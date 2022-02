Procuraduría solicita precluir el expediente del expresidente Uribe por falta de pruebas

La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes, en medio de la audiencia que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos, que se precluya la investigación.



El delegado del Ministerio Público, Jorge Enrique Sanjuán, le dijo a la juez 28 penal del Circuito con Función de Conocimiento, que se archive la investigación que se adelanta contra el líder del Centro Democrático por soborno en actuación y fraude procesal.



Lo anterior, luego de que el procurador considerara que la conducta es atípica y que no existen pruebas que demuestren la responsabilidad de Uribe en la presión y ofrecimiento de dávidas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo estrella en el proceso.

Sanjuán Gálvez aseguró que, “los servicios que requirió el expresidente Álvaro Uribe de Diego Cadena fue más de investigador que de abogado, para recolectar y constatar a la información que permite conocer en detalles las personas y verificar la información que le había llegado de voz del abogado Abelardo de la Espriella”.



El procurador señaló que la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos y que eso tiene consecuencias jurídicas.



Explicó además que Monsalve no fue testigo de los hechos con los que aparentemente pretendió enlodar al excongresista, por lo que se configura según el Procurador una tipicidad objetiva.



"Los elementos materiales de prueba, evidencia física y elementos de conocimiento lo que nos indican por el momento es que hay un alto grado de probabilidad de que Juan Guillermo Monsalve, no haya pertenecido al grupo paramilitar denominado El Metro y que por lo tanto, sus dichos pasados (testimonios rendidos) no sean ciertos lo que es desconfigura ciertamente este tipo penal, (soborno en actuación penal)", señaló.



Así mismo, indicó que luego de ser condenado a una pena alta, Monsalve empezó a declarar para lograr ser beneficiado de las sentencias alternativas de la justicia transicional.



Monsalve ha sostenido que Uribe habría sido crucial para la creación del Bloque Metro de las Autodefensas, pues el testigo es hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996.



Concluyó que frente a la alta posibilidad de que el testigo no hiciera parte de las Autodefensas queda la misma duda sobre la veracidad de sus señalamientos contra el expresidente Uribe. Igualmente calificó a Monsalve como un testigo sospechoso.



Argumentó que es posible que entre el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, privado de la libertad en la cárcel La Picota para la época en la que aparentemente ocurrieron los sobornos, hayan ejercido algún tipo de presión contra Monsalve.



Agregó que, "el ministerio público considera que hay cierta probabilidad de que entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y el recluso Enrique Pardo Hasche, hayan presionado a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus dichos pasados pero lo que considera es que la misma prueba demuestra en un alto grado de probabilidad y más allá de toda duda razonable, que no fue (Juan Guillermo Monsalve), un testigo de un hecho delictivo".