Presidente de Fenalco explica por qué piensa que la reforma laboral de Petro no le conviene a Colombia

Este lunes se realizará la primera reunión tripartita de la Comisión de Concertación Laboral, conformada por Gobierno, sindicatos y gremios de la producción.



El Ministerio de Trabajo anunció que presentará las reformas laboral y pensional para seguir el proceso de concertación.



Sin embargo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, dijo que aunque la semana pasada se hicieron reuniones bilaterales no se puede hablar de concertación. “Hay muchos puntos diferenciales, sobre todo en lo más central que son los costos”, comentó el ejecutivo.



En charla con El País, Jaime Alberto Cabal dio a conocer sus opiniones sobre el proyecto de reforma laboral que se presentará este 16 de marzo al Congreso.



¿Qué es lo que más le preocupa de la reforma laboral?

Son dos preocupaciones importantes: la primera, es una de fondo, que es el contenido del proyecto, y la otra, de forma, porque el Gobierno había anunciado, en cabeza del Presidente y la Ministra de Trabajo, que este se presentaría al Congreso de forma concertada. Sin embargo, solamente hasta el sábado 4 de marzo conocimos los textos y consideramos que hay muy poco tiempo para llevar a cabo una concertación, si la reforma se va a presentar el 16 de marzo como insiste el Gobierno.



Por ejemplo, la discusión del salario mínimo toma tres semanas, y una reforma de 77 artículos, muy robustos y trascendentales para la economía y el empleo del país, debería tomar más tiempo.



Ahora, sobre el contenido del proyecto nos preocupan varias cosas. Lo primero, es el incremento sustancial de costos laborales que se generarían para los empresarios, y cuando me refiero a ellos, es importante recordar que el 93 % de las empresas en Colombia son Mipymes, es decir, que son muy sensibles a los costos para su supervivencia.



¿De qué costos específicamente habla?

Si nosotros sumamos la disminución de la jornada diurna a las 6:00 p.m. tenemos unos costos extras del 35 %, y si le adicionamos el incremento del pago de los dominicales y festivos, que hoy están en el 75 % y pasarían al 100%, más la disminución de la jornada semanal y el incremento de la semanas de paternidad de 4 a 12 semanas, quiere decir que las empresas se van a enfrentar a un promedio de entre 30 % y 40 % de costos más altos que los del año pasado.



Pero el Gobierno dijo esta semana que la reforma está siendo concertada...



Todos los gremios hemos estado hablando con el Gobierno, pero hace falta un escenario para el acuerdo y no creemos que se alcance a hacer antes de 16 de marzo, razón por la cual le hicimos la solicitud a la Ministra que aplazara la radicación de la reforma, pero parece que no va a ser así.



Nosotros hemos dicho que desde el punto de vista popular, los trabajadores pueden pensar que es muy bueno tener un aumento en sus ingresos, pero desde el punto de vista de la economía, es una reforma que no está direccionada a que los desempleados puedan tener más oportunidades de trabajo, ni que los empleados informales puedan ser formales, sino todo lo contrario, esta reforma puede causar despidos, disminuciones de los turnos de trabajo, reducciones de las horas trabajadas. Esos cambios van a traer más desempleo.



Y agregaría que los sectores más perjudicados son los que trabajan de noche, domingos y festivos, es decir, el comercio, los hoteles, los restaurantes, los bares, las empresas de entretenimiento, las empresas de vigilancia y seguridad privada. No vemos que la reforma sea conveniente para la generación de empleo.



¿Entonces no cree que se logre concertación?

No, nosotros consideramos que entregándonos el proyecto un sábado, para reunirnos el lunes siguiente en la mesa de concertación, sin haber analizado la reforma debidamente, no tiene sentido. Por lo tanto, lo que hicimos esta semana fueron reuniones bilaterales con el Gobierno entre los gremios, los sindicatos, y ahora viene la reunión tripartita de concertación. Pero insisto en que es muy poco tiempo para digerir y poder analizar y concertar una reforma de tanto calibre como esta.



