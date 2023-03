Propuesta de reforma laboral que se presentará esta tarde será toda una sorpresa para los gremios 

Aunque el Gobierno Nacional dice que fueron muchas las reuniones de concertación alrededor del proyecto de reforma laboral, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, argumenta que solo tuvieron tres horas, el pasado lunes, para debatir la iniciativa.



“Luego de eso, la Ministra de Trabajo nos pidió que le enviáramos nuestras sugerencias y propuestas y eso hicimos, pero hasta esta mañana de jueves no sabes si hubo cambios", dijo.



De igual manera, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aseguró que no conocen el texto definitivo que se radicará esta tarde.



“Nos gustaba más el proyecto que nos presentaron el 27 de febrero, teníamos menos observaciones, luego hubo otra versión en la que se hicieron cambios profundos en temas de contratación e indemnizaciones, con los que no estuvimos de acuerdo", dijo.



El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, informó que "siendo las 2:40 am tenemos listo el proyecto de ley de Reforma Laboral que hoy presentaremos al Congreso. Han sido meses y jornadas intensas. Pero estamos satisfechos”, expresó en Twitter.



Asimismo, el presidente Gustavo Petro reiteró en esta red social que “listo el proyecto de reforma laboral que busca dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de estabilidad de la fuerza se trabajo en el país. Comenzará a ser debatido por el Congreso después de más de un centenar de reuniones para concertarlo”.



El proyecto de reforma laboral hace cambios en la jornada laboral, pues se tendrán que pagar horas extras desde las 6 de la tarde y aumentará el pago para quienes trabajan domingos y festivos.



Asimismo, entrega garantías en términos de contratación para los trabajadores.