, sabiendo que en el Siglo XXI la conectividad es fundamental.