Hemos venido conversando, más no concertando, hay muchos puntos de diferencias, algunos poquitos que ha tomado en cuenta el Gobierno, pero los puntos centrales como altos costos laborales y cambiar el modelo colectivo de negociación no tienen concertación y será muy difícil.



Futuro económico

Según Fenalco, el comercio creció 10,2 % en el 2022, mientras que la economía repuntó 7,5 %, pero en diciembre de 2022 ya se notó una desaceleración con -1,8 %, “por eso, creemos que ese va a ser el escenario de este año, lamentablemente de cifras negativas, dejando de ser un sector jalonador de la economía como lo demostró en los últimos años”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Agregó que la incertidumbre, los impuestos, la volatilidad del dólar, son elementos que generan incertidumbre entre los empresarios del país y que afectan el bolsillo de los colombianos.

35 por ciento aumentarían los costos de las empresas por los cambios en el horario laboral.

Desde el punto de vista de los empresarios, ¿cuál sería la mejor reforma laboral para el país?

Nosotros consideramos que el país necesita menos rigidez en el régimen de contratación, y esta reforma, por el contrario, hace mucho más rígido ese proceso porque cambia los contratos laborales, lo que no genera esa flexibilidad que nosotros creemos debería haber con trabajos parciales o por horas, con el reconocimiento de todas las prestación sociales. Pero como está estructurada la reforma, está lejos de lo que nosotros creemos le conviene al país.



Por otro lado, se debe trabajar fuertemente en la formalización, llegando a un empleo con todas sus prestaciones y eso implica generar muchos estímulos tanto para las empresas como para los trabajadores.



Hace mucho tiempo que venimos hablando de la necesidad de mayor formalización, ¿usted cómo cree que el país puede llegar realmente a una reducción de la informalidad?



Eso pasaría con estímulos y facilidades para que las empresas contraten más trabajadores formales con menos costos laborales, pero con esta reforma no se logra y mucho menos con esos altos costos que se originarían. Acordémonos que del total de empresas en Colombia, el 93% son Mipymes, y seguramente van a caer en la tentación de hacer acuerdos informales con los trabajadores, cosa que no estimula la formalidad porque se vuelve demasiado costosa.



Recordemos que un empleo de salario mínimo hoy en Colombia ya vale $2 millones con todas las prestaciones, si a eso le incrementamos el 30%, ¿qué empresa va a poder contratar más plazas de trabajo para que puedan ser rentables? Lo más seguro es que esos extra costos se irían a los precios y el gran perjudicado será el consumidor final, lo que generaría un clima más inflacionario.



¿Cómo analiza las actuaciones del Gobierno en el campo económico?



El Gobierno en materia de políticas económicas y políticas públicas sectoriales debería sentarse más con los empresarios y con los gremios, y tener un proyecto colectivo de país y no un proyecto exclusivamente de Gobierno. Ese es el llamado que hacemos.



Hay mucha premura con la presentación de todas las reformas al mismo tiempo, ¿cómo puede afectar eso la economía en Colombia este año?

Ya se empiezan a ver las afectaciones en el ritmo de las ventas, el crecimiento de la inflación y en el crecimiento económico. Creemos que falta mucho por hacer y la reflexión es que, probablemente, por ese exceso de reformas, que tienen un componente ideológico muy fuerte, se va a ver afectado el país en general.



¿Usted cree que hay incertidumbre en este momento para hacer negocios?

En este momento hay mucha incertidumbre y hay mucha preocupación con respecto a lo que va a pasar con esta reforma, sobre todo si el Congreso va a reaccionar y va a tener, de alguna manera, una posición responsable frente a lo que puede pasar en el país.



¿Con todo lo que está pasando las inversiones se podrían estancar?

Fenalco hizo una gran encuesta nacional a los empresarios sobre qué pensaban de la reforma, de la manera como está estructurada. El resultado fue que el 71 % de los comerciantes no invertirían o reducirían la inversión y la expansión que tenían prevista para este año. Lo otro que dijeron es que generarían procesos de automatización para reemplazar esos posibles mayores costos laborales. Esa perspectiva no es buena.